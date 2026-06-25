Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий после визита в красноярский Академгородок назвал состояние местных дворов катастрофическим. Жильцы жалуются на горы мусора и стихийные свалки, которые превращают жизнь в спальном районе в зону экологического бедствия. Политик уверен: текущая схема вывоза отходов нежизнеспособна.
"Сегодня мусорная реформа в Красноярске провалена на 100% и стала символом разрыва между отчетами чиновников и реальной жизнью людей", — подчеркнул Леонид Слуцкий. Основная проблема — неэффективность частных подрядчиков, которые игнорируют графики вывоза. Переполненные площадки стали источником зловония и антисанитарии для местных жителей.
"Износ контейнерного парка и отсутствие должного контроля за логистикой превращают кварталы в полигоны. Бизнес работает на извлечение прибыли, а не на чистоту города", — отметил эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
В ЛДПР предлагают передать функции по обращению с ТКО государственному предприятию. Партийцы считают, что муниципальное управление позволит навести порядок там, где частный капитал не справился с обязательствами. Также депутаты продвигают инициативу по открытию доступных площадок для приема строительного мусора, чтобы пресечь несанкционированные свалки.
|Текущая ситуация
|Предложение ЛДПР
|Частные операторы
|Создание госпредприятия
|Стихийные свалки отходов
|Видеомониторинг уборки
"Любая схема обращения с отходами требует жесткого администрирования. Если механизм сбоит, переход к государственному управлению — единственная мера для нормализации обстановки", — констатировал аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.
Для прозрачности процесса партия требует закрепить на законодательном уровне обязательную видеофиксацию ликвидации нелегальных свалок. Общественный контроль должен стать барьером для халатности коммунальных служб.
"Благоустройство — это не только клумбы, но и санитарная дисциплина. Без участия активных горожан и видеофиксации мусорные горы будут возникать снова", — разъяснила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Николаевна Морозова.
Обязанность лежит на муниципалитете. При выявлении несанкционированной свалки органы власти обязаны привлечь регоператора или специализированную организацию.
Оно не зависит от коммерческой маржи и напрямую подчиняется государственным стандартам отчетности и качества.
Необходимо направить заявку в управляющую компанию или напрямую в службу экологического надзора региона.
Строительные отходы не входят в тариф ТКО. Отсутствие бюджетных пунктов приема вынуждает людей сбрасывать хлам в лесах и оврагах.
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