Махачкала готовится к двухдневному энергетическому блэкауту. Городские электросети уходят на принудительную профилактику, которая обесточит жилые кварталы и бизнес-центры. Столица Дагестана фактически переходит в режим автономного существования на светлое время суток.
Масштаб работ охватывает все ключевые секторы мегаполиса — от Северного до Южного районов.
Энергетики установили жесткий временной коридор для проведения манипуляций на подстанциях. Свет погаснет ровно в семь утра и вернется в розетки лишь к вечеру. Под удар попадает не только частный сектор, но и административные здания, что неизбежно затормозит работу офисов и сервисных центров. Локализация затронет практически все административные единицы города.
"Региональные бюджеты часто не выдерживают нагрузки по экстренному обновлению сетей, поэтому плановый ремонт — это попытка избежать системного коллапса зимой", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
|Дата отключения
|Временной интервал
|25 июня
|07:00 — 19:00
|26 июня
|07:00 — 19:00
Оборудование городских подстанций требует регулярного вмешательства инженеров. Речь идет об оперативной замене изношенных узлов и проверке силовых трансформаторов. Энергетики предупреждают: процесс сложный, возможны кратковременные перепады напряжения за пределами указанных часов. Специфика электросетей такова, что мелкие сбои могут возникать спонтанно в процессе переподключения сегментов.
"Износ сетей в крупных городах достигает критических отметок. Если не останавливать подачу сейчас, мы получим неконтролируемые аварии с гораздо более тяжелыми последствиями", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Жителям рекомендуют заранее зарядить внешние аккумуляторы и ноутбуки. Внезапный обрыв цепи может уничтожить несохраненные данные или вывести из строя чувствительную бытовую технику вроде холодильников и кондиционеров. Махачкалинцам советуют физически извлекать штекеры из розеток перед уходом из дома, чтобы предотвратить ущерб от скачков тока при возобновлении подачи.
"Безопасность дорожной инфраструктуры и освещения в такие периоды становится зоной переменной ответственности, горожанам стоит проявлять бдительность", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Масштабные работы по замене магистральных элементов невозможно провести под напряжением или в сжатые сроки без риска для персонала.
Базовые станции сотовых операторов имеют резервные аккумуляторы, однако при длительном отсутствии питания связь может стать нестабильной.
Для оперативной связи с диспетчером работает федеральная линия поддержки: 8-800-100-00-00.
Владельцы загородной недвижимости столкнулись с волной взысканий за привычную стоянку, которая внезапно попала в зону контроля дорожных инспекторов.