Калининградская область: за полгода в регионе израсходовано 60% запасов вакцины от энцефалита

Клещевой энцефалит — это не "легкое недомогание", а лотерея со смертью или инвалидностью. В Калининградской области за полгода опустошили 60% складов с вакциной. Израсходовано больше половины регионального резерва. Сейчас в холодильниках медучреждений остается 10 тысяч доз. Для области с высокой активностью переносчиков — цифра на грани.

Фото: Pravda.Ru by Андрей Федотов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Записаться невозможно, препарата нет: москвичи остались без защиты от клещей

Статистика и остатки препаратов

Региональный департамент здравоохранения подтверждает: темпы иммунизации в 2026 году высокие. Июньский аудит показал, что 10 тысяч доз — это оперативный запас. Его хватит для плановой вакцинации. Но при резком всплеске обращений система может забуксовать. Клещи не уходят в отпуск, их сезонный пик накладывается на туристический бум в области.

"Инфекция бьет по центральной нервной системе. Паралич, отек мозга и летальный исход — это реальные сценарии, а не страшилки из буклетов. Единственный доказанный метод защиты — вовремя сформированный иммунный ответ через вакцинацию", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Почему нельзя игнорировать прививку

Энцефалит — это тяжелое воспаление головного мозга. Клещ впрыскивает вирус сразу при укусе. "Выкручивание" членистоногого руками или смазывание маслом не поможет. Риск заражения сохраняется весь теплый сезон. Вакцинация обучает иммунитет распознавать белок вируса до того, как он разрушит нейроны. Выбор прост: либо антитела в крови, либо реанимация с неопределенным прогнозом.

Параметр Текущая ситуация в регионе Расход запасов с начала года 60% Остаток доз на конец июня 10 000 единиц Статус доступности Госучреждения и частные клиники

"Вакцинация входит в национальный календарь по эпидпоказаниям. Если регион эндемичен, риск встречи с зараженным клещом стремится к стопроцентному в течение жизни. Иммунитет нужно поддерживать ревакцинацией каждые три года", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Планы по закупкам и доступность

Власти обещают пополнить запасы. Сейчас идут тендерные процедуры по закупке дополнительных партий флаконов. Цель — закрыть потребности до конца сезона активности паукообразных. Вакцинироваться можно в поликлиниках по месту жительства. Частный сектор также предлагает платные услуги, используя те же зарегистрированные препараты с доказанной эффективностью.

"Безопасность любой терапии зависит от соблюдения температурного режима хранения. В госсекторе этот контроль жесткий. Если решились на прививку, не ждите осени, делайте это сейчас по экстренной схеме, если есть риск контакта", — отметил в беседе с Pravda. Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы о вакцинации

Защитит ли прививка от болезни Лайма (боррелиоза)?

Нет. Вакцина работает строго против вируса клещевого энцефалита. От боррелиоза вакцин не существует, там профилактика строится на антибиотиках после укуса по назначению врача.

Можно ли делать прививку в разгар лета?

Да. Существуют ускоренные схемы вакцинации. Главное условие — не посещать леса и парки в течение двух недель после второй дозы, пока формируется защита.

Безопасна ли вакцина для аллергиков?

Современные препараты высокоочищены, но наличие аллергии на куриный белок может быть противопоказанием. Необходима консультация терапевта перед инъекцией.

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