Желатин из Китая не прошел проверку в Приморье: на границе тормознули 25 тонн опасного груза

Россельхознадзор остановил движение 25 тонн пищевого говяжьего желатина из Китая. Груз заблокировали на складе временного хранения во Владивостоке. Причина — банальное отсутствие маркировки на русском языке. Инспекторы вскрыли тару 22 июня и обнаружили нарушение ветеринарных правил Евразийского экономического союза.

Фото: Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора is licensed under public domain Россельхознадзор - Говяжий желатин из КНР

Процедура контроля импорта

Каждая партия продовольствия проходит через сито фитосанитарного и ветеринарного контроля. Инспекторы сверяют данные на этикетках с реестрами и регламентами. Отсутствие данных о пищевой ценности на государственном языке — не формальность, а прямое препятствие для легальной продажи. Без внятной маркировки товар превращается в "кота в мешке". Владелец груза обязан исправить ошибки или вернуть партию поставщику.

"Ошибка в маркировке — это нарушение правил безопасности. Потребитель обязан знать состав и энергетическую ценность продукта, иначе товар не соответствует техническим регламентам союза", — разъяснила юрист Светлана Фёдорова.

Масштабы нарушений в Приморье

Китайский желатин — лишь эпизод. С начала 2026 года приморские таможенники и сотрудники Россельхознадзора не пустили на рынок более 90 партий различных товаров. Поток импорта огромен, и значительная часть контрагентов игнорирует требования российской логистики и стандартов.

Параметр Показатель Объем задержания 25 тонн Общее число срывов (2026) Более 90 партий

"Рост числа задержаний свидетельствует об увеличении контроля на границе. Импортерам выгоднее соблюдать требования на этапе упаковки, чем платить за простой на складах", — подчеркнул политолог Владимир Орлов.

Работа с азиатскими контрагентами требует глубокого понимания местных стандартов безопасности. Попытки сэкономить на русификации упаковки часто заканчиваются арестом груза. Стабильность поставок возможна лишь при строгом следовании правилам.

"Желатин — это сырье для пищепрома. Нарушение сертификации делает невозможным его использование на наших производствах, поэтому контроль здесь должен быть жестким", — резюмировал аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Ответы на популярные вопросы о контроле импорта

Что происходит с товаром после запрета?

Груз остается на складе временного хранения. Владелец обязан устранить нарушения, после чего проходит повторный досмотр.

Почему маркировка так важна?

Это вопрос безопасности потребителя. Покупатель должен понимать калорийность и состав сырья согласно российским ГОСТам.

Сколько может длиться задержка?

Сроки зависят от скорости оформления документов поставщиком. Обычно это занимает от нескольких дней до пары недель.

Вернут ли деньги за товар, если его не пропустили?

Это регулируется частными контрактами между импортером и поставщиком. Проблемы с таможней обычно ложатся на плечи покупателя.

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