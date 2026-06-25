Хирургия без разрезов в Красноярске: врачи больницы им. Берзона внедрили щадящий метод лечения почек — шрамов у детей не остается

Красноярская межрайонная клиническая больница № 20 им. И.С. Берзона перешла на малоинвазивные методы лечения гидронефроза у детей. Врожденная патология, нарушающая отток мочи, больше не требует полостных операций с обширными разрезами.
Гидронефроз — следствие анатомического дефекта, при котором моча скапливается в почке, постепенно убивая её ткань. Ранняя диагностика критически важна: ультразвуковой скрининг младенцев в один месяц позволяет выявить проблему до развития необратимых изменений.
Традиционный подход предполагал разрез тканей на боку. Пациенты долго восстанавливались, сталкиваясь с болевым синдромом и грубыми косметическими дефектами. Новая технология предполагает использование эндоскопического оборудования: хирург устраняет причину обструкции через несколько точечных проколов.
"Это сложная операция, требующая серьёзной подготовки. Раньше в 20-й больнице таким методом детей не оперировали. Мы внедрили технологию в практику — и уже не говорим о единичных случаях, это поставлено на поток. За 6 месяцев этого года выполнено 5 таких операций", — подчеркнул детский хирург Симон Полоян.
|Параметр
|Характеристики метода
|Доступ
|Малоинвазивные проколы вместо полостного разреза
|Травматичность
|Минимальная, снижение риска осложнений и рубцов
Минимальное вмешательство снижает стресс для ребенка и сокращает срок нахождения в стационаре. Переход на высокотехнологичную помощь — стандарт современной медицины, ориентированный на быстрое восстановление функций органов.
"Применение малоинвазивной хирургии в педиатрии — это не только эстетика. Снижение общей травматизации тканей позволяет ребенку избежать формирования невротических реакций на медицинские манипуляции", — добавила врач-педиатр Елена Сафонова.
Почему важно делать УЗИ в раннем возрасте?
Патология может протекать бессимптомно, пока ткань почки не начнет атрофироваться. Скрининг в один месяц — шанс остановить процесс вовремя.
Оставляет ли прокол шрамы?
Эндоскопический доступ подразумевает крошечные точки, которые практически незаметны после заживления в отличие от полостного шва.
Насколько быстро ребенок возвращается к норме?
Восстановление после эндоскопии кратно быстрее, чем после классической операции, дети быстрее возвращаются к привычной активности.
Верно ли, что гидронефроз всегда требует операции?
Тактика зависит от стадии заболевания и степени расширения лоханки: нередко врачи выбирают тактику динамического наблюдения.
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