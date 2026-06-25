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Конец эпохи Solaris в Петербурге: заводы окончательно свернули проект — площадки переходят на сборку китайских авто

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Эра корейской сборки в Петербурге официально ушла в архив. Заводы, перешедшие под крыло "АГР-Холдинга", окончательно свернули проект Solaris. Те модели Kia и Hyundai, что еще мелькают на дорогах, — лишь печальное эхо прошлого года. И пока цеха в Каменке пустуют, Сестрорецк и Шушары пытаются приручить восточного дракона.

Solaris HC
Фото: Own work by Retired electrician, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Solaris HC

Финал корейской саги

Завод в промзоне "Каменка" замер. Ни одной новой машины с начала 2026 года. Склады пустеют, остатки былой роскоши распроданы. Корейский десант, сбежавший с рынка после начала СВО, больше не вернется. Место конвейеров для Solaris и Rio заняла тишина.

"Заморозка конвейеров — это не просто остановка мотора. Это потеря доступа к глубокой локализации узлов, которые десятилетиями выстраивали корейские инженеры. Теперь холдингу нужно собирать цепочку с нуля", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Китайская экспансия в петербургских цехах

Петербургские площадки превращаются в плацдарм для Chery. В Сестрорецке прописались представители Omoda. О серийке молчат, но процесс идет. Шушары, бывший оплот General Motors, перековались под Jeland. Три модели — J6, J7 и J8 — вот новый капитал завода. Кузов первой машины там сварили еще в марте.

Былая эпоха Текущие планы
Hyundai Solaris / Kia Rio Линейка Jeland (J6, J7, J8)
Корейская платформа Технологии Chery Group

"Логистика комплектующих из Китая в Петербург — это тонкая настройка. Даже задержка одного контейнера с электроникой останавливает поток. Системы управления новыми марками требуют от нас иного подхода к растаможке", — разъяснила таможенный брокер Елена Смирнова.

Переход под крыло другой школы — это всегда шок для инфраструктуры. Роботы, настроенные под "корейцев", требуют перепрошивки. Поставщики компонентов — полной замены.

Ответы на популярные вопросы о производстве машин

Что будет с сервисом Solaris?

Запчасти доступны через параллельный импорт, дефицита комплектующих для базового ремонта (колодки, фильтры) не наблюдается.

Почему заводы в Петербурге так долго переходят на новые бренды?

Технологическая переналадка линии занимает месяцы; нужно адаптировать сварочные роботы под геометрию кузовов новых китайских моделей.

Jeland — это самостоятельная марка или клон?

Это локализованный проект, использующий платформы дочерних предприятий холдинга Chery. Ожидается, что они займут нишу кроссоверов среднего ценового сегмента.

Возможен ли возврат корейских марок на заводы "АГР"?

Юридически эти бренды разорвали связи с РФ. Шансы на возвращение практически равны нулю.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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