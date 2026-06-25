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Экономист Валерий Козлов объяснил резкий рост цен в Волгограде дефицитом старого урожая

Россия » Юг » Волгоград

Волгоградская гастрономия в июне демонстрирует крутое пике: суповой набор из базовых овощей за неделю прибавил в весе на ценниках сразу 15-20%. Пока горожане инспектируют рынки, калькуляторы в руках домохозяек фиксируют новые рекорды. Простая кастрюля первого блюда теперь требует бюджета, сравнимого с бизнес-ланчем в столице.

Борщ
Фото: pixabay.com by NightDayOnOff is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Борщ

Овощное ралли: картофель и свекла бьют рекорды

Рыночная конъюнктура в Волгограде с 16 по 22 июня сменила вектор на агрессивный рост. Лидером гонки стала свекла, подорожав на треть. Картофель не отстает — его цена подскочила на 25%. Капуста замыкает тройку антилидеров с результатом в 18%. В итоге средний чек за килограмм овощного микса достиг 350 рублей, хотя еще неделю назад покупатели укладывались в три сотни.

"Такая динамика характерна для переходного периода, когда запасы старого урожая истощаются, а логистика новых поставок еще не отлажена до идеала. Мы видим классическое давление спроса на ограниченное предложение", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Торговые ряды реагируют зеркально. Чтобы не растерять лояльность клиентов, ритейлеры запускают программы лояльности. Акции и временные дисконты призваны сгладить ценовой шок, но долго удерживать планку ниже рыночных реалий бизнес не сможет.

Логистика против аппетита: позиция мэрии

Городские власти классифицируют происходящее как сезонную волатильность. По версии администрации, в "котел" инфляции попали сразу два весомых фактора: начало активного потребления ранних овощей и удорожание транспортного плеча. Доставка свежих партий требует оперативных затрат, которые поставщики мгновенно перекладывают на плечи конечного потребителя.

Ингредиент набора Рост цены (%)
Свекла 30%
Картофель 25%
Белокочанная капуста 18%

"Сезонные колебания — это математический факт. Однако резкий скачок цен на 15-20% требует проверки обоснованности транспортных издержек. Важно исключить искусственный дефицит на складах", — объяснил Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Проверки и скидки: как удержать покупателя

Администрация планирует десантировать инспекцию на рынки и в сетевые магазины. Цель — выявить скрытые наценки и дисциплинировать продавцов. Любые попытки нажиться на сезонном аппетите горожан обещают пресекать административными мерами. Стабильность цен на продукты первой необходимости остается приоритетом в повестке городских властей.

"Административные проверки обычно охлаждают пыл перекупов. Если цепочка поставок прозрачна, цены стабилизируются через 10-14 дней после прихода массового урожая из южных территорий", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Пока чиновники планируют рейды, волгоградцам остается маневрировать между прилавками в поисках акционных предложений. Овощная арифметика июня пока явно не в пользу кошелька.

Ответы на популярные вопросы о ценах на овощи

Когда цены на борщевой набор начнут снижаться?

Традиционно удешевление овощей происходит в июле-августе. К этому времени на рынок поступает массовый объем урожая из открытого грунта местных хозяйств.

Куда жаловаться на неоправданно высокие цены?

О фактах резкого подорожания можно сообщать в УФАС или на горячую линию городской администрации по вопросам потребительского рынка.

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Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру
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