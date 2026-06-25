Бензин АИ-95 пропадает с АЗС в Петербурге: на заправках ввели лимиты в 30 литров

Автомобилисты в Петербурге столкнулись с топливным дефицитом. В Красносельском и Невском районах водители второй день не могут заправиться бензином АИ-95. На некоторых АЗС топливо отсутствует полностью, другие вводят ограничения на продажу.
Проблемы начались в среду. Жители Красносельского района массово жалуются на отсутствие АИ-95 на АЗС "Киришиавтосервис" на Привокзальной улице. Заправщики прямо сообщают клиентам: поставок не будет ближайшие трое суток. Аналогичная картина наблюдается на левом берегу Невы. Клиенты АЗС "Киришиавтосервис", расположенной на проспекте Обуховской Обороны, 138, также сообщают о временном дефиците популярной марки бензина.
"Локальные перебои — это следствие разрыва логистических цепочек и сбоев в распределении резервов между региональными узлами. Рынок реагирует на снижение доступности ресурса моментально", — констатировал региональный экономист Валерий Козлов.
Ситуация вынуждает операторов заправок переходить на карточную систему. Во вторник в Красном Селе клиенты "Газпромнефти" столкнулись с жесткими правилами: заправка только по предоплате и строго до 30 литров в одни руки. Такая мера призвана растянуть остатки топлива на большее количество машин.
|Локация
|Зафиксированная проблема
|Привокзальная ул.
|Полное отсутствие АИ-95
|Пр. Обуховской Обороны
|Отсутствие АИ-95
|Красное Село (АЗС сети)
|Лимит 30 литров и предоплата
"Ограничения по объему отпуска топлива при отсутствии явного дефицита на оптовом уровне — сигнал о нехватке оборотных средств или сбоях в работе конкретных местных баз хранения", — предположил аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.
Минэнерго официально связывает перебои в поставках топлива с внешними угрозами. Удары украинских дронов по крупным энергообъектам и НПЗ дестабилизировали привычный график отгрузок.
"Нестабильность инфраструктуры из-за внешних факторов создает эффект домино: задержка на одном узле парализует розничную сеть целого городского района", — подчеркнула специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
По официальным данным, поставки восстанавливаются по мере корректировки логистических маршрутов и загрузки резервов, однако точные сроки зависят от ситуации на конкретных НПЗ.
Это вынужденная мера для предотвращения панического спроса и распределения имеющихся остатков бензина между максимальным количеством автомобилистов.
Гарантированного инструмента прогнозирования нет, так как ситуация меняется в зависимости от времени прихода бензовозов.
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