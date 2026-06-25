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Охота на городские деревья: во Владивостоке выявили 72 случая незаконной вырубки — нарушители выплатят миллионные штрафы

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Во Владивостоке продолжается "охота" на городские деревья. Местные власти подвели итоги полугодовых рейдов: за шесть месяцев зафиксировано 72 случая незаконной вырубки. Ущерб для экосистемы города исчисляется миллионами, а виновные теперь готовятся к финансовым и правовым последствиям.

Городские деревья как мишень: во Владивостоке подвели итоги рейдов — незаконная вырубка обходится нарушителям дорого
Фото: unsplash.com by Annie Spratt is licensed under Free to use under the Unsplash License
Городские деревья как мишень: во Владивостоке подвели итоги рейдов — незаконная вырубка обходится нарушителям дорого

Масштабы потерь и бюджетные компенсации

Предварительная сумма ущерба от уничтожения зеленых насаждений превысила 25 млн рублей. Работа по возвращению этих средств в городскую казну уже началась: в бюджет поступило около 2,6 млн рублей добровольных или принудительных выплат.

"Мы постоянно фиксируем новые эпизоды порчи городской среды. Весь массив материалов по каждому случаю направляем в полицию. Наша цель — полное возмещение ущерба за утраченное городом имущество", — констатировал в беседе с Pravda. Ru начальник управления охраны окружающей среды и природопользования Владимир Орлов.

Показатель Значение
Выявлено нарушений 72 случая
Общий ущерб (предварительно) Более 25 млн рублей
Возвращено в бюджет 2,6 млн рублей

Специалисты отмечают, что городская инфраструктура требует защиты от хаотичной застройки и несанкционированных работ. За каждое срубленное дерево нарушителю грозит либо серьезная административная протокольная работа, либо уголовное преследование.

"Экономическая ответственность для нарушителей становится всё ощутимее. Когда суммы штрафов и компенсаций достигают миллионов, бизнес или частные лица начинают оценивать риски более взвешенно", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по инфраструктуре Ольга Морозова.

Как получить разрешение на вырубку

Законный путь избавления от аварийного дерева или расчистки участка для строительства требует обращения в отдел экологического мониторинга. Чиновники подчеркивают, что любая работа с зелеными насаждениями без официального разрешительного документа автоматически классифицируется как нарушение закона.

Для процедуры необходимо собрать пакет документов, перечень которых регламентирован муниципальными актами. Процесс мониторинга позволяет властям отслеживать состояние городской флоры в режиме реального времени.

"Зачастую люди не знают границ ответственности и идут на риск, пытаясь сэкономить время на оформление разрешений. Юридические последствия в таких случаях обходятся в десятки раз дороже, чем легальное проектирование благоустройства", — предупредила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о вырубке зеленых насаждений

Что делать, если я увидел, как рубят деревья без опознавательных знаков?

Необходимо зафиксировать процесс на фото или видео, запомнить номера техники и незамедлительно передать сведения в городское управление охраны окружающей среды.

Всегда ли за вырубку полагается уголовная ответственность?

Нет, квалификация зависит от объема повреждений. Незначительные нарушения пресекаются административными штрафами, а крупный ущерб — уголовными делами.

Где искать актуальный список документов для получения разрешения?

Полный перечень требований и порядок подачи заявок публикуется на официальном портале мэрии Владивостока.

Почему бюджет получает гораздо меньше ущерба, чем заявлено?

Процесс взыскания средств, расследование уголовных дел и работа с исполнительными листами — это длительная юридическая процедура, которая может занимать месяцы.

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Экспертная проверка: политолог Владимир Орлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, юрист Светлана Фёдорова
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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