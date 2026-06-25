Ростов готовят к дорожному параличу: движение на главных улицах ограничат до ноября — ожидаются многокилометровые пробки

Ростовские дороги готовятся к масштабной "хирургической операции". Городские службы перекрывают ключевые артерии в нескольких районах, чтобы заменить изношенное полотно. Автомобилистам придется менять привычки и перестраивать маршруты до осени, а местами — до первых заморозков.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use въезд запрещен

График перекрытий и зоны ремонта

Основной удар по трафику нанесут ограничения, которые продержатся почти четыре месяца. С 14 июля по 1 ноября полностью блокируют проезд по улице Безымянная Балка на участке от Павлодарской до Шеболдаева. Потоки перенаправят через Шеболдаева, Дальний переулок, Павлодарскую, Нансена и проспект Ленина.

Параллельно "зашьют" несколько участков улицы Целинная. Ремонт парализует движение на отрезках от Полигонной до Лесной, далее до дома № 35Б, а также от Необычной до Доватора. Водителям предлагают уходить на объезд по улицам Полигонной, Лесной, Пархоменко, Долгожданной, Необычной, Доватора и Предботанической.

С 14 июля по 1 ноября закрывается проезд по участку Лесной улицы в границах от Прудовой до Маршальской. Объезжать рекомендуется через Прудовую, Маршальскую, Доватора и Полигонную. Меньше всего неудобств ждет водителей в переулке Джамбульском: участок от Таврической до Нансена перекроют с 14 июля по 31 августа.

"Масштабные перекрытия — это всегда проверка трафика на прочность. Горожанам следует закладывать дополнительные 20-30 минут в утренние часы пик, так как объездные улицы быстро упрутся в предел пропускной способности", — предупредила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Участок работ Срок действия ограничений Безымянная Балка До 1 ноября Джамбульский переулок До 31 августа

"Ошибки в планировании логистики при таких массовых работах провоцируют локальные заторы. Если администрация не обеспечит приоритет проезда для общественного транспорта в зонах объезда, мы получим общегородской транспортный паралич", — подчеркнул политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о дорожных работах

Можно ли проехать по альтернативным улицам быстрее?

Нет, на них ожидается значительный рост плотности потока, поэтому время в пути по предложенным схемам будет выше стандартного.

Кто контролирует соблюдение сроков ремонта?

За качеством и соблюдением графиков проведения работ отвечают профильные комитеты администрации города.

Будет ли изменен график движения автобусов?

Власти рекомендуют следить за обновлениями на порталах перевозчиков, так как маршруты в зонах перекрытий могут скорректировать.

Что делать, если объездная улица перегружена?

Использовать навигаторы с функцией учета дорожной обстановки в реальном времени, выбирая даже неявные пути переулками.

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