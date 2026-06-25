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Подлодка «Магадан» проекта 636.3 ошвартовалась в порту Владивостока после автономного плавания

Россия » Дальний Восток » Магадан

Черная субмарина проекта 636.3 "Магадан" ошвартовалась во Владивостоке. Экипаж завершил длительную автономку, которая длилась более 40 суток. Корабль патрулировал зону ответственности Тихоокеанского флота (ТОФ), проверяя на прочность механизмы и выдержку людей в условиях скрытного дежурства.

Парад кораблей 4 ДЭПЛ Варшавянка и АПЛ Магадан
Фото: commons.wikimedia.org by Alex omen, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Парад кораблей 4 ДЭПЛ Варшавянка и АПЛ Магадан

Боевой ритм: 40 суток под водой

Командир лодки капитан 2-го ранга Дмитрий Куликов доложил о выполнении задач сразу после спуска по трапу. Поход начался еще в декабре 2024-го. Моряки пополняли запасы в промежуточных базах, но финальный рывок стал самым жестким испытанием. Экипаж провел в море больше месяца без всплытия, отрабатывая скрытное перемещение в заданных квадратах.

"Лодка отработала весь цикл боевой службы. Это классическая проверка ресурса — и техники, и людей. Задачи выполнены полностью", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

На пирсе подводников ждал традиционный жареный поросенок — гастрономический символ успешного возвращения. Начальник штаба ТОФ вице-адмирал Сергей Рекиш вручил награды наиболее отличившимся морякам. После короткого свидания с семьями экипаж уйдет на регламентный отдых, чтобы вскоре вернуться к учебным стрельбам.

Бесшумный "Калибр": возможности проекта 636.3

"Магадан" — третья единица в серии дизель-электрических лодок для ТОФ. В НАТО эти субмарины прозвали "Черными дырами" за феноменальную акустическую скрытность. Корабль практически сливается с естественным фоном океана, что позволяет ему первым обнаруживать противника и наносить удар крылатыми ракетами "Калибр" из подводного положения.

Характеристика Показатель
Главное вооружение Ракеты "Калибр-ПЛ", торпеды 533 мм
Предельная глубина 300 метров
Автономность плавания 45 суток

"Подлодки этого класса — идеальный инструмент для охраны морских рубежей. Сочетание дальности обнаружения и ударной мощи делает их незаменимыми в текущей геополитике", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Путь из Петербурга в родную гавань

Биография субмарины началась на "Адмиралтейских верфях" в Петербурге в 2021 году. Переход во Владивосток лодка совершила в 2022-м, срезав путь через Северный морской путь. В 2025 году корабль посетил город, в честь которого назван, — Магадан стал точкой притяжения для сотен жителей в день 80-летия Победы.

"Визиты таких кораблей в северные порты укрепляют связь флота с регионами. Это важный имиджевый элемент развития территорий", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о подлодке "Магадан"

Почему экипажу дарят именно поросенка?

Это старая морская традиция, заложенная еще в годы Великой Отечественной войны. Поросенка вручают за успешное выполнение задачи и возвращение без потерь.

В чем уникальность проекта 636.3?

Лодки этого типа считаются самыми бесшумными в мире среди неатомных субмарин. Это позволяет им "подкрадываться" к целям незамеченными.

Может ли лодка поражать наземные цели?

Да, комплекс "Калибр" предназначен для уничтожения как морских, так и береговых объектов на больших дистанциях.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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