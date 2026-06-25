Калининград: Гражданским лицам официально запретили погружаться в Балтике глубже 12 метров

Балтийское море временно закрывает свои глубины для гражданских исследователей. Минобороны ввело запрет на погружения глубже 12 метров, превратив акваторию в закрытый военный полигон. Чиновники просят дайверов "отнестись с пониманием", пока флот отрабатывает маневры в компании иностранных коллег.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Дайвер в снаряжении настраивает маску на палубе катера у моря

Военный формат: почему дно стало недоступным

Балтика сегодня напоминает загруженную стройплощадку, где посторонним вход строго воспрещен. Ведомство Сергея Беспрозванных официально запечатало глубину, объясняя это высокой плотностью подводных операций. Речь идет не о пассивном патрулировании, а об активной фазе учений, где каждый метр толщи воды расписан между экипажами субмарин и спецподразделениями.

"Это не просто бюрократический каприз. Мы имеем дело с объективными рисками в зоне концентрации военных объектов. Такое решение — единственный способ исключить инциденты", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Ограничение в 12 метров выбрано не случайно. Это критическая граница, выше которой риск случайного столкновения с военной инфраструктурой или техникой минимален. Всё, что находится ниже, теперь официально считается зоной интересов флота, где любая гражданская активность может быть расценена как угроза или помеха.

Безопасность в приоритете: риски подводных встреч

Подводные операции проходят в рамках международного взаимодействия, включая протоколы НАТО. Такая конфигурация сил требует стерильности акватории. Дайвер-любитель на глубине 20 метров вблизи работающей подлодки — это кошмар для акустиков и офицеров безопасности. Военные объекты часто используют системы мониторинга, которые могут принять любого пловца за диверсанта.

Параметр Текущий статус Максимальная глубина погружения 12 метров Причина ограничений Военные учения и подводные операции Тип ограничений Временный запрет

"С точки зрения регионального развития, такие меры — временный тормоз для туристической отрасли, но безопасность критической инфраструктуры стоит дороже любых убытков", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Сроки и перспективы: когда снимут блокировку

Власти заверяют, что железный занавес на дне Балтики — мера не вечная. Режим "тишины" для дайверов снимут сразу после финального аккорда военных маневров. Однако точных дат завершения учений пока нет. Логистика морских маневров часто меняется в зависимости от метеоусловий и оперативной обстановки, поэтому запрет может продлиться до осени.

"Для любительского дайвинга 12 метров — это вполне комфортная глубина. Большинство рекреационных маршрутов сохранятся. Серьезные проблемы возникнут только у профессионалов и технических дайверов", — объяснила в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.

Пока любителям гидрокостюмов остается либо штурмовать мелководье, либо переключать внимание на другие регионы. Контроль за соблюдением запрета возложен на береговые службы и патрульные катера морской охраны.

Ответы на популярные вопросы о запрете дайвинга

Можно ли погружаться с берега на небольшую глубину?

Да, погружения на глубину до 12 метров остаются разрешенными. Главное — не нарушать границы закрытых зон, которые могут быть обозначены буями или указаны в официальных навигационных предупреждениях.

Как военные узнают о нарушении глубины дайвером?

В зонах проведения учений работают активные гидроакустические системы. Кроме того, патрульные службы отслеживают наличие дайв-ботов в квадратах, где проводятся подводные операции.

Распространяется ли запрет на подводную охоту?

Запрет касается любого вида деятельности под водой на глубинах более 12 метров. Если ваша охота проходит на мелководье, ограничений нет, но важно следить за актуальными предупреждениями Минобороны.

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