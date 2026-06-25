Оренбургская область: 27 июня вводится 12-часовой мораторий на розничную продажу спиртного

Оренбуржье готовится к празднованию Дня города в режиме "сухого закона". Губернатор Александр Баранов подписал указ, который временно выведет алкоголь из легального оборота на всей территории области.
Ретейлеры и рестораторы получили четкую директиву: 27 июня полки с горячительным должны быть закрыты для покупателей. Чиновники рассчитывают, что двенадцатичасовой мораторий на продажу спиртного обеспечит порядок на улицах и снизит градус праздничного веселья до безопасных значений.
Механизм ограничений сработает 27 июня. Продажа алкогольной продукции будет остановлена на 12 часов — в интервале с 23:00 до 11:00. Власти региона используют административный рычаг, чтобы демпфировать возможные инциденты во время массовых гуляний. Это стандартная практика для крупных мегаполисов, когда система безопасности требует максимальной концентрации ресурсов, а "пьяный фактор" становится лишней нагрузкой на инфраструктуру правопорядка.
"Такие меры позволяют снизить нагрузку на экстренные службы и минимизировать риски бытовых конфликтов. Безопасность в праздничные дни — это всегда вопрос дисциплины и контроля над оборотом акцизных товаров", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.
Для торговых сетей этот маневр предсказуем. Инфраструктура ритейла адаптирована к подобным локальным нормативным актам. Кассовое ПО блокирует пробитие чеков на крепкую продукцию автоматически. Ожидаемо, что основной поток покупателей перераспределится на утренние и вечерние часы до вступления запрета в силу, однако дневное окно продаж останется полностью "стерильным".
Под санкции попадает весь спектр торговых форматов. В списке — гипермаркеты, магазины у дома, ларьки и киоски. Указ губернатора не делает исключений и для сегмента HoReCa. Кафе, бары и рестораны, работающие в общественных местах, обязаны исключить алкоголь из меню на время действия моратория. Это жесткий фильтр, который должен предотвратить стихийный трансфер напитков из заведений на открытые площадки Дня города.
|Категория объекта
|Статус ограничений
|Розничные магазины и сети
|Полный запрет на 12 часов
|Кафе и рестораны (в общественных местах)
|Ограничение реализации алкоголя
|Малые торговые формы (киоски)
|Тотальный запрет продажи
Региональные власти фиксируют позиции: ограничения носят точечный характер. Они привязаны строго к дате торжества. Однако юридический задел позволяет пролонгировать действие запрета, если оперативная обстановка потребует дополнительной очистки информационного и физического поля от нетрезвых инцидентов.
"Административный контроль в такие периоды усиливается. Для бизнеса это временные издержки, но с точки зрения бюджетной устойчивости и социального порядка — необходимый защитный барьер", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.
Инспекторы планируют рейды по выявлению нарушителей. Нелегальный оборот в обход указа чреват не только штрафами, но и угрозой отзыва лицензий. Для предпринимателей риск потерять право на торговлю несопоставим с сомнительной выручкой за праздничный день. Система контроля работает без сбоев, превращая город в зону трезвости на программном уровне.
"Муниципальные нормативы в части регулирования оборота алкоголя в праздники — это рабочий инструмент управления общественной средой. Любые попытки обойти закон будут пресекаться в административном порядке", — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.
Да. Указ губернатора распространяется на все виды алкогольной продукции. Розничная торговля, включая слабоалкогольные напитки в киосках и небольших магазинах, будет полностью остановлена в указанный период.
Заведения могут продолжать работу, но реализация алкоголя в них будет ограничена. Власти подчеркивают, что запрет в общественных местах направлен на предотвращение распития спиртного вне помещений.
Согласно текущим документам, ограничения действуют только 27 июня. Однако власти Оренбуржья сохраняют за собой право корректировать сроки в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе.
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