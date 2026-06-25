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Красноярские дворы превратились в полигоны: частники не справляются с мусором — жильцы задыхаются от вони

Россия » Сибирь » Красноярск

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий после визита в красноярский Академгородок назвал состояние местных дворов катастрофическим. Жильцы жалуются на горы мусора и стихийные свалки, которые превращают жизнь в спальном районе в зону экологического бедствия. Политик уверен: текущая схема вывоза отходов нежизнеспособна.

вывоз мусора
Фото: Пресс-служба Городского хозяйства Москвы by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
вывоз мусора

Почему мусорная реформа забуксовала

"Сегодня мусорная реформа в Красноярске провалена на 100% и стала символом разрыва между отчетами чиновников и реальной жизнью людей", — подчеркнул Леонид Слуцкий. Основная проблема — неэффективность частных подрядчиков, которые игнорируют графики вывоза. Переполненные площадки стали источником зловония и антисанитарии для местных жителей.

"Износ контейнерного парка и отсутствие должного контроля за логистикой превращают кварталы в полигоны. Бизнес работает на извлечение прибыли, а не на чистоту города", — отметил эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Государственный контроль вместо частников

В ЛДПР предлагают передать функции по обращению с ТКО государственному предприятию. Партийцы считают, что муниципальное управление позволит навести порядок там, где частный капитал не справился с обязательствами. Также депутаты продвигают инициативу по открытию доступных площадок для приема строительного мусора, чтобы пресечь несанкционированные свалки.

Текущая ситуация Предложение ЛДПР
Частные операторы Создание госпредприятия
Стихийные свалки отходов Видеомониторинг уборки

"Любая схема обращения с отходами требует жесткого администрирования. Если механизм сбоит, переход к государственному управлению — единственная мера для нормализации обстановки", — констатировал аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Для прозрачности процесса партия требует закрепить на законодательном уровне обязательную видеофиксацию ликвидации нелегальных свалок. Общественный контроль должен стать барьером для халатности коммунальных служб.

"Благоустройство — это не только клумбы, но и санитарная дисциплина. Без участия активных горожан и видеофиксации мусорные горы будут возникать снова", — разъяснила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Николаевна Морозова.

Ответы на популярные вопросы о мусоре в Красноярске

Кто должен убирать свалки на муниципальной земле?

Обязанность лежит на муниципалитете. При выявлении несанкционированной свалки органы власти обязаны привлечь регоператора или специализированную организацию.

Почему госпредприятие может работать лучше?

Оно не зависит от коммерческой маржи и напрямую подчиняется государственным стандартам отчетности и качества.

Как пожаловаться на заваленный двор?

Необходимо направить заявку в управляющую компанию или напрямую в службу экологического надзора региона.

В чем проблема со строительным мусором?

Строительные отходы не входят в тариф ТКО. Отсутствие бюджетных пунктов приема вынуждает людей сбрасывать хлам в лесах и оврагах.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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