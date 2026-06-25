Российская сталь для Sollers: кузова пикапов начали делать из металла ММК — долговечность кузова выросла в разы

Российские пикапы Sollers перестают быть просто рабочими лошадками и превращаются в бронированные крепости против коррозии. В Ульяновске на полную мощность заработала штамповочная линия, где кузова для моделей ST6, ST8 и ST9 рубят из честного оцинкованного металла Магнитки. Больше никакого "рыжего налета" через пару зим — теперь сталь живет по законам долговечности, а не маркетологов.

Фото: motor.ru is licensed under Free More info Магнитка для автопрома: Sollers использует оцинкованный прокат ММК для новых пикапов — ресурс кузова значительно выше

Магнитогорский щит: как закалялась сталь

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) официально взял на себя роль главного донора для ульяновского завода. Цифры говорят сами за себя: меньше чем за полгода в Ульяновск отгрузили 1700 тонн проката. Это 65% от всей годовой нормы. Пока западные бренды уходят, хлопая дверью, наши промышленники просто берут и делают продукт, который не рассыплется в труху от реагентов на МКАДе.

"Переход на отечественный оцинкованный прокат — это не просто импортозамещение, а вопрос элементарного выживания машины в нашем климате. Магнитка дает сталь с честным слоем цинка, который держится зубами за металл", — констатировал в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Под раздачу попала вся линейка пикапов: от базового ST6 до флагманских монстров ST8 и ST9. Скоро в эту компанию ворвется и внедорожник S9. Цинк наносят везде: на крылья, боковины, двери, капот и даже на скрытые детали вроде моторного щита или усилителя бампера. Машину буквально "упаковывают" в защитный слой изнутри и снаружи.

Роботы и тонны: заглядываем под пресс

За производство отвечает дочерняя структура — ООО «Штамповые технологии». Там развернули настоящий автоматизированный ад для металла. Четыре огромных пресса усилием до 2000 тонн-сил превращают плоский лист в сложные формы будущего кузова. Все это обслуживают промышленные роботы. Производительность впечатляет — 800 тысяч операций ежегодно. Это не кустарная сборка в гараже, а конвейер мирового уровня.

Компонент кузова Тип защиты Внешние панели (крылья, двери, капот) Двустороннее горячее цинкование Силовые элементы (усилители бамперов) Легированная сталь повышенной прочности Скрытые полости (моторный щит) Антикоррозийное покрытие ММК

Работа идет быстро. Роботизированная линия исключает человеческий фактор: никакой кривой сварки или заваленных зазоров. Каждый удар пресса выверен до микрона. Это важно, так как некоторые иномарки гниют за два сезона из-за экономии на мелочах, но Sollers, похоже, решил играть вдолгую.

"Качество штамповки напрямую влияет на то, как ляжет потом краска. Если лист подготовлен правильно и цинк не отслоился при ударе пресса, кузов прослужит десятилетия", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по детейлингу Максим Терехов.

Технология "горячего погружения": почему это не гниет

Секрет долголетия прост: сталь окунают в ванну с расплавленным цинком. Это вам не дешевое электролитическое напыление, которое стирается от первого камешка. При горячем методе цинк проникает в структуру металла на молекулярном уровне. Получается броня, которая защищает даже торцы деталей. Для полноприводных пикапов, которые сутками месят грязь и соль, это единственно верный путь.

Такой подход позволяет забыть о сквозной коррозии на долгие годы. Пока владельцы старых внедорожников латают дыры в порогах, пикапы Sollers будут сохранять товарный вид. Даже если вы решите эксплуатировать машину в хвост и в гриву, кузов выдержит испытание временем.

"При оценке подержанного авто кузов — это 70% стоимости. Если Sollers массово перешел на горячий цинк, ликвидность этих пикапов на вторичном рынке будет в разы выше, чем у 'голого' Китая", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик Александр Громов.

Ответы на популярные вопросы о кузовах Sollers

Зачем нужно именно горячее цинкование?

Это самый надежный способ защиты. Слой цинка значительно толще, чем при гальванике, и он буквально срастается со сталью, не давая ржавчине ни единого шанса под кузовными панелями.

Какие модели Sollers получили оцинкованный кузов?

Вся линейка пикапов: Sollers ST6, ST8 и самый мощный ST9. В ближайшее время на этот же металл перейдет и новый внедорожник Sollers S9.

Влияет ли использование стали ММК на цену машин?

Переход на отечественное сырье стабилизирует стоимость. Локализация штамповки позволяет избежать валютных скачков и транспортных расходов на доставку готовых деталей из-за рубежа.

Долго ли прослужит такой кузов в условиях агрессивной химии?

Технология горячего погружения в разы увеличивает срок службы металлических деталей. Это именно та защита, которая необходима для работы в суровых российских условиях.

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