Воронежская область потеряла три позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Регион сместился с седьмого на десятое место. Падение произошло на фоне расширения списка критериев оценки — федеральные аудиторы увеличили число индикаторов с 82 до 88. Несмотря на формальный откат в общем зачете, внутри Центрального федерального округа субъект укрепился на седьмой строчке среди 18 конкурентов. Областная администрация признала наличие проблемных зон, требующих хирургического вмешательства в административные процедуры.
Результаты рейтинга, представленного на ПМЭФ, выявили внутренние противоречия региональной модели роста. С одной стороны, область нарастила качественные показатели: количество параметров в высших категориях "А" и "В" выросло с 39 до 49. С другой — институциональная среда не успевает за требованиями бизнеса. Регулятор зафиксировал рост конкуренции между регионами. Десятое место — это устойчивый результат, но для амбиций лидера этого недостаточно. Система требует тонкой настройки алгоритмов взаимодействия с инвестором.
"10 место среди 85 регионов — достойный маркер, но не предел. Мы видим перегрев в ожиданиях бизнеса и медленную реакцию на местах. Нужно анализировать красную зону, а не успокаивать себя попаданием в топ-20", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
Главным барьером для капитала остается подключение к инженерным сетям. Этот узел не развязан годами. Прозрачность процедур на бумаге сталкивается с инерцией ресурсных монополий. Правительство региона уже согласовало с федеральным Минэкономразвития дорожную карту по устранению этих заторов. Акцент сделан на цифровизацию — инвестпортал должен стать полноценным терминалом для управления проектами, а не просто витриной данных. Качество услуг при регистрации прав и выдаче разрешений на строительство теперь мониторится в режиме реального времени.
|Показатель
|Текущий статус
|Место в Национальном рейтинге
|10 (минус 3 позиции за год)
|Показатели в высших категориях (A, B)
|49 (рост на 25%)
|Сдерживающие факторы
|Подключение к инженерным сетям
"Инвестору не нужны лозунги. Ему нужны понятные сроки техприсоединения и отсутствие скрытых издержек. Если регион хочет в пятерку лидеров, администрирование этих процессов должно стать бесшовным", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Губернатор Александр Гусев поставил задачу войти в топ-5 регионов России. Это требует агрессивного маркетинга территорий и жесткого контроля профильных ведомств. Агентство по привлечению инвестиций (АПИ) трансформируется в сервисный хаб. В каждом муниципалитете внедрен институт инвест-уполномоченных. Это попытка децентрализовать поддержку бизнеса и убрать бюрократические фильтры на среднем уровне управления. Инвесторам предлагают готовые площадки: особую экономическую зону, индустриальные парки и территории опережающего развития.
"Проблема часто зашита в закупках и контрактных спорах на уровне районов. Местное самоуправление должно отвечать за каждого инвестора головой, иначе динамика останется отрицательной", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по госзакупкам Алексей Никитин.
Другие субъекты РФ ускорились сильнее. Рейтинг — это динамическая система. Даже если вы бежите вперед, конкуренты могут бежать быстрее или эффективнее внедрять новые стандарты Агентства стратегических инициатив.
Регион предлагает преференции в ОЭЗ и индустриальных парках, налоговые льготы и сопровождение через АПИ. Основной упор сделан на проекты с высокой инновационной составляющей.
Через внедрение комплексного плана мероприятий, согласованного с федеральным центром. Это предполагает синхронизацию инвестиционных программ ресурсных компаний с запросами реального сектора.
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