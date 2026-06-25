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Воронежская область: жесткий аудит федералов обрушил позиции региона в списке лидеров

Россия » Центр » Воронеж

Воронежская область потеряла три позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Регион сместился с седьмого на десятое место. Падение произошло на фоне расширения списка критериев оценки — федеральные аудиторы увеличили число индикаторов с 82 до 88. Несмотря на формальный откат в общем зачете, внутри Центрального федерального округа субъект укрепился на седьмой строчке среди 18 конкурентов. Областная администрация признала наличие проблемных зон, требующих хирургического вмешательства в административные процедуры.

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Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Диагностика системы: где область буксует

Результаты рейтинга, представленного на ПМЭФ, выявили внутренние противоречия региональной модели роста. С одной стороны, область нарастила качественные показатели: количество параметров в высших категориях "А" и "В" выросло с 39 до 49. С другой — институциональная среда не успевает за требованиями бизнеса. Регулятор зафиксировал рост конкуренции между регионами. Десятое место — это устойчивый результат, но для амбиций лидера этого недостаточно. Система требует тонкой настройки алгоритмов взаимодействия с инвестором.

"10 место среди 85 регионов — достойный маркер, но не предел. Мы видим перегрев в ожиданиях бизнеса и медленную реакцию на местах. Нужно анализировать красную зону, а не успокаивать себя попаданием в топ-20", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Цифровой комплаенс и инфраструктурные заторы

Главным барьером для капитала остается подключение к инженерным сетям. Этот узел не развязан годами. Прозрачность процедур на бумаге сталкивается с инерцией ресурсных монополий. Правительство региона уже согласовало с федеральным Минэкономразвития дорожную карту по устранению этих заторов. Акцент сделан на цифровизацию — инвестпортал должен стать полноценным терминалом для управления проектами, а не просто витриной данных. Качество услуг при регистрации прав и выдаче разрешений на строительство теперь мониторится в режиме реального времени.

Показатель Текущий статус
Место в Национальном рейтинге 10 (минус 3 позиции за год)
Показатели в высших категориях (A, B) 49 (рост на 25%)
Сдерживающие факторы Подключение к инженерным сетям

"Инвестору не нужны лозунги. Ему нужны понятные сроки техприсоединения и отсутствие скрытых издержек. Если регион хочет в пятерку лидеров, администрирование этих процессов должно стать бесшовным", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

План реанимации: выход из красной зоны

Губернатор Александр Гусев поставил задачу войти в топ-5 регионов России. Это требует агрессивного маркетинга территорий и жесткого контроля профильных ведомств. Агентство по привлечению инвестиций (АПИ) трансформируется в сервисный хаб. В каждом муниципалитете внедрен институт инвест-уполномоченных. Это попытка децентрализовать поддержку бизнеса и убрать бюрократические фильтры на среднем уровне управления. Инвесторам предлагают готовые площадки: особую экономическую зону, индустриальные парки и территории опережающего развития.

"Проблема часто зашита в закупках и контрактных спорах на уровне районов. Местное самоуправление должно отвечать за каждого инвестора головой, иначе динамика останется отрицательной", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по госзакупкам Алексей Никитин.

Ответы на популярные вопросы о состоянии инвестиционного климата

Почему область упала в рейтинге при росте оценок "А" и "В"?

Другие субъекты РФ ускорились сильнее. Рейтинг — это динамическая система. Даже если вы бежите вперед, конкуренты могут бежать быстрее или эффективнее внедрять новые стандарты Агентства стратегических инициатив.

Какие меры поддержки доступны бизнесу сейчас?

Регион предлагает преференции в ОЭЗ и индустриальных парках, налоговые льготы и сопровождение через АПИ. Основной упор сделан на проекты с высокой инновационной составляющей.

Как планируют решать проблему с инженерными сетями?

Через внедрение комплексного плана мероприятий, согласованного с федеральным центром. Это предполагает синхронизацию инвестиционных программ ресурсных компаний с запросами реального сектора.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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