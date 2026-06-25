Желатин из Китая не прошел проверку в Приморье: на границе тормознули 25 тонн опасного груза

Россельхознадзор остановил движение 25 тонн пищевого говяжьего желатина из Китая. Груз заблокировали на складе временного хранения во Владивостоке. Причина — банальное отсутствие маркировки на русском языке. Инспекторы вскрыли тару 22 июня и обнаружили нарушение ветеринарных правил Евразийского экономического союза.
Каждая партия продовольствия проходит через сито фитосанитарного и ветеринарного контроля. Инспекторы сверяют данные на этикетках с реестрами и регламентами. Отсутствие данных о пищевой ценности на государственном языке — не формальность, а прямое препятствие для легальной продажи. Без внятной маркировки товар превращается в "кота в мешке". Владелец груза обязан исправить ошибки или вернуть партию поставщику.
"Ошибка в маркировке — это нарушение правил безопасности. Потребитель обязан знать состав и энергетическую ценность продукта, иначе товар не соответствует техническим регламентам союза", — разъяснила юрист Светлана Фёдорова.
Китайский желатин — лишь эпизод. С начала 2026 года приморские таможенники и сотрудники Россельхознадзора не пустили на рынок более 90 партий различных товаров. Поток импорта огромен, и значительная часть контрагентов игнорирует требования российской логистики и стандартов.
|Параметр
|Показатель
|Объем задержания
|25 тонн
|Общее число срывов (2026)
|Более 90 партий
"Рост числа задержаний свидетельствует об увеличении контроля на границе. Импортерам выгоднее соблюдать требования на этапе упаковки, чем платить за простой на складах", — подчеркнул политолог Владимир Орлов.
Работа с азиатскими контрагентами требует глубокого понимания местных стандартов безопасности. Попытки сэкономить на русификации упаковки часто заканчиваются арестом груза. Стабильность поставок возможна лишь при строгом следовании правилам.
"Желатин — это сырье для пищепрома. Нарушение сертификации делает невозможным его использование на наших производствах, поэтому контроль здесь должен быть жестким", — резюмировал аграрный эксперт Виктор Смирнов.
Груз остается на складе временного хранения. Владелец обязан устранить нарушения, после чего проходит повторный досмотр.
Это вопрос безопасности потребителя. Покупатель должен понимать калорийность и состав сырья согласно российским ГОСТам.
Сроки зависят от скорости оформления документов поставщиком. Обычно это занимает от нескольких дней до пары недель.
Это регулируется частными контрактами между импортером и поставщиком. Проблемы с таможней обычно ложатся на плечи покупателя.
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