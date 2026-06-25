Подлодка «Магадан» проекта 636.3 ошвартовалась в порту Владивостока после автономного плавания

Черная субмарина проекта 636.3 "Магадан" ошвартовалась во Владивостоке. Экипаж завершил длительную автономку, которая длилась более 40 суток. Корабль патрулировал зону ответственности Тихоокеанского флота (ТОФ), проверяя на прочность механизмы и выдержку людей в условиях скрытного дежурства.

Фото: commons.wikimedia.org by Alex omen, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Парад кораблей 4 ДЭПЛ Варшавянка и АПЛ Магадан

Боевой ритм: 40 суток под водой

Командир лодки капитан 2-го ранга Дмитрий Куликов доложил о выполнении задач сразу после спуска по трапу. Поход начался еще в декабре 2024-го. Моряки пополняли запасы в промежуточных базах, но финальный рывок стал самым жестким испытанием. Экипаж провел в море больше месяца без всплытия, отрабатывая скрытное перемещение в заданных квадратах.

"Лодка отработала весь цикл боевой службы. Это классическая проверка ресурса — и техники, и людей. Задачи выполнены полностью", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

На пирсе подводников ждал традиционный жареный поросенок — гастрономический символ успешного возвращения. Начальник штаба ТОФ вице-адмирал Сергей Рекиш вручил награды наиболее отличившимся морякам. После короткого свидания с семьями экипаж уйдет на регламентный отдых, чтобы вскоре вернуться к учебным стрельбам.

Бесшумный "Калибр": возможности проекта 636.3

"Магадан" — третья единица в серии дизель-электрических лодок для ТОФ. В НАТО эти субмарины прозвали "Черными дырами" за феноменальную акустическую скрытность. Корабль практически сливается с естественным фоном океана, что позволяет ему первым обнаруживать противника и наносить удар крылатыми ракетами "Калибр" из подводного положения.

Характеристика Показатель Главное вооружение Ракеты "Калибр-ПЛ", торпеды 533 мм Предельная глубина 300 метров Автономность плавания 45 суток

"Подлодки этого класса — идеальный инструмент для охраны морских рубежей. Сочетание дальности обнаружения и ударной мощи делает их незаменимыми в текущей геополитике", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Путь из Петербурга в родную гавань

Биография субмарины началась на "Адмиралтейских верфях" в Петербурге в 2021 году. Переход во Владивосток лодка совершила в 2022-м, срезав путь через Северный морской путь. В 2025 году корабль посетил город, в честь которого назван, — Магадан стал точкой притяжения для сотен жителей в день 80-летия Победы.

"Визиты таких кораблей в северные порты укрепляют связь флота с регионами. Это важный имиджевый элемент развития территорий", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о подлодке "Магадан"

Почему экипажу дарят именно поросенка?

Это старая морская традиция, заложенная еще в годы Великой Отечественной войны. Поросенка вручают за успешное выполнение задачи и возвращение без потерь.

В чем уникальность проекта 636.3?

Лодки этого типа считаются самыми бесшумными в мире среди неатомных субмарин. Это позволяет им "подкрадываться" к целям незамеченными.

Может ли лодка поражать наземные цели?

Да, комплекс "Калибр" предназначен для уничтожения как морских, так и береговых объектов на больших дистанциях.

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