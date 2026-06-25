Эра компромиссного жилья уходит: в Петербурге на треть сократился выбор квартир на нижних этажах

Рынок "первого этажа" в Петербурге стремительно сжимается. За неполный год количество объявлений о продаже вторичных квартир на нижних ярусах сократилось на 34%: с 1 918 до 1 263 объектов. Исследование, представленное 25 июня экспертом рынка недвижимости Константином Анохиным, фиксирует отток предложения из центральных районов в периферийные зоны города.
Концепция "компромиссного жилья" перестает работать. Раньше доступность центральной локации перевешивала неудобства жизни на уровне тротуара. Сейчас ликвидные варианты, расположенные близко к архитектурному ядру Петербурга, либо поглощаются инвесторами под коммерческую перепланировку, либо выводятся из сегмента "эконом".
"Резкое снижение объемов предложения говорит о смене стратегии владельцев. Они перестали считать первый этаж "бюджетной приманкой" и либо завышают цены, ожидая выкупа под бизнес, либо снимают объекты с продажи, ожидая лучших рыночных условий", — констатировал в беседе с Pravda. Ru девелопер Артём Мельников.
Смещение фокуса покупателей привело к эрозии географии бюджетных покупок. Если прошлой осенью бюджетные варианты еще встречались в Полюстрово, то сегодня ценовой порог выдавливает покупателей далеко за пределы исторической застройки.
"При выборе квартиры на первом этаже клиент платит за близость к метро и инфраструктуре. Как только цена сопоставима с вторичкой на высоких этажах в спальных районах, выбор смещается в пользу безопасности и отсутствия шума", — объяснил в беседе с Pravda. Ru риэлтор Кирилл Фёдоров.
Статистика подтверждает сегментацию рынка. Пока основная масса жилья на первых этажах дешевеет в глазах покупателей, премиальный сегмент демонстрирует обратную динамику. Уникальные объекты на Петроградской стороне могут стоить до 363,84 миллионов рублей.
"Ценность таких объектов определяет редкая планировка и возможность организовать изолированную входную группу, что практически недоступно в стандартных новостройках", — предположила в беседе с Pravda. Ru архитектор Анастасия Кузнецова.
Основными факторами остаются шум с улицы, повышенная влажность от подвала и ощущение незащищенности от прохожих или несанкционированного доступа.
Только если недвижимость находится в "активной" зоне (центр, близость к метро) и имеет высокий потенциал для перевода в нежилой фонд под коммерцию.
Малоликвидные варианты выводятся с открытого рынка, поскольку спрос на них падает, а собственники предпочитают переориентироваться на иные способы монетизации актива.
Для жилого сегмента это минус, снижающий эстетическую привлекательность. Для коммерции — стандарт безопасности, который либо демонтируется, либо интегрируется в дизайн-проект.
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