Денежный парадокс в Новгородской области: резкое охлаждение одних секторов совпало с ралли в других

Инфляционное давление в Новгородской области начало ослабевать. По итогам мая рост цен в годовом выражении замедлился до 6% после апрельских 6,6%. Несмотря на позитивный тренд, региональный показатель сохраняет дистанцию от среднероссийского уровня (5,3%).
Экономика региона демонстрирует неоднородную динамику: пока продовольственный сектор уходит в глубокую коррекцию, сфера услуг и непродовольственный ритейл продолжают раздувать издержки.
Основным драйвером торможения инфляции стал аграрный сектор. Благоприятные метеоусловия позволили новгородским тепличным хозяйствам радикально сократить затраты на энергоносители — освещение и отопление комплексов в мае потребовало меньше ресурсов. Рост предложения овощей закрытого грунта обвалил ценники на огурцы и томаты. Параллельно сработал валютный рычаг: укрепление рубля срезало стоимость импортного потока — перца, винограда и цитрусовых.
"Рынок яиц стабилизировался за счет насыщения со стороны крупных федеральных игроков. Предложение догнало спрос, что неизбежно ведет к коррекции чека в сторону уменьшения", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
Однако сахарный сектор выбился из общего ряда. Здесь сработал сезонный фактор: заводы исчерпали запасы сырья, а весеннее сокращение производственных циклов заставило производителей перекладывать возросшие издержки в конечную цену товара.
Сфера услуг и сегмент парфюмерии демонстрируют перегрев. Операционные расходы сетей растут из-за кадрового голода. Чтобы удержать персонал, бизнес вынужден индексировать зарплаты, что моментально отражается на стоимости косметики и бытовой химии.
Туристический сектор Новгородчины также пересмотрел прайсы — на фоне аномального турпотока гостиницы и музеи взвинтили тарифы, оправдывая это необходимостью обслуживать возросшую нагрузку на инфраструктуру.
|Категория товара/услуги
|Ценовая динамика (май)
|Овощи и фрукты
|Снижение (рубль + погода)
|Гостиницы и музеи
|Рост (высокий спрос)
|Компьютерная техника
|Рост (дорогие комплектующие)
|Телевизоры
|Снижение (охлаждение кредитования)
"Мы видим классический перекос: дефицит рабочих рук разгоняет фонд оплаты труда. Бизнес транслирует эти расходы потребителю, чтобы сохранить маржинальность", — отметила экономист по рынку труда Ирина Костина.
Рынок гаджетов раскололся. Ноутбуки и планшеты дорожают вслед за мировыми котировками на чипы и компоненты. В то же время сегмент ТВ-панелей ушел в минус. Причины — локализация производства в регионе и жесткая политика банков. Охлаждение потребительского кредитования лишило ритейлеров части покупателей, заставив их стимулировать спрос снижением цен.
"Снижение интереса к рассрочкам и дорогим займам бьет по продажам крупной бытовой техники. Продавцы жертвуют прибылью, чтобы не копить стоки на складах", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.
Это связано с логистическими особенностями региона и спецификой локального рынка услуг, где потребительская активность в туристический сезон традиционно выше.
Прямо. Укрепление национальной валюты удешевляет закупку импортных овощей, фруктов и части электроники, что мы и наблюдали на примере мая.
Многое зависит от урожая открытого грунта. Если погодный фактор останется благоприятным, продовольственная инфляция продолжит замедляться.
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