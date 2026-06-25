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Мурманская область: бизнес сохранит 500 млн рублей благодаря заморозке порога по УСН

Россия » Северо-Запад » Мурманск

Заморозка порога доходов для малого бизнеса на уровне "упрощенки" до 2030 года создает фискальную подушку безопасности для экономики Заполярья. Маневр регулятора позволит предпринимателям Мурманской области оставить в обороте около 500 миллионов рублей, которые иначе ушли бы на выплату НДС.

Бизнесмен анализирует финансовые отчеты на совещании в офисе
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бизнесмен анализирует финансовые отчеты на совещании в офисе

Решение принято в рамках настройки макроэкономической стабильности, чтобы не допустить искусственного охлаждения сектора малых предприятий.

Экономическая логика: почему "заморозка" выгодна

Государственная Дума утвердила поправки в Налоговый кодекс, которые откладывают снижение планки выручки для перехода на общую систему налогообложения. Это классический пример адаптивного регулирования. Вместо того чтобы заставлять бизнес тратить ресурсы на сложное администрирование НДС, государство оставляет средства компаниям для инвестиций в оборотный капитал. На федеральном уровне эффект оценивается в 100 миллиардов рублей.

Для представителей малого бизнеса, у которых ежегодные доходы составляют от 10 до 20 миллионов рублей, это решение станет существенным подспорьем. В регионе средняя годовая выручка на один такой субъект зафиксирована как раз на уровне 10 миллионов

Адресная поддержка: кто в выигрыше

В Мурманской области действуют 26,5 тысячи субъектов малого предпринимательства. Для регионального рынка это основной драйвер занятости. Решение сохранить текущие правила игры снижает риски для наиболее уязвимого пласта — микропредприятий, которые только начинают масштабировать свои операции. Без этой меры многие компании юридически "сгорели" бы при переходе через прежний порог, столкнувшись с резким ростом фискальной нагрузки.

Показатель Значение по Мурманской области
Количество субъектов МСП 26 500 единиц
Суммарная экономия бизнеса ~500 млн рублей
Средняя выручка на один субъект 10 млн рублей

"Мы видим прямую связь между налоговым режимом и устойчивостью компаний. Сохранение порога предотвращает риск кассовых разрывов у бизнеса с низкой маржинальностью", — отметил экономист по рынку труда Ирина Костина.

Цифровая прозрачность против дробления

Регулятор не просто дарит льготу, а демотивирует бизнес использовать серые схемы. Одной из главных проблем экономики оставалось "дробление" — искусственное разделение одной компании на несколько мелких ради сохранения права на упрощенный режим. Теперь необходимость в таких "хирургических" манипуляциях с юридическими лицами отпадает. Система становится прозрачнее, а налоговый комплаенс - естественным выбором предпринимателя.

"Новая мера убирает стимулы для сокрытия доходов. Предприятиям больше не нужно прятать базу в тени, что оздоравливает весь инвестиционный климат в заполярной экономике", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о налогах

Зачем сохранять старый порог выручки?

Это предотвращает шоковый рост налоговой нагрузки. Бизнес получает время на адаптацию и цифровую трансформацию процессов без риска моментального перехода в статус плательщика НДС при минимальном росте доходов.

Как это отразится на ценах в Мурманске?

Стабильные издержки бизнеса — это сдерживающий фактор для инфляции. Если малый бизнес не платит НДС, он может удерживать более конкурентные цены на услуги и товары для конечного потребителя.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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