Дорожный прорыв в Кандалакше: основные улицы приведены в порядок — на очереди парковки и тротуары

Кандалакша перекраивает дорожное полотно в ритме масштабной реновации ЗАТО. Рабочая техника зашла на площадки согласно утвержденному графику, подтверждают в администрации округа.
Дорожные службы отчитались о завершении укладки покрытия на ключевых участках. Асфальт уже лежит в Лувеньге — на улицах Речная и Молодёжная. В самой Кандалакше полностью обновлены проезды на улицах Спекова, Уверова, Линейная и Борисова. Работы также закрыты на 2-й Парковой, Восточной и Кировской аллее. Автоподъезд к Нивскому стал комфортнее — там привели в порядок более 500 метров полотна.
"Грамотное распределение бюджетных средств в рамках реновации ЗАТО позволяет закрывать сразу несколько логистических артерий города без существенных задержек", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.
|Локация
|Статус работ
|Улицы в Кандалакше
|Асфальтирование завершено
|Центр (Первомайская/Данилова)
|Работы в активной стадии
Строители готовятся к следующему этапу. В повестке — обустройство пешеходной зоны и парковочного кармана у дома № 13 на улице Мурманская. Также на очереди улица Курасова: там проложат новый тротуар для безопасности горожан. Тем временем основная техника переместилась в центр города, где идет укладка асфальта на Первомайской и Данилова возле съезда на Морскую набережную.
"Комплексный подход к благоустройству дворовых пространств и тротуаров важнее точечного ремонта, так как это напрямую влияет на повседневный комфорт пешеходов", — подчеркнула специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.
Работы ведутся в центральной части Кандалакши, включая улицы Первомайская и Данилова.
Да, проект предусматривает создание тротуаров на улице Курасова и придомовой территории у дома № 13 по улице Мурманская.
Текущий формат ремонта невозможен, вопрос требует пересмотра проектного решения.
График работ привязан к рамкам федеральной реновации ЗАТО и контролируется администрацией округа.
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