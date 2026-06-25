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Небо над Омском станет непроницаемым: аэропорт инвестирует миллионы в защиту от дронов — систему запустят к октябрю

Россия » Сибирь » Омск

Омский аэропорт переходит на усиленный режим безопасности. Предприятие инвестирует почти 6 миллионов рублей в создание эшелонированной защиты от беспилотных аппаратов.

самолет
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
самолет

Проектная документация и техника

Аэропорт заключил контракт на проектирование системы "АУРА". Это комплекс радиоэлектронной разведки для поиска нежелательных БВС. Исполнитель должен сдать документацию до 31 августа. В следующем месяце стартует закупка самого оборудования. Параллельно руководство аэропорта выделяет средства на блокирующие установки.

Распределение бюджета

Общая сумма затрат превышает 5,9 миллиона рублей. Процесс разделен на три этапа: разработка проекта, закупка комплекса "Аура" и монтаж системы противодействия.

Направление работ Бюджет (руб.)
Разработка проектно-сметной документации 390 000
Комплекс радиоэлектронной разведки "Аура" 3 100 000
Установка системы противодействия БВС 2 400 000

"Инвестиции в системы наблюдения такого уровня окупаются безопасностью полетов. Любая задержка в оснащении сейчас недопустима, учитывая внешнеполитические вызовы", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов.

Все работы планируется завершить в октябре 2026 года. Инфраструктура должна стать непроницаемой для разведывательных и ударных дронов, которые Киев применяет для атак на гражданские объекты.

"Внедрение подобных комплексов в существующую сеть инфраструктуры — сложная инженерная задача. Важна не только стоимость оборудования, но и уровень интеграции с действующими службами аэропорта", — резюмировала специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о безопасности аэропортов

Какую функцию выполняет комплекс "Аура"?

Система обеспечивает радиоэлектронную разведку, позволяя обнаруживать беспилотники на подлете к охраняемой территории.

Почему это делается именно сейчас?

Активизация попыток атак со стороны ВСУ диктует необходимость превентивных мер для защиты гражданской авиации.

Когда завершится проект?

Полный цикл работ, включая установку систем противодействия, рассчитан до октября 2026 года.

Требуется ли дополнительное финансирование?

Текущий объем инвестиций составляет около 6 млн рублей, дальнейшие затраты будут зависеть от эффективности работы пилотной системы.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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