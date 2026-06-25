Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Госдуме раскрыли главный подвох стажировок: молодых специалистов защитят от бесплатного труда
Полтора года в четырёх стенах без права выхода: откровения вернувшейся к жизни Митрошиной
Жизнь до диагноза: скрытые маркеры деменции, которые выдают себя за обычную усталость
КСП Камчатского края выявила срыв исполнения медицинских госпрограмм более чем на 50%
Тихая расправа над уверенностью: эти привычные слова годами уничтожают вашу веру в себя
Кошмар вместо отпуска: почему простая просьба о доплате за отель лишает туристов всех сбережений
Вентилятор может работать как кондиционер: как превратить обычный обдув в ледяной поток
Калининградская область: за полгода в регионе израсходовано 60% запасов вакцины от энцефалита
Воронежская область: жесткий аудит федералов обрушил позиции региона в списке лидеров

Ростов готовят к дорожному параличу: движение на главных улицах ограничат до ноября — ожидаются многокилометровые пробки

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Ростовские дороги готовятся к масштабной "хирургической операции". Городские службы перекрывают ключевые артерии в нескольких районах, чтобы заменить изношенное полотно. Автомобилистам придется менять привычки и перестраивать маршруты до осени, а местами — до первых заморозков.

въезд запрещен
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
въезд запрещен

График перекрытий и зоны ремонта

Основной удар по трафику нанесут ограничения, которые продержатся почти четыре месяца. С 14 июля по 1 ноября полностью блокируют проезд по улице Безымянная Балка на участке от Павлодарской до Шеболдаева. Потоки перенаправят через Шеболдаева, Дальний переулок, Павлодарскую, Нансена и проспект Ленина.

Параллельно "зашьют" несколько участков улицы Целинная. Ремонт парализует движение на отрезках от Полигонной до Лесной, далее до дома № 35Б, а также от Необычной до Доватора. Водителям предлагают уходить на объезд по улицам Полигонной, Лесной, Пархоменко, Долгожданной, Необычной, Доватора и Предботанической.

С 14 июля по 1 ноября закрывается проезд по участку Лесной улицы в границах от Прудовой до Маршальской. Объезжать рекомендуется через Прудовую, Маршальскую, Доватора и Полигонную. Меньше всего неудобств ждет водителей в переулке Джамбульском: участок от Таврической до Нансена перекроют с 14 июля по 31 августа.

"Масштабные перекрытия — это всегда проверка трафика на прочность. Горожанам следует закладывать дополнительные 20-30 минут в утренние часы пик, так как объездные улицы быстро упрутся в предел пропускной способности", — предупредила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Участок работ Срок действия ограничений
Безымянная Балка До 1 ноября
Джамбульский переулок До 31 августа

"Ошибки в планировании логистики при таких массовых работах провоцируют локальные заторы. Если администрация не обеспечит приоритет проезда для общественного транспорта в зонах объезда, мы получим общегородской транспортный паралич", — подчеркнул политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о дорожных работах

Можно ли проехать по альтернативным улицам быстрее?

Нет, на них ожидается значительный рост плотности потока, поэтому время в пути по предложенным схемам будет выше стандартного.

Кто контролирует соблюдение сроков ремонта?

За качеством и соблюдением графиков проведения работ отвечают профильные комитеты администрации города.

Будет ли изменен график движения автобусов?

Власти рекомендуют следить за обновлениями на порталах перевозчиков, так как маршруты в зонах перекрытий могут скорректировать.

Что делать, если объездная улица перегружена?

Использовать навигаторы с функцией учета дорожной обстановки в реальном времени, выбирая даже неявные пути переулками.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, аналитик местного самоуправления Владимир Орлов
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел
Новости Симферополя
Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел
Марионетка окончательно вышла из-под контроля: Британия признала прямую угрозу от действий Киева
Мир. Новости мира
Марионетка окончательно вышла из-под контроля: Британия признала прямую угрозу от действий Киева
На кухне начинается настоящее волшебство: пирожки с капустой исчезнут раньше, чем успеют остыть
Еда и рецепты
На кухне начинается настоящее волшебство: пирожки с капустой исчезнут раньше, чем успеют остыть
Популярное
Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке

Владельцы загородной недвижимости столкнулись с волной взысканий за привычную стоянку, которая внезапно попала в зону контроля дорожных инспекторов.

Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке
Найдено решение, как остановить хаос на АЗС: биржу зачистят от спекулянтов — бензин пойдет напрямую на заправки
Найдено решение, как остановить хаос на АЗС: биржу зачистят от спекулянтов — бензин пойдет напрямую на заправки
Стену молчания в Брюсселе пробило: заявление из Москвы лишило европейских лидеров главного аргумента
Люди сравнивают цифры: последний обмен телами вбил клин между Киевом и реальностью
Западные дети смотрят наше: глобальный успех анимации меняет восприятие России Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
ВС РФ вышли к окраинам города Сумы после установления контроля над Иволжанским
Бензиновый дефицит спровоцировал волну ночных преступлений: владельцы машин экстренно укрепляют баки
Бензиновый дефицит спровоцировал волну ночных преступлений: владельцы машин экстренно укрепляют баки
Последние материалы
Ростов готовят к дорожному параличу: движение на главных улицах ограничат до ноября — ожидаются многокилометровые пробки
Власть шапки и голос стариков: почему "Казачий круг" стал феноменом народной демократии
Главный запрет для тысячи гостей: какое жёсткое правило ввела Тейлор Свифт на своей свадьбе
Дорожный прорыв в Кандалакше: основные улицы приведены в порядок — на очереди парковки и тротуары
Скупой платит дважды: как создать баню, которая будет выглядеть безупречно даже через 20 лет
Свободных поездок больше не будет: Крым ввел жесткие ограничения на главном транспортном узле
Вместо масла соус бешамель: французский подход к простым кабачкам сделает их хитом летнего меню
Следы инопланетян или древних цивилизаций? Почему ландшафт Кольского полуострова взрывает мозг
Бензин АИ-95 пропадает с АЗС в Петербурге: на заправках ввели лимиты в 30 литров
Риск не оправдался: увольнение из Риги заставило Чулпан Хаматову искать убежище в Америке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.