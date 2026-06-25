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В столице Дагестана введут 12-часовой график ограничений подачи света 25 и 26 июня

Россия » Юг » Махачкала

Махачкала готовится к двухдневному энергетическому блэкауту. Городские электросети уходят на принудительную профилактику, которая обесточит жилые кварталы и бизнес-центры. Столица Дагестана фактически переходит в режим автономного существования на светлое время суток.

Блэкаут
Фото: commons.wikimedia.org by OhanaUnited, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блэкаут

Масштаб работ охватывает все ключевые секторы мегаполиса — от Северного до Южного районов.

График и география отключений

Энергетики установили жесткий временной коридор для проведения манипуляций на подстанциях. Свет погаснет ровно в семь утра и вернется в розетки лишь к вечеру. Под удар попадает не только частный сектор, но и административные здания, что неизбежно затормозит работу офисов и сервисных центров. Локализация затронет практически все административные единицы города.

"Региональные бюджеты часто не выдерживают нагрузки по экстренному обновлению сетей, поэтому плановый ремонт — это попытка избежать системного коллапса зимой", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Дата отключения Временной интервал
25 июня 07:00 — 19:00
26 июня 07:00 — 19:00

Технический износ и ремонтный протокол

Оборудование городских подстанций требует регулярного вмешательства инженеров. Речь идет об оперативной замене изношенных узлов и проверке силовых трансформаторов. Энергетики предупреждают: процесс сложный, возможны кратковременные перепады напряжения за пределами указанных часов. Специфика электросетей такова, что мелкие сбои могут возникать спонтанно в процессе переподключения сегментов.

"Износ сетей в крупных городах достигает критических отметок. Если не останавливать подачу сейчас, мы получим неконтролируемые аварии с гораздо более тяжелыми последствиями", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Цифровая гигиена в условиях обесточивания

Жителям рекомендуют заранее зарядить внешние аккумуляторы и ноутбуки. Внезапный обрыв цепи может уничтожить несохраненные данные или вывести из строя чувствительную бытовую технику вроде холодильников и кондиционеров. Махачкалинцам советуют физически извлекать штекеры из розеток перед уходом из дома, чтобы предотвратить ущерб от скачков тока при возобновлении подачи.

"Безопасность дорожной инфраструктуры и освещения в такие периоды становится зоной переменной ответственности, горожанам стоит проявлять бдительность", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о ремонте электросетей

Зачем отключать свет сразу на 12 часов?

Масштабные работы по замене магистральных элементов невозможно провести под напряжением или в сжатые сроки без риска для персонала.

Будет ли работать мобильный интернет?

Базовые станции сотовых операторов имеют резервные аккумуляторы, однако при длительном отсутствии питания связь может стать нестабильной.

Куда звонить при аварии после включения?

Для оперативной связи с диспетчером работает федеральная линия поддержки: 8-800-100-00-00.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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