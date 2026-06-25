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Больше не нужно разрываться между сменой и домом: кировских родителей защитили новыми чеками

Россия » Поволжье » Киров

Социальный фонд Кировской области развернул финансовый и временной зонт над семьями, воспитывающими детей с инвалидностью. С начала 2026 года ведомство компенсировало 12,5 тысячи дополнительных выходных дней. На эти цели из бюджета направили 61,3 миллиона рублей.

человек в коляске у гостиницы
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
человек в коляске у гостиницы

Механизм работает как четко отлаженный конвейер: родители получают передышку, государство берет на себя расходы по среднему заработку.

Статистика и чеки: сколько стоит забота

В текущем году право на оплачиваемый тайм-аут получили более 12 тысяч жителей региона. По сути, это позволяет родителю не разрываться между рабочим графиком и реабилитацией ребенка. Расчеты показывают, что в среднем на одного ребенка-инвалида приходится около 15 оплачиваемых дней в году.

Это не просто цифры в отчетах, а реальные часы, которые ушли на врачей, ЛФК или обычную прогулку без оглядки на будильник.

"Деньги уже заложены в бюджетную сетку. Сумма позволяет обеспечить ежегодную выплату в размере около 4,9 тысячи рублей на одного ребенка в рамках этой меры", — рассказал в беседе с Pravda. Ru региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Финансовая нагрузка распределяется равномерно, учитывая категорию инвалидности и степень ограничений здоровья. Система настроена на то, чтобы минимизировать материальные потери семей. Каждая пропущенная на работе смена оплачивается так, будто сотрудник находился на посту. Для многих это единственный легальный способ сохранить доход, не жертвуя вниманием к ребенку.

Показатель Значение за 2026 год
Оплачено дней 12 500
Общий объем финансирования 61,3 млн рублей
Средняя выплата на ребенка ~4 900 рублей

Алгоритм поддержки: от льгот к реальному времени

Раньше поддержка ограничивалась стандартным набором: скидки на ЖКХ, льготы на медикаменты и проезд. Теперь фокус сместился на качество жизни. Социальные службы регионального оператора уверены: возможность выдохнуть — такой же важный элемент терапии, как и таблетки. Власти расширяют пакет мер, стараясь максимально упростить бюрократические процедуры для получения компенсаций.

"Дополнительные выходные помогают снизить уровень эмоционального выгорания в семьях. Это инвестиция в долгосрочную стабильность демографической ситуации в регионах", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Родители могут комбинировать эти дни, подстраивая их под график процедур или школьные каникулы. Социальный фонд работает в связке с работодателями, чтобы те беспрепятственно отпускали сотрудников. Важно понимать: это не благотворительность, а жесткое требование законодательства, подкрепленное живыми деньгами из федерального бюджета. Любые попытки ограничить это право караются законом.

"В случае отказа работодателя предоставлять такие дни, следует немедленно подавать жалобу в трудовую инспекцию. Закон здесь полностью на стороне семьи", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о выходных для родителей детей-инвалидов

Как рассчитывается оплата за такой выходной?

Сумма выплаты привязана к среднему заработку родителя. Ведомство берет данные о доходах за последние 12 месяцев и компенсирует пропущенный рабочий день в полном объеме.

Можно ли переносить неиспользованные дни на следующий год?

Нет, неиспользованные в течение календарного года дополнительные выходные сгорают. Однако их можно накапливать внутри года для однократного отпуска до 24 дней подряд.

Могут ли оба родителя использовать эти дни одновременно?

Общее количество дополнительных выходных (4 дня в месяц) предоставляется на семью. Родители могут поделить их между собой или использовать по очереди, но не более установленного лимита.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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