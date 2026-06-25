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Бензин АИ-95 пропадает с АЗС в Петербурге: на заправках ввели лимиты в 30 литров

4:27
Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Автомобилисты в Петербурге столкнулись с топливным дефицитом. В Красносельском и Невском районах водители второй день не могут заправиться бензином АИ-95. На некоторых АЗС топливо отсутствует полностью, другие вводят ограничения на продажу.

Топливный кризис докатился до Петербурга: бензин АИ-95 исчезает с АЗС в двух районах — заправиться можно только по лимитам
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Топливный кризис докатился до Петербурга: бензин АИ-95 исчезает с АЗС в двух районах — заправиться можно только по лимитам

Карта "пустых" колонок

Проблемы начались в среду. Жители Красносельского района массово жалуются на отсутствие АИ-95 на АЗС "Киришиавтосервис" на Привокзальной улице. Заправщики прямо сообщают клиентам: поставок не будет ближайшие трое суток. Аналогичная картина наблюдается на левом берегу Невы. Клиенты АЗС "Киришиавтосервис", расположенной на проспекте Обуховской Обороны, 138, также сообщают о временном дефиците популярной марки бензина.

"Локальные перебои — это следствие разрыва логистических цепочек и сбоев в распределении резервов между региональными узлами. Рынок реагирует на снижение доступности ресурса моментально", — констатировал региональный экономист Валерий Козлов.

Лимиты и предоплата

Ситуация вынуждает операторов заправок переходить на карточную систему. Во вторник в Красном Селе клиенты "Газпромнефти" столкнулись с жесткими правилами: заправка только по предоплате и строго до 30 литров в одни руки. Такая мера призвана растянуть остатки топлива на большее количество машин.

Локация Зафиксированная проблема
Привокзальная ул. Полное отсутствие АИ-95
Пр. Обуховской Обороны Отсутствие АИ-95
Красное Село (АЗС сети) Лимит 30 литров и предоплата

"Ограничения по объему отпуска топлива при отсутствии явного дефицита на оптовом уровне — сигнал о нехватке оборотных средств или сбоях в работе конкретных местных баз хранения", — предположил аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Почему бензин перестал доезжать до баков

Минэнерго официально связывает перебои в поставках топлива с внешними угрозами. Удары украинских дронов по крупным энергообъектам и НПЗ дестабилизировали привычный график отгрузок.

"Нестабильность инфраструктуры из-за внешних факторов создает эффект домино: задержка на одном узле парализует розничную сеть целого городского района", — подчеркнула специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о топливных перебоях

Надолго ли затянутся ограничения?

По официальным данным, поставки восстанавливаются по мере корректировки логистических маршрутов и загрузки резервов, однако точные сроки зависят от ситуации на конкретных НПЗ.

Почему ввели лимит в 30 литров?

Это вынужденная мера для предотвращения панического спроса и распределения имеющихся остатков бензина между максимальным количеством автомобилистов.

Можно ли предсказать наличие бензина на конкретной АЗС?

Гарантированного инструмента прогнозирования нет, так как ситуация меняется в зависимости от времени прихода бензовозов.

Как решается проблема на федеральном уровне?

Профильные ведомства перераспределяют потоки топлива, чтобы закрыть дефицит в пострадавших субъектах РФ.

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Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, аналитик местного самоуправления Владимир Орлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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