Российская сталь для Sollers: кузова пикапов начали делать из металла ММК — долговечность кузова выросла в разы

Российские пикапы Sollers перестают быть просто рабочими лошадками и превращаются в бронированные крепости против коррозии. В Ульяновске на полную мощность заработала штамповочная линия, где кузова для моделей ST6, ST8 и ST9 рубят из честного оцинкованного металла Магнитки. Больше никакого "рыжего налета" через пару зим — теперь сталь живет по законам долговечности, а не маркетологов.
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) официально взял на себя роль главного донора для ульяновского завода. Цифры говорят сами за себя: меньше чем за полгода в Ульяновск отгрузили 1700 тонн проката. Это 65% от всей годовой нормы. Пока западные бренды уходят, хлопая дверью, наши промышленники просто берут и делают продукт, который не рассыплется в труху от реагентов на МКАДе.
"Переход на отечественный оцинкованный прокат — это не просто импортозамещение, а вопрос элементарного выживания машины в нашем климате. Магнитка дает сталь с честным слоем цинка, который держится зубами за металл", — констатировал в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Под раздачу попала вся линейка пикапов: от базового ST6 до флагманских монстров ST8 и ST9. Скоро в эту компанию ворвется и внедорожник S9. Цинк наносят везде: на крылья, боковины, двери, капот и даже на скрытые детали вроде моторного щита или усилителя бампера. Машину буквально "упаковывают" в защитный слой изнутри и снаружи.
За производство отвечает дочерняя структура — ООО «Штамповые технологии». Там развернули настоящий автоматизированный ад для металла. Четыре огромных пресса усилием до 2000 тонн-сил превращают плоский лист в сложные формы будущего кузова. Все это обслуживают промышленные роботы. Производительность впечатляет — 800 тысяч операций ежегодно. Это не кустарная сборка в гараже, а конвейер мирового уровня.
|Компонент кузова
|Тип защиты
|Внешние панели (крылья, двери, капот)
|Двустороннее горячее цинкование
|Силовые элементы (усилители бамперов)
|Легированная сталь повышенной прочности
|Скрытые полости (моторный щит)
|Антикоррозийное покрытие ММК
Работа идет быстро. Роботизированная линия исключает человеческий фактор: никакой кривой сварки или заваленных зазоров. Каждый удар пресса выверен до микрона. Это важно, так как некоторые иномарки гниют за два сезона из-за экономии на мелочах, но Sollers, похоже, решил играть вдолгую.
"Качество штамповки напрямую влияет на то, как ляжет потом краска. Если лист подготовлен правильно и цинк не отслоился при ударе пресса, кузов прослужит десятилетия", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по детейлингу Максим Терехов.
Секрет долголетия прост: сталь окунают в ванну с расплавленным цинком. Это вам не дешевое электролитическое напыление, которое стирается от первого камешка. При горячем методе цинк проникает в структуру металла на молекулярном уровне. Получается броня, которая защищает даже торцы деталей. Для полноприводных пикапов, которые сутками месят грязь и соль, это единственно верный путь.
Такой подход позволяет забыть о сквозной коррозии на долгие годы. Пока владельцы старых внедорожников латают дыры в порогах, пикапы Sollers будут сохранять товарный вид. Даже если вы решите эксплуатировать машину в хвост и в гриву, кузов выдержит испытание временем.
"При оценке подержанного авто кузов — это 70% стоимости. Если Sollers массово перешел на горячий цинк, ликвидность этих пикапов на вторичном рынке будет в разы выше, чем у 'голого' Китая", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик Александр Громов.
Это самый надежный способ защиты. Слой цинка значительно толще, чем при гальванике, и он буквально срастается со сталью, не давая ржавчине ни единого шанса под кузовными панелями.
Вся линейка пикапов: Sollers ST6, ST8 и самый мощный ST9. В ближайшее время на этот же металл перейдет и новый внедорожник Sollers S9.
Переход на отечественное сырье стабилизирует стоимость. Локализация штамповки позволяет избежать валютных скачков и транспортных расходов на доставку готовых деталей из-за рубежа.
Технология горячего погружения в разы увеличивает срок службы металлических деталей. Это именно та защита, которая необходима для работы в суровых российских условиях.
Владельцы загородной недвижимости столкнулись с волной взысканий за привычную стоянку, которая внезапно попала в зону контроля дорожных инспекторов.