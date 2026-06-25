Мэрия Улан-Удэ планирует перевести на электроотопление более 300 домовладений к 2026 году

В столице Бурятии решили окончательно "развести" экологию и бюрократию. Теперь переход частного сектора с угольного отопления на электрическое не будет считаться прибылью жителей.

Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free Мастер осматривает настенный котел

Налоговая инспекция больше не постучит в дверь к тем, кто установил современные котлы за бюджетный счет — любые работы и оборудование по федеральному проекту "Чистый воздух" официально вывели из-под удара НДФЛ.

Прощальный дым за казенный счет

Ранее любая бесплатная установка оборудования от государства могла трактоваться как доход в натуральной форме. Житель получал котел, а вместе с ним — обязанность отдать 13% от его стоимости в казну. Постановление правительства Бурятии №300 наложило вето на эту логику. Услуги монтажа и сами обогреватели теперь классифицируются как меры социальной поддержки.

"Теперь при переходе на современные экологичные системы горожанам не придется декларировать полученные работы как доход. Это убирает лишние барьеры для тех, кто сомневался", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Городские власти форсируют программу, чтобы вытеснить угольный смог из жилых массивов. Основной ударный кулак проекта сейчас сосредоточен на Левом берегу. Там уже 60 домовладений демонтировали печи в пользу рубильников и термостатов. Сопротивление прогрессу ломают рублем: бюджет оплачивает "железо", а закон — гарантирует отсутствие налоговых претензий.

Счетчики против печей: математика проекта

Перевод частного сектора на электричество напоминает масштабную модернизацию заводского цеха, только в роли станков — кухни и спальни. В 2026 году планируется переподключить 161 дом. Суммарно за два года программа должна охватить 321 объект. Это капля в море городского смога, но темп задан высокий.

"Снижение налоговой нагрузки — это правильный сигнал для инвестиций в экологию территорий. Без этого национальные проекты буксуют на уровне мелких придирок контролеров", — объяснил региональный аналитик Валерий Козлов.

Показатель План до конца 2026 года Количество охваченных домов 321 объект Статус оборудования Без налога (0% НДФЛ)

Программа рассчитана на десятилетний марафон — до 2036 года. Цель амбициозная: вычистить воздух Улан-Удэ от продуктов горения угля. Чтобы механизм не заклинило на полпути, власти обещают не только субсидии на установку, но и помощь с приведением в порядок сетей, которые в частном секторе часто не рассчитаны на мощные котлы.

"Улан-Удэ регулярно попадает в антирейтинги по качеству воздуха. Перевод на электроснабжение — это вопрос выживания городской экосистемы", — подчеркнул специалист Игорь Степанов.

Ответы на популярные вопросы об электроотоплении

Нужно ли платить за сам котел?

В рамках проекта "Чистый воздух" оборудование предоставляется и монтируется за счет бюджетных средств для подходящих под критерии домов.

Будет ли начислен налог на стоимость работ?

Нет, согласно постановлению №300, эти услуги признаны социальной поддержкой и освобождены от НДФЛ.

Как долго продлится программа?

Основной горизонт планирования по снижению вредных выбросов в атмосферу столицы Бурятии установлен до 2036 года.

Читайте также