В Псковской области Россельхознадзор зафиксировал превышение ПДК ядохимикатов в 11 раз

Россельхознадзор вскрыл масштабную экологическую диверсию в Псковской области. На территории Великолукского муниципального округа 77 гектаров плодородной земли превратились в полигон для промышленных и бытовых отходов. Инспекторы задействовали беспилотники, чтобы зафиксировать масштабы бедствия с воздуха: вместо пашни дрон обнаружил непролазные джунгли из десятиметровых осин и залежи мусора.

Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Уютнов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Болотный сфагнум

Химический коктейль: бенз(а)пирен и цинк

Земельный участок, предназначенный для сельского хозяйства, фактически выведен из строя. Лабораторный анализ проб почвы, проведенный специалистами ВНИИЗЖ, показал критическое отравление грунта. Содержание опасного канцерогена бенз(а)пирена превысило норму в 11 раз. Концентрация цинка зашкаливает в 4,5 раза выше допустимой отметки.

"Превышение ПДК бенз(а)пирена в 11 раз превращает почву в токсичную губку. Такие уровни загрязнения не лечатся простым перекапыванием, здесь требуется дорогостоящая рекультивация", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Сорняки и лес захватили всю площадь участка, но главной проблемой стали три очага свалок. Мусор гниет прямо на сельхозугодиях, отравляя водоносные горизонты. Это типичный пример инфраструктурного застоя, когда огромные территории брошены на произвол судьбы и превращаются в стихийные свалки.

Счёт за порчу: санкции для землевладельца

Владельцу участка не удастся отделаться обычным предписанием. Россельхознадзор уже готовит финансовый иск. Сумма ущерба будет рассчитываться исходя из полной стоимости восстановления плодородного слоя, что при такой площади может обернуться многомиллионными потерями для собственника.

"Собственнику направлена жесткая претензия. Если он не возместит вред добровольно, дело уйдет в суд. Мы видим, что механизмы контроля через БПЛА становятся эффективным инструментом против нерадивых аграриев", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Показатель Уровень превышения Бенз(а)пирен (ПДК) в 11 раз Цинк (ОДК) в 4,5 раза Площадь свалок ТКО 0,01 га

Ситуация в Псковской области наглядно иллюстрирует общую проблему — отсутствие реального контроля за использованием земель вдали от крупных трасс. Пока федеральный аудит и спутниковый мониторинг не станут нормой, гектары пашни продолжат зарастать лесом и химикатами. Инвестиционная привлекательность таких территорий стремится к нулю.

"Заброшенные земли провоцируют деградацию целых районов. Это не только экологический, но и бюджетный риск: муниципалитет не получает налогов от производства, а лишь проблемы с ликвидацией ЧС", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о загрязнении почв

Можно ли использовать землю после превышения ПДК в 11 раз?

Нет, такая продукция будет опасна для здоровья. Требуется полная рекультивация и повторная экспертиза почвенного состава.

Кто должен ликвидировать свалку на частной земле?

Обязанность полностью лежит на собственнике участка. Если виновник сброса мусора не установлен, платит владелец земли.

Какие штрафы грозят за зарастание сельхозугодий?

Кроме возмещения вреда почве, предусмотрены административные штрафы за нецелевое использование и нарушение земельного законодательства.

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