Красноярскстат: цены на рыбную продукцию в крае выросли на 9% в годовом выражении

Красноярский край столкнулся с резким удорожанием рыбной продукции. По данным регионального отделения Банка России, в мае цены на рыбу и морепродукты в годовом выражении подскочили на 9%.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Филе лосося на льду

Основные триггеры — сокращение объема вылова в промысловых зонах и раздутые бюджеты на обслуживание судов. На фоне общего перегрева потребительской активности спрос на качественный белок остается высоким, что не позволяет ценникам стабилизироваться.

Баланс предложения: почему дешевеют яйца

Продовольственный рынок демонстрирует высокую неоднородность. Пока рыба дорожает, в сегменте птицеводства и молочной продукции наблюдается коррекция. Избыточное предложение со стороны регионов-поставщиков привело к тому, что яйца и молоко стали доступнее. Однако эффект низкой базы прошлого года все еще давит на статистику: текущие цены на яйца выше уровней мая 2025 года почти на четверть.

"Мы видим реализацию эффекта масштаба у производителей соседних территорий. Наполнение складов и рост надоев закономерно сбивают цену, но структурные факторы, вроде стоимости логистики и ГСМ, мешают более глубокому откату", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Молочный сектор показывает умеренный оптимизм. Сливочное масло подешевело на 2% из-за профицита запасов. При этом рынок сыра игнорирует общий тренд: здесь зафиксирован рост на 1%. Разрыв объясняется сложностью технологического цикла и зависимостью от стоимости импортных заквасок и запчастей для линий фасовки.

Сахарная волатильность: логистика против сезона

Сахар стал классическим примером сезонного маневра бизнеса. В месячном исчислении продукт подорожал из-за паузы в переработке и роста фонда оплаты труда. Предприятия вынуждены индексировать зарплаты, чтобы удержать персонал в условиях дефицита кадров. Также в цену заложены расходы на обновление оборудования и закупку дорогой упаковки.

Категория продукта Годовая динамика (%) Рыбопродукты +9% (рост) Сахар (годовой итог) -1% (снижение) Сливочное масло -2% (снижение)

"Майские цифры — это шум волатильных факторов. Мы фокусируемся на очищенной годовой инфляции по всей корзине, чтобы отделять временные всплески от устойчивых ценовых трендов", — отметил управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.

Мнение регулятора: трансляция издержек в цены

В целом инфляция в крае застыла на отметке 6%. Майский прирост в 0,4% укладывается в логику конъюнктурных колебаний. Компании активно транслируют возросшие затраты на конечного потребителя, пока тот демонстрирует готовность платить. Это горькое, но неизбежное следствие перегрева внутреннего рынка, где темпы роста потребления опережают возможности производства.

"Бизнес балансирует на грани рентабельности. Рост издержек на логистику и обслуживание флота в случае с рыбой — это объективная реальность, которую нельзя игнорировать при расчете ключевой ставки", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о ценах в Красноярске

Почему сахар дорожает в мае, если за год он подешевел?

Это классический сезонный фактор. В мае заводы заканчивают переработку старого урожая, предложение временно падает. Параллельно компании закладывают в цену апрельское повышение зарплат и дорожающее сервисное обслуживание оборудования.

Будет ли дешеветь рыба?

В ближайшей перспективе — вряд ли. Основной драйвер здесь не сезонность, а снижение физических объемов вылова и дорогие запчасти для судов, которые закупаются по параллельному импорту.

Какова реальная годовая инфляция в регионе?

По данным регулятора, текущий уровень составляет 6%. Несмотря на резкие скачки в отдельных сегментах, вроде рыбы, молочная продукция и яйца выступают демпфером, сдерживая общий рост корзины.

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