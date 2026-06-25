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Тарифы на тепло треснули по швам: в Кузбассе утвердили неизбежное изменение цен на топливо

Россия » Сибирь » Кемерово

Региональная энергетическая комиссия Кузбасса утвердила новые тарифы на твердое топливо для населения. С 1 октября стоимость льготного угля увеличится.

Янтарь и уголь в макросъёмке
Фото: Ирина Кудряшова is licensed under public domain
Янтарь и уголь в макросъёмке

Регулятор обосновывает решение необходимостью приведения цен в соответствие с фактическими затратами добывающих и логистических компаний. Текущая модель субсидирования требует корректировки из-за инфляционного давления и роста издержек на инфраструктуру.

Логика ценообразования: от разреза до печи

Экономика угольной отрасли столкнулась с перегревом в сегменте операционных расходов. Добыча и переработка топлива дорожают. Свою роль играет индексация железнодорожных тарифов и повагонной платы.

Логистическая составляющая — один из наиболее волатильных элементов в структуре конечной цены. Регулятор вынужден реагировать на внешние шоки, чтобы сохранить бесперебойность поставок в частный сектор.

"Рыночная конъюнктура диктует свои правила. Мы видим рост себестоимости по всей цепочке — от ГСМ для карьерных самосвалов до фонда оплаты труда. Удерживать тарифы на прежнем уровне без ущерба для стабильности системы невозможно", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Администрирование цен на уголь в регионе происходит по модели сглаживания. Власти не перекладывают все рыночные риски на потребителя. Однако накопленная инфляция требует частичного пересмотра номинальных значений. Последний раз плановая корректировка проводилась в начале года, тогда триггером послужило изменение налоговой нагрузки (НДФЛ).

Математика субсидий: бюджетный демпфер

Для жителей частных домов в Кузбассе сохраняется механизм льготного обеспечения. Разрыв между "экономически обоснованной" ценой и той, что видит гражданин в квитанции, покрывается из регионального бюджета. Это позволяет амортизировать резкие скачки котировок. Без государственного участия тонна угля обходилась бы потребителю почти в два раза дороже.

"Бюджетная нагрузка растет пропорционально рыночным ценам. Компенсация разницы — это способ поддержать социальную стабильность, но ресурсы казны не безграничны, поэтому плавная индексация неизбежна", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Прозрачность распределения этих средств контролируется на уровне профильных ведомств. Угольные предприятия получают дотации постфактум, подтверждая объем отгруженного топлива по льготным каналам. Это создает предсказуемые правила игры для бизнеса и гарантирует тепло в домах без газа.

Сравнительная динамика тарифов

Разброс цен зависит от сортового состава. Орех, семечка или рядовой уголь имеют разную калорийность и, соответственно, стоимость. Регулятор устанавливает "вилку", внутри которой поставщики фиксируют конечные цифры для конкретных населенных пунктов.

Период/Статус цены Стоимость за тонну (руб.)
Экономически обоснованная (реальная) 1 721,50 — 5 955,36
Льготная (до 1 октября) 956,08 — 2 915,65
Льготная (с 1 октября) 1 118,61 — 3 294,68

Даже после осеннего повышения нагрузка на семейные бюджеты останется ниже рыночного уровня. Это горькое, но терапевтическое решение. Оно необходимо для поддержания инвестиционного климата в добывающем секторе и обеспечения технического обслуживания транспортных сетей.

"Любое тарифное решение должно быть сбалансированным. Если искусственно сдерживать цены, отрасль столкнется с дефицитом ликвидности для обновления основных фондов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов и твердого топлива Геннадий Чернов.

Ответы на популярные вопросы о стоимости угля

Почему цены растут именно в октябре?

Это связано с началом отопительного сезона и завершением цикла бюджетного планирования. Регулятору необходимо сбалансировать спрос и предложение в период пиковых нагрузок.

Кто имеет право на льготный уголь?

Жители домов с печным отоплением, не подключенных к газовым сетям. Это системная мера поддержки для территорий со сложным рельефом и удаленной инфраструктурой.

Будут ли цены расти дальше?

Дальнейшая динамика зависит от макроэкономических показателей и уровня инфляции. Регулятор пересматривает тарифы не чаще двух раз в год, исходя из текущей конъюнктуры.

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Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру
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