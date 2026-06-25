Коммунальный произвол в Магаданской области: прокуратура запретила отключать воду жителям

Жители поселков Ягодное и Оротукан с 1 июня 2026 года оставались без горячей воды. Причина банальна: долги ООО "Теплосеть" перед ресурсоснабжающей организацией ПАО "Магаданэнерго". Коммунальный конфликт, заложниками которого стали тысячи людей, перешел в правовую плоскость.

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Вмешательство прокуратуры

Районная прокуратура после проверки признала отключение услуги незаконным. Поставки ресурса прекратили из-за финансовых споров хозяйствующих субъектов, однако право граждан на комфортные условия проживания поставлено выше коммерческих разногласий.

"Ситуация, когда бытовые нужды горожан используют как рычаг давления в спорах юридических лиц, — классический пример недопустимого управленческого решения. Районная прокуратура здесь сработала жестко, защищая интересы неопределенного круга потребителей", — констатировал эксперт Владимир Орлов.

Решение суда и ответственность

Надзорное ведомство направило иск в суд, требуя немедленного возобновления подачи воды. Фемида встала на сторону жителей: суд обязал ООО "Теплосеть" возобновить горячее водоснабжение в полном объеме.

"Тарифы на услуги не подразумевают права поставщика самовольно отключать ресурс даже при наличии долгов. Любые финансовые претензии решаются через арбитраж, а жилой фонд обязан обслуживаться в штатном режиме", — резюмировал эксперт Евгений Михайлович Блех.

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Контроль за исполнением судебного вердикта уже закрепили за прокурором района. Сейчас профильные службы ЖКХ обязаны восстановить прежние графики подачи ресурса, игнорируя долги Теплосети.

"В таких конфликтах административный ресурс должен принуждать стороны к реструктуризации долга, а не к коллективному наказанию населения. Проверка показала полное отсутствие правовых оснований для прекращения подачи горячей воды", — подчеркнула юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о ЖКХ

Имеет ли право поставщик отключать воду из-за долгов?

Нет, полное прекращение услуги при наличии добросовестных плательщиков среди жителей многоквартирных домов признается незаконным в судебной практике.

Что делать жильцам при незаконном отключении?

Фиксировать период отсутствия услуги и писать обращение в прокуратуру района, а также в Государственную жилищную инспекцию.

Освобождает ли управляющую компанию от ответственности наличие долга перед "Магаданэнерго"?

Нет, договорные споры между юридическими лицами не могут нарушать конституционные права граждан на доступ к коммунальным услугам.

Кто контролирует исполнение решения суда?

Органы прокуратуры и судебные приставы, обеспечивающие принудительное выполнение предписаний.

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