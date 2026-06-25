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Воронежская область: Лиски стали площадкой для реализации нацпроекта «Семья» в 2026 году

Россия » Центр » Воронеж

В Лисках завершили перезагрузку детского сада №1 на улице Олега Кошевого. После капитального ремонта объект превратился в многофункциональный хаб психолого-педагогической и медицинской помощи. Теперь здесь ведут детей буквально с пеленок — от рождения до восьми лет, закрывая дефицит узкопрофильных специалистов в районе.

детсад
Фото: mos.ru by Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
детсад

Архитектура изменений: от стен к смыслам

Модернизация 2025 года в рамках нацпроекта "Семья" стерла привычный статус бюджетного учреждения. Старое здание получило современную пристройку, где развернули службу помощи. Это не просто косметическое обновление — лискинский центр стал структурным звеном, вшитым в систему Воронежского института развития образования им. Н. Ф. Бунакова. Контроль за объектом на этапах стройки и запуска подтвердил статус площадки как приоритетной для региона.

"Мы внедрили систему двойного захода: сначала консультируем мать, выявляем скрытые запросы, а на вторую встречу ждем уже с ребенком. Это позволяет не тратить время на диагностику вслепую", — рассказала в беседе с РИА «Воронеж» заведующая центром Наталья Фомичева.

Логистика внутри центра выстроена по принципу медицинского чек-апа. Семья получает не разовый совет, а полноценный навигатор развития. Штат укомплектовали так, чтобы закрыть любые дефициты — от исправления дикции до коррекции тяжелых неврозов и страхов, которые родители часто принимают за обычное непослушание.

Параметр Детализация
Возрастной охват От 0 до 8 лет
Состав команды Психологи, дефектолог, логопед, педагоги
Лимит нагрузки До 6 сессий на специалиста в день

Индивидуальные маршруты: как работают профи

Кадровая политика центра напоминает сборку элитного подразделения. Сюда не попадают случайно — специалистов отбирали по рекомендациям, а затем отправляли на глубокую переподготовку. Ветераны педагогики с 30-летним стажем здесь работают бок о бок с молодыми кадрами, создавая сплав опыта и новых методик. Основной упор сделан на "ручной" труд — каждый коррекционный маршрут уникален, шаблоны здесь не работают.

"Здесь приходится решать нестандартные задачи. Ответственность перед родителем, который пришел с конкретной болью, кратно выше, чем в обычной школе", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по социальной политике Александра Корнюшкина.

Работа строится через механику игры. Ребенок не осознает, что находится на приеме у врача или педагога. Для него это квест: собрать конструктор, пройти лабиринт, найти спрятанный предмет. Однако за каждым движением следит профессионал, фиксируя прогресс в координации и когнитивных функциях. Это позволяет выявлять патологии на стадиях, когда их еще можно купировать без радикального вмешательства.

Технологии в коробке: сенсорика против гаджетов

Инструментарий кабинетов выглядит подчеркнуто аналоговым: деревянные модули, короба форм, тактильные лабиринты. Это осознанный выбор в пользу развития мелкой моторики и координации "глаз-рука". В эпоху засилья сенсорных экранов дети разучились взаимодействовать с физическим миром, и центр в Лисках возвращает им эту способность через методики глубокого погружения.

"Масштаб диагностического оборудования впечатляет. Это позволяет выстраивать работу на уровне региональных центров, оставаясь доступными для местных семей", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по инфраструктуре Валентина Черенкова.

Специализированная мебель и тестовые пакеты позволяют проводить глубокое обследование за один цикл. Это минимизирует стресс для ребенка и дает родителям четкую картину: где норма, а где требуется коррекционный рывок. Эффективность такого подхода подтверждается тем, что первыми клиентами центра стали семьи с самыми сложными медицинскими диагнозами, которым раньше приходилось ездить за помощью в Воронеж.

Ответы на популярные вопросы о работе центра

Как попасть на прием в центр?

Запись осуществляется по обращению родителей. Первая встреча проводится в формате консультации, где определяется основной круг проблем и задач.

Правда ли, что занятия бесплатны?

Центр работает в рамках государственного задания и нацпроекта, обеспечивая доступность помощи для всех категорий семей Лискинского района.

С какими диагнозами работают специалисты?

Профиль широкий: от трудностей в обучении и задержек речевого развития до тяжелых патологий, выявленных при рождении.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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