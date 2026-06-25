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Стихия обнажила критический узел: на Камчатке решились на временное отключение цифровых каналов

Россия » Дальний Восток » Петропавловск

Камчатский Усть-Большерецк готовится к короткому цифровому детоксу. Подводную магистраль, связывающую район с внешним миром, вытаскивают на операционный стол. Океан оказался слишком настойчивым: береговую часть кабеля подмыло волнами. Чтобы не допустить окончательного разрыва, связисты приступают к инженерной реанимации линии.

Квантовая телепортация
Фото: NewsInfo.Ru by Ирина Соколова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Квантовая телепортация

Береговая оборона: зачем резать связь

Природа диктует свои условия графикам техобслуживания. Участок выхода подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) в Усть-Большерецком округе оказался в зоне риска из-за эрозии берега. Старт работ планировался только на следующий год, но стихия ускорила процесс. Медлить нельзя: любая серьезная подвижка грунта превратит профилактику в аварийно-восстановительную операцию с непредсказуемыми сроками.

"Мы идем на этот шаг превентивно. Лучше планово отключить сегмент на несколько дней сейчас, чем столкнуться с неконтролируемым обрывом в разгар зимних штормов, когда ремонт технически невозможен", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Механика процесса напоминает замену изношенного фундамента под работающим зданием. Инженеры закрепят кабель, защитят его от воздействия прибоя и сформируют новую подушку безопасности. На время манипуляций "стекло" придется обесточить, что автоматически обрубит привычный широкополосный доступ в сеть для местных жителей.

Автономия на орбите: что продолжит работать

Район не погрузится в информационный вакуум полностью. На сцену выходит резервный сценарий — спутниковый канал. Его мощностей не хватит для бесконечного скроллинга лент и просмотра видео в высоком качестве, но критические узлы останутся в строю. Главная задача — удержать жизнеобеспечение и финансовую логистику.

Статус сервиса Доступные услуги
Штатный режим Экстренные службы, больницы, АЗС, банкоматы, оплата картами
Ограниченный доступ Мессенджеры, соцсети, YouTube, банковские приложения, Госуслуги

"Резервный канал — это узкое горлышко. Базовые банковские транзакции пройдут, но тяжелые мобильные приложения могут 'повиснуть' из-за высокого времени отклика спутника", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Штормовое предупреждение для трафика

Работы назначены на первую декаду августа. Срок — трое суток, если Охотское море не решит показать характер. Ремонт в прибрежной зоне напрямую зависит от высоты волны и скорости ветра. Точные даты объявят накануне, когда синоптики дадут финальное добро на выход техники.

"В Охотоморье погодное окно может закрыться за пару часов. Техническая готовность стопроцентная, но финальное слово остается за прогнозом погоды", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.

Министр цифрового развития края Григорий Бондаренко призывает население к спокойствию. Ограничения временные, а профит в виде стабильной связи на годы вперед очевиден. Усть-Большерецк переходит в режим цифрового ожидания, проверяя устойчивость локальных систем к работе вне глобальной паутины.

Ответы на популярные вопросы о связи в Усть-Большерецке

Смогу ли я расплатиться картой в магазине?

Да, банковская инфраструктура и терминалы на кассах переводятся на спутниковые каналы связи. Система будет работать медленнее обычного, но транзакции пройдут.

Будет ли работать мобильная связь?

Голосовая связь останется доступной. Проблемы возникнут именно с мобильным интернетом: загрузка картинок, видео и работа приложений будут крайне затруднены.

Что делать, если не загружается онлайн-банк?

Используйте банкоматы для базовых операций. Интерфейсы мобильных приложений требуют стабильного широкополосного соединения, которое на время работ будет отключено.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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