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В соцсетях обсуждают акулу у берегов Владивостока: ихтиологи объяснили причины визита хищника

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Жители Приморья зафиксировали у мыса острова Русский крупную акулу. Хищник охотился на косяки пиленгаса в непосредственной близости от берега. Соцсети мгновенно наполнились паническими комментариями, однако специалисты призывают не поддаваться коллективному психозу.

Акула
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Акула

Почему акулы зашли в бухты

Появление пелагических хищников в прибрежных водах — прямое следствие подвижности Мирового океана. Акулы не выходят на охоту ради интереса к людям. Их маршруты строго привязаны к миграции кормовой базы, преимущественно тунца. Сдвиг океанских течений перенаправил потоки рыбы, вынуждая хищников следовать за добычей.

"Рыба идет за своим кормом, а хищники — за рыбой. Это стандартная биологическая цепочка, в которой человек оказывается лишь посторонним наблюдателем", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог и специалист по природопользованию Игорь Степанов.

Есть ли реальная угроза для пляжников

Ихтиологи напоминают: крупные виды, такие как белая или сельдевая акулы, адаптированы к низким температурам. Однако их присутствие не означает начало сезона нападений. Тупорылые акулы, представляющие реальную опасность из-за своей прибрежной всеядности, в наших краях выжить не способны — холодная вода для них губительна.

"Статистические данные показывают, что вероятность пострадать от молнии кратно выше, чем стать объектом атаки акулы. Масштаб страха населения не сопоставим с реально зафиксированными инцидентами", — констатировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по природным рискам Ирина Петрова.

Критерий Опасные для человека виды
Температурный режим Теплолюбивые
Ареал у берегов Приморья Отсутствует

Даже в странах, где контакты с акулами случаются чаще, массовых трагедий не наблюдается. Япония служит наглядным примером: активное рыболовство и изменения климата не создают критических зон риска для купания.

"Защита популяции редких видов акул сейчас важнее борьбы с ними. Мы наблюдаем единичные заходы в поисках пропитания, которые быстро заканчиваются уходом хищника на глубину", — предположила в беседе с Pravda.Ru обозреватель по региональным традициям Татьяна Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о миграции акул

Может ли акула намеренно охотиться на пловцов у пляжа?

Нет, человек не входит в рацион акул. Случайные стычки происходят из-за ошибки в идентификации объекта в мутной воде.

Почему их стало больше в последние годы?

Это не рост популяции, а фиксация движений благодаря массовому распространению камер и гаджетов у отдыхающих.

Белая акула опасна для приморцев?

Этот вид находится под защитой из-за угрозы исчезновения; случаи их нападения в холодных водах региона статистически ничтожны.

Нужно ли закрывать пляжи Владивостока?

Оснований для введения запретов нет, если мониторинг подтверждает отсутствие агрессивных видов у полосы прибоя.

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Экспертная проверка: эколог Игорь Степанов, эксперт по природным рискам Ирина Петрова, обозреватель Татьяна Зайцева
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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