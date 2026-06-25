Минцифры РФ выделило квоту частот для обеспечения 4G-связью семи поселений Бурятии

Минцифры России выделило специальную квоту на частотный ресурс объемом 20 МГц для обеспечения связью отдаленных территорий Бурятии. В список счастливчиков, которые выйдут из цифровой изоляции, попали семь населенных пунктов. Региональный Минтранс подтвердил запуск работ по строительству инфраструктуры: базовые станции в некоторых точках начнут монтировать уже сейчас.

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География охвата: кто получит 4G

В периметр национального проекта "Цифровая трансформация" вошли Усть-Кут, Баргузин, Северобайкальск, Закаменск, Кижинга, Кяхта и Сосново-Озерское. Для жителей этих районов мобильный интернет долгое время оставался "дефицитным товаром". Новая инфраструктура должна выровнять качество жизни в столице республики и за ее пределами.

"Развертывание сетей в таких районах — это не вопрос коммерческой выгоды, а выполнение социальных обязательств. Без федеральных частотных квот и субсидий операторы заходили бы туда десятилетиями", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Инвестиции в оборудование и прокладку каналов связи позволят внедрить единый стандарт соединения. Это минимизирует риски "слепых зон", которые возникают из-за сложного рельефа местности. Проект станет фундаментом для дистанционного взаимодействия граждан с государственными структурами.

Технологический стек: спутники против тайги

Главная сложность Бурятии — сложная логистика и огромные расстояния. Там, где невозможно проложить оптоволокно через скалы и леса, инженеры задействуют гибридные схемы. Стабильный сигнал обеспечат беспроводные сети и спутниковые каналы связи. Это гарантирует бесперебойную работу даже в условиях экстремально низких температур.

Параметр проекта Плановое значение Объем частотного ресурса 20 МГц Количество населенных пунктов 7 сел и городов Стандарт связи 4G / Широкополосный доступ Срок полной реализации 2026 год

"Мы фиксируем запрос на цифровую инфраструктуру во всех отдаленных точках. В Бурятии важно сочетать наземные вышки со спутниковым сегментом, чтобы избежать обрывов связи во время природных ЧС", — подчеркнула эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Цифровая экономика на сельских улицах

Переход на 4G — это не только быстрые мессенджеры. Это доступ к медицинским консультациям по видеосвязи и образовательным платформам. В селах планируют создать базу для микробизнеса, которому важна онлайн-касса и отчетность в реальном времени. Внедрение технологий должно затормозить отток молодежи в крупные города.

"Развитие связи напрямую влияет на инвестиционную привлекательность малых городов. Бизнес не пойдет туда, где нет элементарного интернета для проведения транзакций и связи с филиалами", — отметил политолог Владимир Орлов.

С выходом на полную мощность в 2026 году, цифровая карта региона избавится от крупных белых пятен. Это позволит полноценно реализовать региональные программы без оглядки на "отсутствие сети" в конкретном районе.

Ответы на популярные вопросы о связи в Бурятии

Когда интернет станет доступен жителям всех семи сел?

Работы по установке станций уже начались, однако полноценный запуск и начало обслуживания в рамках выделенной квоты запланированы на 2026 год.

Будет ли связь работать стабильно в горах?

Инженеры используют комбинированный подход, включая спутниковые технологии, что минимизирует влияние ландшафта на качество сигнала.

Повлияет ли установка новых вышек на тарифы?

Проект реализуется в рамках нацпроекта, что подразумевает государственное субсидирование строительства. Это должно удержать стоимость услуг в рамках рыночных цен региона.

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