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Владивосток: Градостроительный совет одобрил проекты КРТ на Семеновской и Спортивной

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Владивосток запускает масштабную архитектурную инвентаризацию. Градостроительный совет Приморского края одобрил сразу два проекта комплексного развития территорий (КРТ), которые изменят облик города. Власти решили сыграть на контрастах: пока район Спортивной готовят к тотальной застройке, историческую Семёновскую планируют ювелирно отреставрировать без сноса зданий.

Владивосток
Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Бухаров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Владивосток

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Реновация без сноса: кейс Семёновской

Проект на Семёновской улице — это попытка внедрить в Приморье европейский подход к урбанистике. Вместо привычного девелоперского сценария "снести и построить высотку", здесь задекларирована тотальная реконструкция. Министерство архитектуры региона подчеркивает: целостность исторического центра останется неприкосновенной. Фокус сместили на общественные пространства, обновление инженерных артерий и косметический ремонт фасадов.

"Реконструкция центра без демонтажа — это вызов для бюджета. Сохранять старые стены дороже, чем возводить бетонные коробки, но для туристического потенциала города это единственно верный путь", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Рабочие группы займутся площадями и пешеходными зонами. Фактически город пытается реанимировать дряхлеющую инфраструктуру центра, не превращая его в строительную площадку с пылью и заборами. Это мягкая сила в архитектуре: модернизировать содержание, не уродуя форму. Владивосток примеряет на себя роль города-музея, который при этом обязан оставаться удобным для жизни.

Спортивная: от пустырей к кластеру

В районе Спортивной архитектурные церемонии закончились. Здесь КРТ разворачивается в полную мощь. Участок переформатируют под современный жилой квартал. План включает не только жилые коробки, но и социальный обвес: школы, детские сады, досуговые центры. Это классический пример джентрификации, когда депрессивная локация получает мощный финансовый импульс и превращается в точку роста.

Характеристика Проект Семёновская Проект Спортивная
Тип застройки Сохранение существующей Новое строительство
Основная цель Реставрация и благоустройство Создание жилого фонда
Инфраструктура Обновление сетей и улиц Школы, сады, эко-стандарты

Новый район обещают строить по строгим экологическим лекалам. Для Владивостока с его вечными проблемами хаотичной застройки это звучит как утопия, но юридический статус КРТ обязывает застройщика соблюдать нормативы по озеленению и социальной нагрузке. Городские власти рассчитывают, что Спортивная станет витриной "нового Владивостока".

"Перезагрузка Спортивной позволит снизить нагрузку на другие спальные районы. Главное — чтобы декларации об эко-стандартах не разбились о желание бизнес-структур сэкономить на материалах", — пояснил Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Экономика и риски городского обновления

Инвестиционный климат региона сейчас проходит проверку на прочность. Проекты КРТ требуют синхронизации интересов бизнеса и государства. Пока чиновники говорят о повышении качества жизни, экономисты смотрят на цифры. Масштабные стройки всегда несут риск раздувания сметы, особенно на фоне инфляции и проблем с логистикой стройматериалов.

"Бюджетные трансферты и частные инвестиции должны работать в связке. Если один из механизмов даст сбой, мы получим очередной долгострой в центре города, что недопустимо для имиджа столицы Приморья", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Владивосток пытается доказать, что умеет работать с пространством не только экстенсивно, захватывая новые земли, но и интенсивно, переосмысляя уже имеющееся наследие. Успех этих двух проектов станет маркером для будущих девелоперских инициатив по всему краю.

Ответы на популярные вопросы о КРТ во Владивостоке

Зачем нужно КРТ, если можно просто строить точечно?

Точечная застройка перегружает существующие сети и дороги. Механизм КРТ заставляет инвестора закладывать в проект коммуникации, сады и парковки сразу для всего квартала.

Будут ли сносить старые дома на Семёновской?

Нет, проект на Семёновской официально исключает демонтаж зданий. Основной упор сделан на реставрацию и благоустройство общественных зон.

Построят ли в районе Спортивной обещанные школы?

Социальная инфраструктура является обязательным условием договора КРТ. Без этих объектов застройщик не сможет сдать жилой комплекс в эксплуатацию.

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Автор Анжела Антонова
Анжела Антонова — журналист, интервьюер, корреспондент Правды.Ру
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