Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Клиническая смерть стала лишь запятой: в Междуреченске заставили биологию подчиниться физике
Небо над Омском станет непроницаемым: аэропорт инвестирует миллионы в защиту от дронов — систему запустят к октябрю
В Белом доме сделали ставку на шантаж России: Трамп подводит Москву к ловушке под видом мира
Дачный участок напоминает лунный пейзаж? Как легко выровнять землю своими руками
В Госдуме раскрыли главный подвох стажировок: молодых специалистов защитят от бесплатного труда
Полтора года в четырёх стенах без права выхода: откровения вернувшейся к жизни Митрошиной
КСП Камчатского края выявила срыв исполнения медицинских госпрограмм более чем на 50%
Жизнь до диагноза: скрытые маркеры деменции, которые выдают себя за обычную усталость
Тихая расправа над уверенностью: эти привычные слова годами уничтожают вашу веру в себя

Калининградская область: за полгода в регионе израсходовано 60% запасов вакцины от энцефалита

Россия » Северо-Запад » Калининград

Клещевой энцефалит — это не "легкое недомогание", а лотерея со смертью или инвалидностью. В Калининградской области за полгода опустошили 60% складов с вакциной. Израсходовано больше половины регионального резерва. Сейчас в холодильниках медучреждений остается 10 тысяч доз. Для области с высокой активностью переносчиков — цифра на грани.

Записаться невозможно, препарата нет: москвичи остались без защиты от клещей
Фото: Pravda.Ru by Андрей Федотов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Записаться невозможно, препарата нет: москвичи остались без защиты от клещей

Статистика и остатки препаратов

Региональный департамент здравоохранения подтверждает: темпы иммунизации в 2026 году высокие. Июньский аудит показал, что 10 тысяч доз — это оперативный запас. Его хватит для плановой вакцинации. Но при резком всплеске обращений система может забуксовать. Клещи не уходят в отпуск, их сезонный пик накладывается на туристический бум в области.

"Инфекция бьет по центральной нервной системе. Паралич, отек мозга и летальный исход — это реальные сценарии, а не страшилки из буклетов. Единственный доказанный метод защиты — вовремя сформированный иммунный ответ через вакцинацию", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Почему нельзя игнорировать прививку

Энцефалит — это тяжелое воспаление головного мозга. Клещ впрыскивает вирус сразу при укусе. "Выкручивание" членистоногого руками или смазывание маслом не поможет. Риск заражения сохраняется весь теплый сезон. Вакцинация обучает иммунитет распознавать белок вируса до того, как он разрушит нейроны. Выбор прост: либо антитела в крови, либо реанимация с неопределенным прогнозом.

Параметр Текущая ситуация в регионе
Расход запасов с начала года 60%
Остаток доз на конец июня 10 000 единиц
Статус доступности Госучреждения и частные клиники

"Вакцинация входит в национальный календарь по эпидпоказаниям. Если регион эндемичен, риск встречи с зараженным клещом стремится к стопроцентному в течение жизни. Иммунитет нужно поддерживать ревакцинацией каждые три года", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Планы по закупкам и доступность

Власти обещают пополнить запасы. Сейчас идут тендерные процедуры по закупке дополнительных партий флаконов. Цель — закрыть потребности до конца сезона активности паукообразных. Вакцинироваться можно в поликлиниках по месту жительства. Частный сектор также предлагает платные услуги, используя те же зарегистрированные препараты с доказанной эффективностью.

"Безопасность любой терапии зависит от соблюдения температурного режима хранения. В госсекторе этот контроль жесткий. Если решились на прививку, не ждите осени, делайте это сейчас по экстренной схеме, если есть риск контакта", — отметил в беседе с Pravda. Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы о вакцинации

Защитит ли прививка от болезни Лайма (боррелиоза)?

Нет. Вакцина работает строго против вируса клещевого энцефалита. От боррелиоза вакцин не существует, там профилактика строится на антибиотиках после укуса по назначению врача.

Можно ли делать прививку в разгар лета?

Да. Существуют ускоренные схемы вакцинации. Главное условие — не посещать леса и парки в течение двух недель после второй дозы, пока формируется защита.

Безопасна ли вакцина для аллергиков?

Современные препараты высокоочищены, но наличие аллергии на куриный белок может быть противопоказанием. Необходима консультация терапевта перед инъекцией.

Читайте также

Важно: Информация носит ознакомительный характер. Никакой искусственный интеллект не заменит визит к живому врачу. Не занимайтесь самолечением.

Экспертная проверка: врач-инфекционист Светлана Полякова, врач-эпидемиолог Андрей Грачёв, клинический фармаколог Алексей Рябцев
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Финансовая западня захлопнулась: в Хабаровском крае начались массовые аресты имущества граждан
Хабаровск
Финансовая западня захлопнулась: в Хабаровском крае начались массовые аресты имущества граждан
Бетон для садовых дорожек больше не нужен: как собрать тропинку из труб и пары досок
Садоводство, цветоводство
Бетон для садовых дорожек больше не нужен: как собрать тропинку из труб и пары досок
Хабаровский край на грани: отсутствие транспортных артерий обрушило рынок частного жилья
Хабаровск
Хабаровский край на грани: отсутствие транспортных артерий обрушило рынок частного жилья
Популярное
Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке

Владельцы загородной недвижимости столкнулись с волной взысканий за привычную стоянку, которая внезапно попала в зону контроля дорожных инспекторов.

Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке
Найдено решение, как остановить хаос на АЗС: биржу зачистят от спекулянтов — бензин пойдет напрямую на заправки
Найдено решение, как остановить хаос на АЗС: биржу зачистят от спекулянтов — бензин пойдет напрямую на заправки
Стену молчания в Брюсселе пробило: заявление из Москвы лишило европейских лидеров главного аргумента
Люди сравнивают цифры: последний обмен телами вбил клин между Киевом и реальностью
Западные дети смотрят наше: глобальный успех анимации меняет восприятие России Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
ВС РФ вышли к окраинам города Сумы после установления контроля над Иволжанским
Бензиновый дефицит спровоцировал волну ночных преступлений: владельцы машин экстренно укрепляют баки
Бензиновый дефицит спровоцировал волну ночных преступлений: владельцы машин экстренно укрепляют баки
Последние материалы
Ростов готовят к дорожному параличу: движение на главных улицах ограничат до ноября — ожидаются многокилометровые пробки
Власть шапки и голос стариков: почему "Казачий круг" стал феноменом народной демократии
Главный запрет для тысячи гостей: какое жёсткое правило ввела Тейлор Свифт на своей свадьбе
Дорожный прорыв в Кандалакше: основные улицы приведены в порядок — на очереди парковки и тротуары
Скупой платит дважды: как создать баню, которая будет выглядеть безупречно даже через 20 лет
Свободных поездок больше не будет: Крым ввел жесткие ограничения на главном транспортном узле
Вместо масла соус бешамель: французский подход к простым кабачкам сделает их хитом летнего меню
Следы инопланетян или древних цивилизаций? Почему ландшафт Кольского полуострова взрывает мозг
Бензин АИ-95 пропадает с АЗС в Петербурге: на заправках ввели лимиты в 30 литров
Риск не оправдался: увольнение из Риги заставило Чулпан Хаматову искать убежище в Америке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.