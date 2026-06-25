Гуляний в парках не будет: выпускные в Курской области перевели в закрытый режим

Выпускные вечера в Курской области в 2026 году пройдут с поправкой на оперативные реалии. Региональное министерство образования официально подтвердило: никаких открытых площадок и массовых гуляний в парках. Все торжества перемещаются в капитальные строения с усиленным контуром безопасности.

Фото: mos.ru by Администрация Правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Выпускные в Курской области пройдут в новом формате: все торжества переносят в защищенные здания школ — безопасность детей становится главным приоритетом

Безопасность как приоритет выпускного

Школы Курской области 27 июня станут единственными точками притяжения для одиннадцатиклассников. Минобрнауки региона требует минимизировать риски, поэтому празднование пройдет строго внутри периметра образовательных учреждений. Спортивные и актовые залы превращаются в безопасные хабы для вручения аттестатов.

"Работа инфраструктуры в закрытом режиме — единственно верное решение в текущих условиях. Ограничение доступа сторонних лиц снижает риск возникновения внештатных ситуаций", — предупредила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Администрации школ проводят инструктажи для педагогов и родителей. Лимиты на число гостей вводятся повсеместно — плотность людей в одном помещении должна соответствовать нормативам безопасности. Никаких случайных прохожих или неконтролируемых потоков людей вблизи места проведения праздника.

Статистика изменений формата

Переход от классических городских гуляний к камерным форматам требует точного расчета логистики внутри зданий. Родительские комитеты уже пересматривают бюджеты, перераспределяя средства в пользу усиления охраны, а не оплаты выездных ресторанов.

"Бюджеты мероприятий сейчас смещаются от декора к обеспечению безопасности. Техническая защита зданий становится ключевым фактором, определяющим место проведения торжества", — констатировал региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Характеристика Параметры 2026 года Локация Закрытые залы школ Дата мероприятия 27 июня Контроль доступа Строго по спискам

Организаторы подчеркивают, что формат не отменяет торжественности. Внутри защищенного периметра учебных заведений созданы условия для полноценного прощания со школой. Эксперты по безопасности рекомендуют родителям заранее уточнить возможность использования тревожных кнопок и систем оповещения на объектах.

"При проведении крупных мероприятий в приграничных территориях необходимо учитывать человеческий фактор. Оповещение людей о возможных изменениях обстановки должно работать мгновенно", — резюмировала эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Викторовна Петрова.

Ответы на популярные вопросы о проведении выпускных

Можно ли привести родственников без приглашения?

Нет, доступ на объекты будет закрыт для посторонних. Участие в торжестве допускается только по предварительно согласованным спискам.

Кто обеспечивает охрану залов?

Безопасность мероприятий ложится на плечи администрации образовательных организаций при содействии профильных служб.

Будут ли выпускные на открытых площадках в пригородах?

Планы проведения массовых праздников вне стен учебных заведений в текущем году не рассматриваются.

Как быть с фотосъемкой выпускных?

Фотографы и видеооператоры должны входить в состав аккредитованных списков и пройти предварительный досмотр.

Читайте также