Центр поддержки экспорта Псковской области обеспечил рост зарубежных контрактов на 15%

Псковский бизнес рвет дистанцию. Пока скептики рассуждают о санкциях, местные производители штурмуют рынки Юга и СНГ. Это не просто торговля — это экспансия. Океан возможностей открылся благодаря нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". Псков перестал быть только "воротами в Европу" и развернулся туда, где пахнет специями, нефтью и большими деньгами.

Фото: commons.wikimedia.org by Elena Privalikhina, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Церковь Николы со Усохи. Псков

Зарубежные рынки: от страховок до выставок

Экспорт — это не только отгрузка товара. Это битва за доверие и работа с рисками. Псковская область выкатила тяжелую артиллерию поддержки. Теперь предпринимателям не страшно ждать оплату месяцами — есть страхование отсрочки платежа от ЭКСАР. Это как "бронежилет" для кошелька: если партнер на том конце света подведет, государство подставит плечо.

"Инструменты проекта направлены на помощь предприятиям региона в поиске потенциальных партнёров и сбыта на международных рынках, в том числе через участие в международных выставках и форумах", — рассказал министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев.

Ставка сделана на активность. Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) буквально берет бизнес за руку и везет на другой конец света. Бизнес-миссии — это не скучные совещания, а реальный шанс показать свой продукт "лицом" в странах, которые еще вчера казались недосягаемыми. Плюс льготные займы от Росэксимбанка, которые позволяют не вымывать оборотку, а расти на чужих рынках за казенный счет.

Цифры на столе: 15% роста и 150 проектов

За минувший год в регионе "прожарили" более 150 экспортных проектов. Это не бумажные отчеты, а реальные контракты. Результат — объем регионального экспорта подскочил на 15%. Псковские товары мелькали на Восточном экономическом форуме и выставке "Восток". Бренд области становится узнаваемым там, где раньше правили бал конкуренты из столиц.

Показатель Результат за 2023 год Количество поддержанных проектов Более 150 Рост объема экспорта +15% Цель по несырьевому экспорту (к 2030) Рост на 2/3

Следующая остановка — страны Юга. Традиционные рынки СНГ остаются базой, но Псков целится выше. Чтобы выжить и победить в глобальной гонке, регион внедряет международные стандарты качества и новые технологии. Это уже не просто "сделано в России", это знак качества, который понимают в любой точке мира.

"В ближайшие годы мы планируем продолжить развитие экспорта, увеличивая долю несырьевых товаров в общем объеме экспорта. Ожидается рост числа участников международных выставок", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Что реально нужно бизнесу: честный список

Предприниматели — народ прагматичный. Им не нужны лозунги, им нужны деньги и рынки. Самый ходовой "товар" от государства — льготное финансирование. На втором месте — страхование рисков. Но настоящий бум сейчас переживает выход на электронные площадки. Продавать через маркетплейсы всему миру — вот она, новая реальность. Псковский мед или запчасти могут уехать в Китай или Эмираты одним кликом.

Малый и средний бизнес часто буксует на юридических тонкостях. Таможня, правовые аспекты, сертификация — для многих это темный лес. Поэтому консультации экспертов по международным стандартам сейчас на вес золота. Государство пытается сделать вход в экспорт не сложнее, чем регистрацию в соцсетях.

"Мы стараемся максимально упростить доступ к этим инструментам и сделать их более доступными для малого и среднего бизнеса", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Будущее: несырьевой рывок

Планы на 2030 год выглядят как амбициозный манифест: нарастить экспорт несырьевых товаров на две трети. Псковская область строит инфраструктуру поддержки за рубежом. Это значит, что завтра псковскому заводу будет проще открыть склад или офис в условном Вьетнаме или Казахстане. Система работает на опережение: сначала создаются условия, потом льется товарный поток.

Ответы на популярные вопросы об экспорте

Зачем псковскому заводу страховать отсрочку платежа?

Это защита от неплатежей зарубежных контрагентов. ЭКСАР гарантирует возврат средств, если партнер окажется недобросовестным или в его стране произойдет форс-мажор.

Какие страны сейчас в приоритете у Псковской области?

Основной фокус смещается на страны СНГ и "глобальный Юг" (Азия, Африка, Латинская Америка), где востребована качественная промышленная и пищевая продукция.

Как малому бизнесу попасть на международную выставку?

Нужно обратиться в Центр поддержки экспорта Псковской области. Ведомство берет на себя организационные расходы и софинансирует участие предприятий региона.

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