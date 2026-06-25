Смертельный вес: В Ростовской больнице из пациента извлекли 15-килограммовую опухоль

Ростовские хирурги спасли пациента с новообразованием, размер которого угрожал жизни. 68-летний мужчина поступил в Ростовскую областную клиническую больницу с жалобами на боли и аномальное увеличение живота. Обследование подтвердило наличие гигантской опухоли, занимавшей большую часть брюшной полости.

Фото: Designed by Freepik by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хирурги, выполняющие операции в операционной комнате

Сложность хирургического вмешательства

Операция потребовала предельной концентрации. Опухоль весом 15 кг давила на соседние ткани и сосуды. Любое неосторожное движение грозило массивным кровотечением или повреждением жизненно важных органов. Хирурги провели филигранную работу, полностью удалив образование. Пациент прошел длительный курс восстановления и вернулся к нормальной жизни.

"Удаление таких массивных образований требует не только ювелирной техники, но и слаженной работы анестезиологов-реаниматологов, так как после резекции происходит резкое перераспределение кровотока", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Современная медицина делает ставку на своевременную диагностику, превращая некогда неизлечимые случаи в решаемые задачи. Подобные операции входят в разряд высокотехнологичных вмешательств.

Параметр Характеристика случая Объем патологии Новообразование 15 кг Тактика Радикальное удаление

"Такие случаи подчеркивают важность ежегодной диспансеризации. Опухоли подобных размеров невозможно не заметить, если человек хотя бы раз в год проходит осмотр и пальпацию у терапевта", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Масштабные вмешательства часто требуют длительной реабилитации. Сейчас пациент находится под наблюдением, его состояние оценивается как стабильное. Подобные истории успеха доказывают, что возможности местных стационаров позволяют справляться с патологиями любой сложности.

"В реанимационном периоде после таких агрессивных операций главная задача — выстроить надежный контроль за функцией сердечно-сосудистой системы пациента", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru врач-анестезиолог-реаниматолог Роман Белов.

Ответы на популярные вопросы о хирургическом лечении

Может ли опухоль вырасти до 15 кг бессимптомно?

В брюшной полости новообразования могут достигать огромных размеров, пока не начнут давить на диафрагму или сосуды, вызывая явный дискомфорт.

Как часто делают такие операции?

В клинической практике удаление образований массой более 10 кг считается казуистикой и требует узкой специализации хирургов.

Требуется ли после удаления пожизненное лечение?

Зависит от гистологического типа опухоли. После операции пациент обязан состоять на диспансерном учете у онколога.

Можно ли заметить опухоль самому?

Самообследование живота не заменяет УЗИ или КТ. При любых изменениях контуров тела нужен очный визит к специалисту.

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