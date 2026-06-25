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Денежный парадокс в Новгородской области: резкое охлаждение одних секторов совпало с ралли в других

Россия » Северо-Запад » Новгород

Инфляционное давление в Новгородской области начало ослабевать. По итогам мая рост цен в годовом выражении замедлился до 6% после апрельских 6,6%. Несмотря на позитивный тренд, региональный показатель сохраняет дистанцию от среднероссийского уровня (5,3%).

Археологи нашли слой горелого зерна XV века в Новгородском кремле
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Археологи нашли слой горелого зерна XV века в Новгородском кремле

Экономика региона демонстрирует неоднородную динамику: пока продовольственный сектор уходит в глубокую коррекцию, сфера услуг и непродовольственный ритейл продолжают раздувать издержки.

Агропромышленный фильтр: почему еда дешевеет

Основным драйвером торможения инфляции стал аграрный сектор. Благоприятные метеоусловия позволили новгородским тепличным хозяйствам радикально сократить затраты на энергоносители — освещение и отопление комплексов в мае потребовало меньше ресурсов. Рост предложения овощей закрытого грунта обвалил ценники на огурцы и томаты. Параллельно сработал валютный рычаг: укрепление рубля срезало стоимость импортного потока — перца, винограда и цитрусовых.

"Рынок яиц стабилизировался за счет насыщения со стороны крупных федеральных игроков. Предложение догнало спрос, что неизбежно ведет к коррекции чека в сторону уменьшения", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Однако сахарный сектор выбился из общего ряда. Здесь сработал сезонный фактор: заводы исчерпали запасы сырья, а весеннее сокращение производственных циклов заставило производителей перекладывать возросшие издержки в конечную цену товара.

Ритейл и дефицит кадров: ценовое ралли услуг

Сфера услуг и сегмент парфюмерии демонстрируют перегрев. Операционные расходы сетей растут из-за кадрового голода. Чтобы удержать персонал, бизнес вынужден индексировать зарплаты, что моментально отражается на стоимости косметики и бытовой химии.

Туристический сектор Новгородчины также пересмотрел прайсы — на фоне аномального турпотока гостиницы и музеи взвинтили тарифы, оправдывая это необходимостью обслуживать возросшую нагрузку на инфраструктуру.

Категория товара/услуги Ценовая динамика (май)
Овощи и фрукты Снижение (рубль + погода)
Гостиницы и музеи Рост (высокий спрос)
Компьютерная техника Рост (дорогие комплектующие)
Телевизоры Снижение (охлаждение кредитования)

"Мы видим классический перекос: дефицит рабочих рук разгоняет фонд оплаты труда. Бизнес транслирует эти расходы потребителю, чтобы сохранить маржинальность", — отметила экономист по рынку труда Ирина Костина.

Технологический сектор: электроника против телевизоров

Рынок гаджетов раскололся. Ноутбуки и планшеты дорожают вслед за мировыми котировками на чипы и компоненты. В то же время сегмент ТВ-панелей ушел в минус. Причины — локализация производства в регионе и жесткая политика банков. Охлаждение потребительского кредитования лишило ритейлеров части покупателей, заставив их стимулировать спрос снижением цен.

"Снижение интереса к рассрочкам и дорогим займам бьет по продажам крупной бытовой техники. Продавцы жертвуют прибылью, чтобы не копить стоки на складах", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы об инфляции

Почему цены в Новгородской области выше, чем в среднем по России?

Это связано с логистическими особенностями региона и спецификой локального рынка услуг, где потребительская активность в туристический сезон традиционно выше.

Как курс рубля влияет на ценники в магазинах?

Прямо. Укрепление национальной валюты удешевляет закупку импортных овощей, фруктов и части электроники, что мы и наблюдали на примере мая.

Ждать ли дальнейшего снижения цен на продукты?

Многое зависит от урожая открытого грунта. Если погодный фактор останется благоприятным, продовольственная инфляция продолжит замедляться.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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