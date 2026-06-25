Центр поддержки экспорта Псковской области обеспечил рост зарубежных контрактов на 15%

Псковский бизнес рвет дистанцию. Пока скептики рассуждают о санкциях, местные производители штурмуют рынки Юга и СНГ. Это не просто торговля — это экспансия. Океан возможностей открылся благодаря нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". Псков перестал быть только "воротами в Европу" и развернулся туда, где пахнет специями, нефтью и большими деньгами.
Экспорт — это не только отгрузка товара. Это битва за доверие и работа с рисками. Псковская область выкатила тяжелую артиллерию поддержки. Теперь предпринимателям не страшно ждать оплату месяцами — есть страхование отсрочки платежа от ЭКСАР. Это как "бронежилет" для кошелька: если партнер на том конце света подведет, государство подставит плечо.
"Инструменты проекта направлены на помощь предприятиям региона в поиске потенциальных партнёров и сбыта на международных рынках, в том числе через участие в международных выставках и форумах", — рассказал министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев.
Ставка сделана на активность. Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) буквально берет бизнес за руку и везет на другой конец света. Бизнес-миссии — это не скучные совещания, а реальный шанс показать свой продукт "лицом" в странах, которые еще вчера казались недосягаемыми. Плюс льготные займы от Росэксимбанка, которые позволяют не вымывать оборотку, а расти на чужих рынках за казенный счет.
За минувший год в регионе "прожарили" более 150 экспортных проектов. Это не бумажные отчеты, а реальные контракты. Результат — объем регионального экспорта подскочил на 15%. Псковские товары мелькали на Восточном экономическом форуме и выставке "Восток". Бренд области становится узнаваемым там, где раньше правили бал конкуренты из столиц.
|Показатель
|Результат за 2023 год
|Количество поддержанных проектов
|Более 150
|Рост объема экспорта
|+15%
|Цель по несырьевому экспорту (к 2030)
|Рост на 2/3
Следующая остановка — страны Юга. Традиционные рынки СНГ остаются базой, но Псков целится выше. Чтобы выжить и победить в глобальной гонке, регион внедряет международные стандарты качества и новые технологии. Это уже не просто "сделано в России", это знак качества, который понимают в любой точке мира.
"В ближайшие годы мы планируем продолжить развитие экспорта, увеличивая долю несырьевых товаров в общем объеме экспорта. Ожидается рост числа участников международных выставок", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.
Предприниматели — народ прагматичный. Им не нужны лозунги, им нужны деньги и рынки. Самый ходовой "товар" от государства — льготное финансирование. На втором месте — страхование рисков. Но настоящий бум сейчас переживает выход на электронные площадки. Продавать через маркетплейсы всему миру — вот она, новая реальность. Псковский мед или запчасти могут уехать в Китай или Эмираты одним кликом.
Малый и средний бизнес часто буксует на юридических тонкостях. Таможня, правовые аспекты, сертификация — для многих это темный лес. Поэтому консультации экспертов по международным стандартам сейчас на вес золота. Государство пытается сделать вход в экспорт не сложнее, чем регистрацию в соцсетях.
"Мы стараемся максимально упростить доступ к этим инструментам и сделать их более доступными для малого и среднего бизнеса", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.
Планы на 2030 год выглядят как амбициозный манифест: нарастить экспорт несырьевых товаров на две трети. Псковская область строит инфраструктуру поддержки за рубежом. Это значит, что завтра псковскому заводу будет проще открыть склад или офис в условном Вьетнаме или Казахстане. Система работает на опережение: сначала создаются условия, потом льется товарный поток.
Это защита от неплатежей зарубежных контрагентов. ЭКСАР гарантирует возврат средств, если партнер окажется недобросовестным или в его стране произойдет форс-мажор.
Основной фокус смещается на страны СНГ и "глобальный Юг" (Азия, Африка, Латинская Америка), где востребована качественная промышленная и пищевая продукция.
Нужно обратиться в Центр поддержки экспорта Псковской области. Ведомство берет на себя организационные расходы и софинансирует участие предприятий региона.
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