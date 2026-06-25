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Аэропорт Пскова после реконструкции начнет принимать лайнеры МС-21 и Boeing 737-800

Россия » Северо-Запад » Псков

Псковский аэропорт "Княгиня Ольга" готовится к большой технической встряске. Главгосэкспертиза выдала "зеленый свет" проекту масштабной реконструкции гражданского сектора. Владелец объекта, "Новапорт холдинг", намерен перевести авиагавань на качественно иные рельсы, заменив изношенные артерии аэродрома на современную инфраструктуру.

Антонов Ан-2, Псков - Кресты RP104597
Фото: commons.wikimedia.org by Игорь Двуреков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Антонов Ан-2, Псков - Кресты RP104597

Это логичное продолжение уже запущенного процесса: пока строители доводят до ума новый модуль прилета, инженеры проектируют перекройку всей летной зоны.

Перекройка летного поля: от рулежек до стоянок

Проект, разработанный институтом "Аэропроект", фокусируется на обновлении критически важных узлов. В список задач вошла полная реконструкция перрона и магистральной рулежной дорожки. Это не косметический ремонт — строителям предстоит интегрировать современную водосточно-дренажную систему и оборудовать специальную площадку для обработки бортов противообледенительной жидкостью. Безопасность и скорость обслуживания в зимний период — главный приоритет модернизации.

"Инфраструктурный износ аэродромов в регионах часто становится бутылочным горлышком для экономики. В Пскове мы видим попытку расширить этот пропускной канал за счет федеральных вливаний", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

После завершения работ изменится конфигурация парковки. Проект предусматривает пять стационарных мест: две площадки выделят под среднемагистральные лайнеры, еще три — под ближнемагистральные суда. Такая расстановка позволит оптимизировать трафик и избежать заторов на летном поле в часы пиковых нагрузок.

Прием тяжеловесов: какие самолеты увидит Псков

Обновленное покрытие — это пропуск в мир большой авиации. После реконструкции "Княгиня Ольга" сможет без ограничений принимать отечественные флагманы МС-21-210/310 и "Суперджет-100". Не остались за бортом и стандартные "рабочие лошадки" мировых перевозчиков — Boeing 737-800. Ранее физическое состояние полотна и перрона накладывало на эксплуатацию этих типов судов существенные ограничения, что тормозило развитие маршрутной сети.

Параметр Детали проекта
Типы принимаемых судов МС-21, SSJ-100, Boeing 737-800
Количество стоянок 5 (2 для средних, 3 для ближних дистанций)
Ключевые объекты Дренаж, ПОЖ-площадка, перрон

"Развитие региональных хабов невозможно без качественного благоустройства приаэродромных территорий и надежной ливневки. Без этого любые инвестиции в бетон быстро тают под воздействием климата", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Пассажиропоток и логика роста

Статистика подтверждает: спрос на авиаперелеты в регионе растет. Если за весь 2025 год аэропорт обслужил 148,6 тысячи человек, то только за начало 2026 года через терминал прошли уже более 52 тысяч пассажиров. Старая инфраструктура работала на пределе. Текущие изменения в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система" должны не просто "подлатать дыры", а создать задел на рост трафика до 200-250 тысяч человек в год.

"Цифры показывают, что Псков постепенно выходит из тени крупных соседей. Модернизация позволит привлечь новых перевозчиков, а значит — снизить цены на билеты для местных жителей", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о реконструкции аэропорта

Будет ли аэропорт закрыт во время работ?

Официальные ведомства не заявляли о полной остановке деятельности. Реконструкция перрона обычно проводится поэтапно, чтобы сохранить минимально необходимую пропускную способность для регулярных рейсов.

Кто финансирует проект?

Работы ведутся в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система" при участии частного инвестора — холдинга "Новапорт".

Когда завершится строительство нового модуля прилета?

Работы по возведению модуля находятся в финальной стадии. Его запуск планируется синхронизировать с обновлением летной инфраструктуры для комплексного улучшения сервиса.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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