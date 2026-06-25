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Сто миллионов на воспитание: внедрение финансового рычага в Кирове спровоцировало ажиотаж в ведомствах

Россия » Поволжье » Киров

Кировская область запускает финансовый инструмент для укрепления внутрисемейных связей. С 1 июля в регионе начинает работать закон о выплатах бабушкам и дедушкам, взявшим на себя функции воспитателей. Власти выделяют на этот проект более 100 миллионов рублей, фактически признавая домашний присмотр за внуками полноценной социальной нагрузкой, достойной компенсации.

Бабушка со сберкнижкой
Фото: Pravda.ru by Артем Логинов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бабушка со сберкнижкой

Механика "бабушкиной зарплаты"

Регион вводит двухступенчатую систему вознаграждения. Если ребенку исполнилось три года и он находился на попечении старших родственников, семья вправе рассчитывать на 10 000 рублей за каждого воспитанника. При этом законодатели предусмотрели и поддержку в случаях, когда родители вынужденно не работают, ухаживая за детьми до трех лет самостоятельно, — там сумма составит 5 000 рублей.

Проект не требует от пенсионеров оформления опекунства или официального трудоустройства. Система работает на подтвержденном родстве.

"Мы видим попытку легализовать неформальную занятость внутри семьи. 100 миллионов рублей — сумма существенная для регионального бюджета, что подчеркивает приоритетность демографической повестки в текущем цикле", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Для активации выплаты достаточно подать заявление в уполномоченные органы. Срок перечисления средств ограничен 30 днями. Новация охватывает и кризисные сценарии: пособие в 10 000 рублей положено, если ребенок проходит длительное лечение или находится в соцучреждении. Правительство области делает ставку на то, что прямая финансовая стимуляция старшего поколения поможет снизить нагрузку на дошкольные учреждения.

Фильтры и ограничения: кому не заплатят

Несмотря на кажущуюся доступность, закон содержит жесткие критерии отсева. Выплата не является универсальной добавкой к семейному бюджету для всех категорий жителей. Она ориентирована исключительно на тех, кто фактически исключен из рыночной занятости ради воспитания детей.

Если родители имеют официальный доход и получают рыночную зарплату, право на "бабушкино пособие" аннулируется. То же касается и тех, кто уже является получателем стандартных пособий по уходу.

"Адресный подход здесь — единственный способ избежать раздувания дефицита бюджета. Власти четко ограничивают круг бенефициаров, чтобы деньги дошли до тех, кто действительно не может совмещать работу и быт", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Категория / Ситуация Размер выплаты (на ребенка)
Уход бабушки/дедушки за ребенком от 3 лет 10 000 рублей
Родители не работают (уход до 3 лет) 5 000 рублей
Ребенок на лечении в стационаре 10 000 рублей
Родители официально трудоустроены 0 рублей (выплата не положена)

Социальный эффект и региональный опыт

Кировская инициатива выглядит как попытка масштабировать традиционную модель воспитания на госуровне. Пока в Перми вводят корпоративные стандарты для родителей, Киров заходит через "тылы" — старшее поколение. Это должно оживить внутренний спрос и поддержать семьи в условиях инфляционного давления. Однако скептики указывают на риск бюрократических сложностей при подтверждении факта присмотра за внуками, если те, например, проживают отдельно.

"Такие меры требуют ювелирной юридической настройки. Важно, чтобы подтверждение родства не превратилось в бег по инстанциям, иначе благая цель утонет в бумагах", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Интеграция бабушек в экономическую цепочку региона — это не только про деньги, но и про попытку решить проблему дефицита мест в яслях. Если реформа покажет эффективность, Кировская область может стать донором управленческого опыта для других субъектов федерации, где проблема поддержки многопоколенных семей стоит так же остро.

Ответы на популярные вопросы о выплатах в Кировской области

Нужно ли бабушке увольняться с работы, чтобы получить выплату?

Закон прямо не запрещает бабушкам работать, однако главный ограничитель касается родителей. Если отец и мать трудоустроены официально, семья теряет право на данную меру поддержки.

Можно ли получить деньги, если в семье трое детей?

Да, пособие выплачивается на каждого ребенка. Суммирование выплат предусмотрено законом в зависимости от состава семьи.

Какие документы необходимы для подачи заявления?

Основной пакет включает документы, подтверждающие родство (свидетельства о рождении), и подтверждение возраста ребенка. Регистрация в качестве опекуна не требуется.

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Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру
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