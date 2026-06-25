Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крымский берег может стать капканом для ВСУ: морская операция обойдется Киеву слишком дорого
В Псковской области Россельхознадзор зафиксировал превышение ПДК ядохимикатов в 11 раз
Фон дер Ляйен снова в центре скандала: в Брюсселе запускают проверку без шансов на громкий финал
Промышленный рывок Хакасии: регион разогнался до 103,1% — металлурги и угольщики потянули экономику вверх
Эмиграция обернулась потрясением: Настя Задорожная поразилась укладу жизни в американской высотке
Ловушка для владельца: крики и пульверизаторы навсегда убивают доверие между питомцем и человеком
Социальный фонд Приморья: более 200 самозанятых уже присоединились к новой программе страхования
Портрет идеального заёмщика: эти категории граждан считаются золотыми клиентами
Коллаген разрушается за считанные часы: привычный вечерний ритуал обернется старением на годы

В Омске начались работы по обновлению дорожной разметки краской АК-511 и термопластиком

Россия » Сибирь » Омск

Омск готовится к большой раскраске. Городские власти вывалили на стол 77,7 миллиона рублей, чтобы привести в чувство дорожную разметку. Победителем в тендерной гонке стали "Дороги Урала" из Свердловской области. Им предстоит превратить серый асфальт в понятную навигацию на 39 ключевых участках — от Волгоградской до Думской и Герцена. Если подрядчик не успеет до 15 августа 2026 года, вместо аплодисментов он получит штрафные санкции.

Дорожная разметка
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дорожная разметка

Пластиковая броня: Термопластик против омской суровости

Мэр Сергей Шелест решил не экономить на спичках и заказал "тяжелую артиллерию" — горячий и холодный пластик. Это не та акварель, которая смывается первым ливнем. Пластик держится на дороге как чешуя на драконе, а светоотражающие элементы заставят зебры сиять в темноте, спасая жизни зазевавшихся пешеходов. Пока варяги из Урала готовят технику, местные умельцы из "Транссигнала" уже вгрызлись в работу. Они используют краску АК-511 — старую добрую классику, которая ложится быстро, но требует твердой руки.

"Использование термопластика — это не прихоть, а способ выжить для дорожного полотна с высоким трафиком. Краска АК-511 хороша для второстепенных улиц, но на магистралях вроде проспекта Королева она сдается слишком быстро", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

На сегодняшний день омские дорожники уже "залили" пластиком и краской около 19 тысяч квадратных метров города. В списке счастливчиков — улицы Вавилова, Маргелова и Химиков. Это как косметический ремонт в квартире: грязи много, зато потом не стыдно перед гостями. Но главный фронт работ еще впереди, и Уралу придется доказать, что их разметка переживет сибирскую зиму.

Материал разметки Особенности применения
Термопластик (горячий/холодный) Сверхпрочный, светоотражающий, выдерживает высокую нагрузку на магистралях.
Краска АК-511 Оперативное нанесение, используется "Транссигналом" для быстрого обновления.

Бесплатный сыр: Кто переделывает работу за свой счет

Интересный финт: часть дорог в Омске разметят совершенно бесплатно. Речь об объектах нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Те, кто строил Заозерную и Ленина, теперь вынуждены исправлять свои огрехи по гарантии. Это отличный щелчок по носу бракоделам — бюджет не должен платить дважды за одно и то же. Пока одни пилят новые контракты, другие латают старые дыры, напоминая всем, что ситуация на дорогах под жестким контролем.

"Гарантийные обязательства — это единственный реальный инструмент заставить подрядчика работать на совесть. Если разметка стерлась раньше срока, компания обязана восстановить ее за свой счет, иначе — черный список", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Весь этот дорожный балет должен синхронизироваться с безопасностью. Пока на земле рисуют полосы, аэропорт Омск защищает небо. Город превращается в крепость, где каждый метр асфальта и воздуха под присмотром. Главное, чтобы к середине августа дорожная карта города не превратилась в лабиринт из-за нерасторопности подрядчиков.

"При приемке работ важно оценивать не только наличие линий, но и коэффициент сцепления. Пластик может быть скользким, что провоцирует ДТП в дождь", — отметил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт-оценщик Александр Громов.

Ответы на популярные вопросы о дорожной разметке

Почему разметку наносят именно ночью или в выходные?

Чтобы не парализовать город. Пластик и краска должны высохнуть, а потоки машин превратят свежую работу в грязную кашу.

Сколько должна держаться пластиковая разметка?

По нормативам — не менее года, но при сильной колейности и использовании шипов срок жизни сокращается.

Влияет ли разметка на выплаты по ОСАГО?

Да. Если ДТП произошло из-за отсутствия или плохой видимости разметки, это повод оспорить вину в суде.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, автоэксперт-оценщик Александр Громов
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Марионетка окончательно вышла из-под контроля: Британия признала прямую угрозу от действий Киева
Мир. Новости мира
Марионетка окончательно вышла из-под контроля: Британия признала прямую угрозу от действий Киева
Перехватчики вышли на новый рубеж: гиперзвук устроил переворот в военной математике Запада
Военные новости
Перехватчики вышли на новый рубеж: гиперзвук устроил переворот в военной математике Запада
Бензин исчезает не только на заправках: владельцы машин столкнулись с новой проблемой
Авто
Бензин исчезает не только на заправках: владельцы машин столкнулись с новой проблемой
Популярное
Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке

Владельцы загородной недвижимости столкнулись с волной взысканий за привычную стоянку, которая внезапно попала в зону контроля дорожных инспекторов.

Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке
Найдено решение, как остановить хаос на АЗС: биржу зачистят от спекулянтов — бензин пойдет напрямую на заправки
Найдено решение, как остановить хаос на АЗС: биржу зачистят от спекулянтов — бензин пойдет напрямую на заправки
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Стену молчания в Брюсселе пробило: заявление из Москвы лишило европейских лидеров главного аргумента
Рабочий план по захвату Приднестровья принят в Румынии. Молдавия поддержит Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Люди сравнивают цифры: последний обмен телами вбил клин между Киевом и реальностью
ВС РФ вышли к окраинам города Сумы после установления контроля над Иволжанским
Западные дети смотрят наше: глобальный успех анимации меняет восприятие России
Западные дети смотрят наше: глобальный успех анимации меняет восприятие России
Последние материалы
Евросоюз столкнулся с риском замёрзнуть зимой из-за конфликта с поставщиками из США
Мэрия Улан-Удэ планирует перевести на электроотопление более 300 домовладений к 2026 году
В Госдуме потребовали пересмотреть политику ЦБ: в ход пошла критика ключевой формулы регулятора
Белый дом выкручивает руки союзникам: НАТО ищет человека, который не даст Трампу сломать альянс
Охота на городские деревья: во Владивостоке выявили 72 случая незаконной вырубки — нарушители выплатят миллионные штрафы
Красноярские дворы превратились в полигоны: частники не справляются с мусором — жильцы задыхаются от вони
Центр поддержки экспорта Псковской области обеспечил рост зарубежных контрактов на 15%
Стихия обнажила критический узел: на Камчатке решились на временное отключение цифровых каналов
Приморский край: суммарный долг жителей перед банками в 2026 году превысил 560 миллиардов рублей
Пятки как индикатор болезни: что на самом деле скрывается за банальной сухостью кожи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.