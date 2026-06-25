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Социальный фонд Приморья: более 200 самозанятых уже присоединились к новой программе страхования

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Самозанятым в Приморском крае официально разрешили болеть без серьезных потерь для кошелька. С 2026 года в регионе стартует программа добровольного социального страхования для тех, кто работает "на себя", но хочет иметь защиту уровня штатного сотрудника.

Медсестра работает за стойкой регистратуры в больнице
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Медсестра работает за стойкой регистратуры в больнице

Система работает по принципу платной подписки: ты ежемесячно вносишь взнос — государство оплачивает твой простой из-за болезни.

Логика страхового покрытия

Ажиотаж вокруг программы уже измеряется сотнями заявок. По данным Социального фонда, 211 человек забронировали места в системе, а треть из них уже внесла первые транши. Приморцы прагматичны: более 60% участников выбрали максимальный пакет услуг. Это гарантирует, что в случае форс-мажора бюджет не просядет до нуля.

"Это закономерный шаг в развитии регионального рынка труда. Мы видим, как самозанятость перестает быть серой зоной и обрастает цивилизованными финансовыми инструментами", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Механика процесса максимально упрощена. Никаких очередей в кабинетах и бумажной волокиты. Зайти в программу можно через приложение "Мой налог" или "Госуслуги". Система интегрирована в цифровую среду: данные о закрытом больничном прилетают в личный кабинет автоматически, как уведомление о списании за стриминг.

Ценник и правила входа в систему

Участник сам настраивает уровень своей безопасности. На выбор предложено два тарифных плана, которые определяют размер будущего пособия. Это не благотворительность, а математически выверенный расчет, где сумма чека напрямую влияет на объем поддержки.

Страховая сумма (выплата) Ежемесячный взнос
35 000 рублей 1 344 рубля
50 000 рублей 1 920 рублей

Важно понимать: система не сработает мгновенно. Чтобы получить право на выплаты, нужно "продержаться" на непрерывной оплате взносов минимум полгода. Это защитный фильтр от тех, кто вспоминает о страховке только в дверях процедурного кабинета.

"Взносы разрешено уплачивать как помесячно, так и единовременно на срок до 12 месяцев. Гибкость графика — критический фактор для фрилансеров с нестабильным доходом", — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Алгоритм начисления выплат

Размер итогового чека привязан к стажу. Если вы в системе от шести месяцев до года, фонд выплатит 70% от выбранной суммы. Порог в 100% открывается только после года непрерывного участия. Общий трудовой стаж за всю жизнь также пойдет в зачет, добавляя веса итоговой сумме.

Цифровизация процесса исключает человеческий фактор. Как только врач в поликлинике ставит точку в электронном листке нетрудоспособности, запускается цепочка оповещений. Деньги приходят на те же реквизиты, что привязаны к профилю самозанятого.

"Административные барьеры для самозанятых стремительно рушатся. Программа позволяет планировать семейный бюджет даже в условиях внезапной болезни", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о страховании

Можно ли перестать платить взносы, а потом вернуться?

Можно, но счетчик непрерывного участия обнулится. Для получения выплат придется снова оплачивать взносы в течение шести месяцев без перерывов.

Нужно ли подавать отдельные справки о болезни в Соцфонд?

Нет. Система работает на базе электронных листков нетрудоспособности. Все данные поступают из медицинских организаций в автоматическом режиме.

Зависит ли размер взноса от реального дохода самозанятого?

Нет. Взнос фиксирован и зависит только от выбранного вами лимита покрытия — 35 или 50 тысяч рублей в месяц.

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Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, юрист Светлана Фёдорова, социолог Елена Романова
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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