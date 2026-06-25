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Дорожный прорыв в Кандалакше: основные улицы приведены в порядок — на очереди парковки и тротуары

Россия » Северо-Запад » Мурманск

Кандалакша перекраивает дорожное полотно в ритме масштабной реновации ЗАТО. Рабочая техника зашла на площадки согласно утвержденному графику, подтверждают в администрации округа.

Реновация ЗАТО в самом разгаре: в Кандалакше закрыли работы на главных магистралях — город переходит к благоустройству пешеходных зон
Фото: Telegram-канал "КРУДОР" by ., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Реновация ЗАТО в самом разгаре: в Кандалакше закрыли работы на главных магистралях — город переходит к благоустройству пешеходных зон

Асфальтовый марафон: где завершены работы

Дорожные службы отчитались о завершении укладки покрытия на ключевых участках. Асфальт уже лежит в Лувеньге — на улицах Речная и Молодёжная. В самой Кандалакше полностью обновлены проезды на улицах Спекова, Уверова, Линейная и Борисова. Работы также закрыты на 2-й Парковой, Восточной и Кировской аллее. Автоподъезд к Нивскому стал комфортнее — там привели в порядок более 500 метров полотна.

"Грамотное распределение бюджетных средств в рамках реновации ЗАТО позволяет закрывать сразу несколько логистических артерий города без существенных задержек", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.

Локация Статус работ
Улицы в Кандалакше Асфальтирование завершено
Центр (Первомайская/Данилова) Работы в активной стадии

Планы на тротуары и инфраструктуру

Строители готовятся к следующему этапу. В повестке — обустройство пешеходной зоны и парковочного кармана у дома № 13 на улице Мурманская. Также на очереди улица Курасова: там проложат новый тротуар для безопасности горожан. Тем временем основная техника переместилась в центр города, где идет укладка асфальта на Первомайской и Данилова возле съезда на Морскую набережную.

"Комплексный подход к благоустройству дворовых пространств и тротуаров важнее точечного ремонта, так как это напрямую влияет на повседневный комфорт пешеходов", — подчеркнула специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о дорожной сети

Где именно сейчас идет укладка асфальта?

Работы ведутся в центральной части Кандалакши, включая улицы Первомайская и Данилова.

Будут ли делать новые тротуары?

Да, проект предусматривает создание тротуаров на улице Курасова и придомовой территории у дома № 13 по улице Мурманская.

Вернутся ли к ремонту моста в Алакуртти?

Текущий формат ремонта невозможен, вопрос требует пересмотра проектного решения.

Когда завершатся все работы по программе?

График работ привязан к рамкам федеральной реновации ЗАТО и контролируется администрацией округа.

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Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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