Смертельный вес: В Ростовской больнице из пациента извлекли 15-килограммовую опухоль

Ростовские хирурги спасли пациента с новообразованием, размер которого угрожал жизни. 68-летний мужчина поступил в Ростовскую областную клиническую больницу с жалобами на боли и аномальное увеличение живота. Обследование подтвердило наличие гигантской опухоли, занимавшей большую часть брюшной полости.
Операция потребовала предельной концентрации. Опухоль весом 15 кг давила на соседние ткани и сосуды. Любое неосторожное движение грозило массивным кровотечением или повреждением жизненно важных органов. Хирурги провели филигранную работу, полностью удалив образование. Пациент прошел длительный курс восстановления и вернулся к нормальной жизни.
"Удаление таких массивных образований требует не только ювелирной техники, но и слаженной работы анестезиологов-реаниматологов, так как после резекции происходит резкое перераспределение кровотока", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-онколог Владимир Капустин.
Современная медицина делает ставку на своевременную диагностику, превращая некогда неизлечимые случаи в решаемые задачи. Подобные операции входят в разряд высокотехнологичных вмешательств.
|Параметр
|Характеристика случая
|Объем патологии
|Новообразование 15 кг
|Тактика
|Радикальное удаление
"Такие случаи подчеркивают важность ежегодной диспансеризации. Опухоли подобных размеров невозможно не заметить, если человек хотя бы раз в год проходит осмотр и пальпацию у терапевта", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Масштабные вмешательства часто требуют длительной реабилитации. Сейчас пациент находится под наблюдением, его состояние оценивается как стабильное. Подобные истории успеха доказывают, что возможности местных стационаров позволяют справляться с патологиями любой сложности.
"В реанимационном периоде после таких агрессивных операций главная задача — выстроить надежный контроль за функцией сердечно-сосудистой системы пациента", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru врач-анестезиолог-реаниматолог Роман Белов.
В брюшной полости новообразования могут достигать огромных размеров, пока не начнут давить на диафрагму или сосуды, вызывая явный дискомфорт.
В клинической практике удаление образований массой более 10 кг считается казуистикой и требует узкой специализации хирургов.
Зависит от гистологического типа опухоли. После операции пациент обязан состоять на диспансерном учете у онколога.
Самообследование живота не заменяет УЗИ или КТ. При любых изменениях контуров тела нужен очный визит к специалисту.
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