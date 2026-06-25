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Оренбургская область: 27 июня вводится 12-часовой мораторий на розничную продажу спиртного

Россия » Поволжье » Оренбург

Оренбуржье готовится к празднованию Дня города в режиме "сухого закона". Губернатор Александр Баранов подписал указ, который временно выведет алкоголь из легального оборота на всей территории области.

Пиво в бокале
Фото: https://pixabay.com by Frantisek_Krejci is licensed under Free
Пиво в бокале

Ретейлеры и рестораторы получили четкую директиву: 27 июня полки с горячительным должны быть закрыты для покупателей. Чиновники рассчитывают, что двенадцатичасовой мораторий на продажу спиртного обеспечит порядок на улицах и снизит градус праздничного веселья до безопасных значений.

График ограничений: когда закроют прилавки

Механизм ограничений сработает 27 июня. Продажа алкогольной продукции будет остановлена на 12 часов — в интервале с 23:00 до 11:00. Власти региона используют административный рычаг, чтобы демпфировать возможные инциденты во время массовых гуляний. Это стандартная практика для крупных мегаполисов, когда система безопасности требует максимальной концентрации ресурсов, а "пьяный фактор" становится лишней нагрузкой на инфраструктуру правопорядка.

"Такие меры позволяют снизить нагрузку на экстренные службы и минимизировать риски бытовых конфликтов. Безопасность в праздничные дни — это всегда вопрос дисциплины и контроля над оборотом акцизных товаров", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Для торговых сетей этот маневр предсказуем. Инфраструктура ритейла адаптирована к подобным локальным нормативным актам. Кассовое ПО блокирует пробитие чеков на крепкую продукцию автоматически. Ожидаемо, что основной поток покупателей перераспределится на утренние и вечерние часы до вступления запрета в силу, однако дневное окно продаж останется полностью "стерильным".

Зоны поражения: кто попал под запрет

Под санкции попадает весь спектр торговых форматов. В списке — гипермаркеты, магазины у дома, ларьки и киоски. Указ губернатора не делает исключений и для сегмента HoReCa. Кафе, бары и рестораны, работающие в общественных местах, обязаны исключить алкоголь из меню на время действия моратория. Это жесткий фильтр, который должен предотвратить стихийный трансфер напитков из заведений на открытые площадки Дня города.

Категория объекта Статус ограничений
Розничные магазины и сети Полный запрет на 12 часов
Кафе и рестораны (в общественных местах) Ограничение реализации алкоголя
Малые торговые формы (киоски) Тотальный запрет продажи

Региональные власти фиксируют позиции: ограничения носят точечный характер. Они привязаны строго к дате торжества. Однако юридический задел позволяет пролонгировать действие запрета, если оперативная обстановка потребует дополнительной очистки информационного и физического поля от нетрезвых инцидентов.

"Административный контроль в такие периоды усиливается. Для бизнеса это временные издержки, но с точки зрения бюджетной устойчивости и социального порядка — необходимый защитный барьер", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Инспекторы планируют рейды по выявлению нарушителей. Нелегальный оборот в обход указа чреват не только штрафами, но и угрозой отзыва лицензий. Для предпринимателей риск потерять право на торговлю несопоставим с сомнительной выручкой за праздничный день. Система контроля работает без сбоев, превращая город в зону трезвости на программном уровне.

"Муниципальные нормативы в части регулирования оборота алкоголя в праздники — это рабочий инструмент управления общественной средой. Любые попытки обойти закон будут пресекаться в административном порядке", — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о запрете алкоголя

Коснется ли запрет обычного пива в палатках у дома?

Да. Указ губернатора распространяется на все виды алкогольной продукции. Розничная торговля, включая слабоалкогольные напитки в киосках и небольших магазинах, будет полностью остановлена в указанный период.

Будут ли работать бары в центре города?

Заведения могут продолжать работу, но реализация алкоголя в них будет ограничена. Власти подчеркивают, что запрет в общественных местах направлен на предотвращение распития спиртного вне помещений.

Могут ли запрет продлить на 28 июня?

Согласно текущим документам, ограничения действуют только 27 июня. Однако власти Оренбуржья сохраняют за собой право корректировать сроки в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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