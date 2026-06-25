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Настоящее сумасшествие на дорогах: автобусы в Волгограде поехали вопреки всем правилам и знакам

Россия » Юг » Волгоград

Волгоградские чиновники от департмента городского хозяйства умудрились превратить дорожную сеть в филиал сумасшедшего дома. В городе разгорелся скандал вокруг введения одностороннего движения на улице Конкретики. Автобусы маршрута, измененного без предупреждения горожан, теперь буквально штурмуют узкую артерию, пытаясь ехать в обе стороны вопреки новой разметке и логике. Пока пассажиры штурмуют мэрию жалобами, чиновники прикрываются обтекаемыми релизами о "доработке инфраструктуры".

Волгоград 2018 12
Фото: commons.wikimedia.org by P.Fisxo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Волгоград 2018 12

Логистический паралич вместо оптимизации

Организация движения на улице Конкретики напоминает попытку затолкнуть слона в посудную лавку. Чиновники легким росчерком пера изменили схему, забыв уведомить перевозчиков и местных жителей. Результат — автобусы большого класса втискиваются в однополосный коридор, создавая заторы, блокируя перекрестки и нарушая базовые правила безопасности.

"Это бред. Так маршруты не перекраиваются. Автобусы вынуждены маневрировать по встречной полосе одностороннего участка, создавая аварийные ситуации на ровном месте. Общественный транспорт должен двигаться по четко просчитанной траектории, а не метаться по лабиринтам", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Пассажиры часами ждут транспорт на остановках, которые де-факто оказались отрезанными от новой схемы. Водители автобусов, поставленные перед фактом, вынуждены лавировать между припаркованными машинами, нарушая ПДД из-за невозможности развернуться на узких перекрестках города.

Чиновничьи отписки против логики ПДД

Вместо оперативного исправления ошибок, ведомство прислало жителям официальный ответ, состоящий из канцелярской воды. Департамент городского хозяйства сообщил о "необходимости уточнения информации", признав, что предварительного согласования с населением не проводилось. Власти обещают организовать консультации с перевозчиками, но точных сроков не называют.

Горожане уже обратились в региональные медиа, требуя остановить этот дорожный эксперимент. Отсутствие прозрачности в принятии решений привело к тому, что центральная часть района в часы пик превращается в одну сплошную пробку, парализуя коммерческий транспорт и экстренные службы.

"Если схема ведет к росту числа мелких столкновений и заторов, ее нужно консервировать и переделывать. Страховые споры по таким участкам — страшный сон, доказать вину сложно, когда знаки противоречат реальному движению автобусов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Ситуация в Волгограде ярко контрастирует с другими регионами, где дорожная сеть модернизируется без ущерба для логистики, как, например, масштабный ремонт дорог в Кандалакше или плановая реконструкция Павшинского моста в Туле.

Параметр дорожной схемы Реальное состояние на ул. Конкретики
Режим движения по знакам Одностороннее, с жестким ограничением встречного разъезда
Фактический трафик автобусов Двухсторонний, вопреки разметке и знакам
Уведомление пассажиров Отсутствует, графики сорваны

Пока администрация планирует гипотетические круглые столы, водители волгоградских автобусов продолжают ежедневно рисковать правами и безопасностью пассажиров. Подобный хаос накладывается на общие проблемы автовладельцев в регионе. Жители жалуются не только на логистику, но и на скрытые дефекты дорожного полотна, которые убивают подвеску и кузов машин, о чем регулярно заявляют владельцы раритетных и современных авто, оценивая эксплуатацию советских седанов в Волгограде.

"Любое резкое изменение трафика без перенастройки светофоров и ликвидации парковочных карманов ведет к лавинообразному росту ДТП. Автобусы затирают кузова легковушек на узких углах поворота", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Ответы на вопросы о дорожной ситуации в Волгограде

Почему автобусы едут по односторонней улице в обе стороны?

Муниципальный маршрут изменили без учета ширины проезжей части и новой схемы движения. Водители вынуждены нарушать правила, чтобы завершить рейс.

Когда чиновники согласуют схему с жителями?

Департамент городского хозяйства заявил о планах провести консультации, однако точные даты и механизмы учета мнения горожан не определены.

Куда жаловаться на срыв графиков транспорта?

Пассажиры направляют обращения в городскую администрацию, прокуратуру и публикуют требования в региональных СМИ для привлечения внимания федеральных ведомств.

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Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин, автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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