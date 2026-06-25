Экономист Валерий Козлов объяснил резкий рост цен в Волгограде дефицитом старого урожая

Волгоградская гастрономия в июне демонстрирует крутое пике: суповой набор из базовых овощей за неделю прибавил в весе на ценниках сразу 15-20%. Пока горожане инспектируют рынки, калькуляторы в руках домохозяек фиксируют новые рекорды. Простая кастрюля первого блюда теперь требует бюджета, сравнимого с бизнес-ланчем в столице.
Рыночная конъюнктура в Волгограде с 16 по 22 июня сменила вектор на агрессивный рост. Лидером гонки стала свекла, подорожав на треть. Картофель не отстает — его цена подскочила на 25%. Капуста замыкает тройку антилидеров с результатом в 18%. В итоге средний чек за килограмм овощного микса достиг 350 рублей, хотя еще неделю назад покупатели укладывались в три сотни.
"Такая динамика характерна для переходного периода, когда запасы старого урожая истощаются, а логистика новых поставок еще не отлажена до идеала. Мы видим классическое давление спроса на ограниченное предложение", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Торговые ряды реагируют зеркально. Чтобы не растерять лояльность клиентов, ритейлеры запускают программы лояльности. Акции и временные дисконты призваны сгладить ценовой шок, но долго удерживать планку ниже рыночных реалий бизнес не сможет.
Городские власти классифицируют происходящее как сезонную волатильность. По версии администрации, в "котел" инфляции попали сразу два весомых фактора: начало активного потребления ранних овощей и удорожание транспортного плеча. Доставка свежих партий требует оперативных затрат, которые поставщики мгновенно перекладывают на плечи конечного потребителя.
|Ингредиент набора
|Рост цены (%)
|Свекла
|30%
|Картофель
|25%
|Белокочанная капуста
|18%
"Сезонные колебания — это математический факт. Однако резкий скачок цен на 15-20% требует проверки обоснованности транспортных издержек. Важно исключить искусственный дефицит на складах", — объяснил Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.
Администрация планирует десантировать инспекцию на рынки и в сетевые магазины. Цель — выявить скрытые наценки и дисциплинировать продавцов. Любые попытки нажиться на сезонном аппетите горожан обещают пресекать административными мерами. Стабильность цен на продукты первой необходимости остается приоритетом в повестке городских властей.
"Административные проверки обычно охлаждают пыл перекупов. Если цепочка поставок прозрачна, цены стабилизируются через 10-14 дней после прихода массового урожая из южных территорий", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.
Пока чиновники планируют рейды, волгоградцам остается маневрировать между прилавками в поисках акционных предложений. Овощная арифметика июня пока явно не в пользу кошелька.
Традиционно удешевление овощей происходит в июле-августе. К этому времени на рынок поступает массовый объем урожая из открытого грунта местных хозяйств.
О фактах резкого подорожания можно сообщать в УФАС или на горячую линию городской администрации по вопросам потребительского рынка.
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