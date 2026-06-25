КСП Камчатского края выявила срыв исполнения медицинских госпрограмм более чем на 50%

Камчатский Минздрав превратил отчетность в упражнение по художественному молчанию. Пока Контрольно-счетная палата (КСП) фиксирует финансовое пике — исполнение программ по ключевым медобъектам провалилось ниже 50% — ведомство упорно рассылает глянцевые брошюры вместо ответов на острые вопросы. Это не просто бюрократическая пробуксовка, а системный сбой в диагностике бюджетных трат.
Ревизия КСП выявила патологические нарушения в управлении госпрограммой. Половина выделенных средств зависла в воздухе, а стройки превратились в хронические долгострои. Проблемы начались еще на этапе проектирования: некачественная экспертиза и ошибки в планировании парализовали закупки. Контракты срываются, сроки переползают на 2026 год, а пациенты продолжают ждать обещанную инфраструктуру.
"Существенные сложности с исполнением мероприятий связаны с низким качеством планирования и затягиванием сроков экспертизы проектной документации", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист и аналитик бюджетов Валерий Козлов.
|Показатель эффективности
|Реальное положение дел
|Освоение средств по ряду направлений
|Менее 50% от плана
|Статус госконтрактов
|Массовые переносы на 2026 год
|Финансирование объектов
|Исполнено не в полном объеме
Редакция ИА "Кам 24" попыталась вскрыть нарыв, отправив запрос из девяти пунктов. Журналистов интересовали провалы по конкретным больницам и судьба нераспределенных миллионов. Вместо признания ошибок Минздрав прислал стопку общих отчетов. Такая тактика "глухой обороны" лишь подтверждает подозрения в попытке скрыть управленческий хаос за ширмой канцелярских формулировок.
"Отсутствие прямой обратной связи от ведомства подрывает доверие к прозрачности расходования бюджетных средств и реализации нацпроектов", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.
Скрытность Минздрава — старая болячка региона. Еще в 2025 году омбудсмен Андрей Зимин заявлял о тотальном недопонимании. Чиновники виртуозно используют термин "врачебная тайна", чтобы не отвечать на жалобы граждан. Десятки запросов уполномоченного по правам человека тонули в коридорах министерства. Ведомство парирует: все идет по регламенту.
"Чрезмерно широкая трактовка ведомством норм о тайне сведений часто становится инструментом для отказа в защите прав пациентов", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по административным вопросам Светлана Фёдорова.
Главная причина — критически низкий уровень освоения бюджета и срыв сроков по большинству объектов капитального строительства.
Это ведет к удорожанию проектов из-за инфляции и оставляет тысячи жителей региона без доступа к современному медоборудованию уже сегодня.
Ведомство ссылается на установленный порядок рассмотрения обращений и необходимость соблюдения конфиденциальности данных.
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