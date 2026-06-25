В Омске начались работы по обновлению дорожной разметки краской АК-511 и термопластиком

Омск готовится к большой раскраске. Городские власти вывалили на стол 77,7 миллиона рублей, чтобы привести в чувство дорожную разметку. Победителем в тендерной гонке стали "Дороги Урала" из Свердловской области. Им предстоит превратить серый асфальт в понятную навигацию на 39 ключевых участках — от Волгоградской до Думской и Герцена. Если подрядчик не успеет до 15 августа 2026 года, вместо аплодисментов он получит штрафные санкции.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дорожная разметка

Пластиковая броня: Термопластик против омской суровости

Мэр Сергей Шелест решил не экономить на спичках и заказал "тяжелую артиллерию" — горячий и холодный пластик. Это не та акварель, которая смывается первым ливнем. Пластик держится на дороге как чешуя на драконе, а светоотражающие элементы заставят зебры сиять в темноте, спасая жизни зазевавшихся пешеходов. Пока варяги из Урала готовят технику, местные умельцы из "Транссигнала" уже вгрызлись в работу. Они используют краску АК-511 — старую добрую классику, которая ложится быстро, но требует твердой руки.

"Использование термопластика — это не прихоть, а способ выжить для дорожного полотна с высоким трафиком. Краска АК-511 хороша для второстепенных улиц, но на магистралях вроде проспекта Королева она сдается слишком быстро", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

На сегодняшний день омские дорожники уже "залили" пластиком и краской около 19 тысяч квадратных метров города. В списке счастливчиков — улицы Вавилова, Маргелова и Химиков. Это как косметический ремонт в квартире: грязи много, зато потом не стыдно перед гостями. Но главный фронт работ еще впереди, и Уралу придется доказать, что их разметка переживет сибирскую зиму.

Материал разметки Особенности применения Термопластик (горячий/холодный) Сверхпрочный, светоотражающий, выдерживает высокую нагрузку на магистралях. Краска АК-511 Оперативное нанесение, используется "Транссигналом" для быстрого обновления.

Бесплатный сыр: Кто переделывает работу за свой счет

Интересный финт: часть дорог в Омске разметят совершенно бесплатно. Речь об объектах нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Те, кто строил Заозерную и Ленина, теперь вынуждены исправлять свои огрехи по гарантии. Это отличный щелчок по носу бракоделам — бюджет не должен платить дважды за одно и то же. Пока одни пилят новые контракты, другие латают старые дыры, напоминая всем, что ситуация на дорогах под жестким контролем.

"Гарантийные обязательства — это единственный реальный инструмент заставить подрядчика работать на совесть. Если разметка стерлась раньше срока, компания обязана восстановить ее за свой счет, иначе — черный список", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Весь этот дорожный балет должен синхронизироваться с безопасностью. Пока на земле рисуют полосы, аэропорт Омск защищает небо. Город превращается в крепость, где каждый метр асфальта и воздуха под присмотром. Главное, чтобы к середине августа дорожная карта города не превратилась в лабиринт из-за нерасторопности подрядчиков.

"При приемке работ важно оценивать не только наличие линий, но и коэффициент сцепления. Пластик может быть скользким, что провоцирует ДТП в дождь", — отметил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт-оценщик Александр Громов.

Ответы на популярные вопросы о дорожной разметке

Почему разметку наносят именно ночью или в выходные?

Чтобы не парализовать город. Пластик и краска должны высохнуть, а потоки машин превратят свежую работу в грязную кашу.

Сколько должна держаться пластиковая разметка?

По нормативам — не менее года, но при сильной колейности и использовании шипов срок жизни сокращается.

Влияет ли разметка на выплаты по ОСАГО?

Да. Если ДТП произошло из-за отсутствия или плохой видимости разметки, это повод оспорить вину в суде.

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