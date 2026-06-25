Пермь: ООО «ПМУП ГКТХ» официально признано банкротом по решению арбитражного суда

Пермское ЖКХ окончательно ушло в глубокое пике. Арбитражный суд Пермского края официально признал ООО "ПМУП ГКТХ" банкротом, запустив за финальный круг — процедуру конкурсного производства.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Женщина с телефоном и блокнотом на кухне звонит в управляющую компанию

Коммунальный колосс на глиняных ногах, в управлении которого находилось восемьдесят жилых домов, не выдержал финансового давления. Теперь у кредиторов есть ровно два месяца, чтобы успеть вписать свои претензии в закрывающийся реестр.

Логика финансового краха

Банкротство крупного игрока — это не секундный сбой, а результат накопленного износа системы управления. В случае с ГКТХ речь идет о классическом вымывании ресурсов. Конкурсный управляющий Илья Маслохутдинов получил полгода на то, чтобы провести полную инвентаризацию того, что осталось от предприятия. Для жителей Перми это означает смену декораций в квитанциях, но не избавление от долгов самой компании перед ресурсниками.

"Банкротство муниципального оператора такого масштаба — это всегда стресс-тест для городской системы ЖКХ. Главная задача сейчас — не допустить остановки обслуживания домов, пока идет дележ конкурсной массы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Судебное решение от 23 июня подвело черту под попытками реанимации структуры. Согласно нормам ФЗ "О несостоятельности", реестр требований будет закрыт через два месяца после официальной публикации данных. Это жесткий дедлайн для поставщиков воды, тепла и света, которые надеются вернуть свои средства.

Криминальное эхо в платежках

Финансовая дыра в бюджете компании возникла не на пустом месте. Еще в начале года суд вынес приговор экс-директору Людмиле Осинцевой и её бизнес-партнеру Наталье Якубиной. Дамы практиковали творческий подход к отчетности: подписывали акты на "аварийное обслуживание" и "текущий ремонт", которые существовали только в текстовых редакторах. Схема позволила растратить более 16 миллионов рублей, осевших в карманах управленцев вместо подвалов и крыш.

Показатель Данные дела Сумма доказанного ущерба 16 000 000 рублей Количество домов в управлении 80 объектов Срок конкурсного производства 6 месяцев

Приговоры в четыре и пять лет условно выглядят мягко — такая "экономика" часто провоцирует рецидивы в отрасли. Однако на осужденных легла обязанность возместить ущерб организации. Эти средства, если их удастся взыскать, также пойдут в общий котел для расчетов с кредиторами.

"Присвоение средств через подставные акты — это коррозия, которая разъедает доверие собственников к институту управляющих компаний. Здесь важен не только факт банкротства, но и дисциплинарный эффект приговора", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Судьба активов предприятия

Рынок ЖКХ не терпит вакуума. Пока ГКТХ проходит через стадию ликвидации, жилой фонд уже распределяется между более устойчивыми (или просто везучими) игроками. Важно понимать: долги самой компании не перекладываются на жильцов напрямую, но общее состояние инфраструктуры за годы "бумажного ремонта" деградировало. Теперь новым управленцам придется латать дыры, которые фактически оплачены дважды.

"Когда управляющая компания уходит в банкротство после уголовных дел, инвесторы с опаской смотрят на такие лоты. Инфраструктура изношена, а документация часто в хаосе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о банкротстве ГКТХ

Что будет с переплатами жителей в обанкротившуюся УК?

Вернуть живые деньги крайне сложно. Переплаты попадают в общую очередь кредиторов, где приоритет имеют налоги и зарплаты сотрудников.

Нужно ли оплачивать квитанции, если компания банкрот?

Да, оплата текущих услуг обязательна. Деятельность компании в период конкурсного производства продолжается под контролем управляющего до момента передачи домов.

Как быстро сменится управляющая компания?

Собственники могут сами инициировать общее собрание и выбрать нового оператора, не дожидаясь финала конкурсного производства.

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