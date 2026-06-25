Павшинский мост в Туле ждет масштабная реконструкция: на ремонт выделили 91 миллион — к ноябрю обещают обновить

Павшинский мост через реку Воронку в Туле обновится до неузнаваемости. МКУ «Центр организации дорожно-транспортной деятельности» выставило контракт на торги. Стоимость работ составляет 91,2 миллиона рублей. Победитель тендера обязан завершить процесс до ноября 2026 года.
Работы разделены на два технологических этапа. Подрядчик перестелет покрытие на подъездах и проведет ревизию конструкций под трамвайными путями. Финансовые вложения сопоставимы с инвестициями в инфраструктуру региональных курортов, где каждый вложенный рубль проходит строгий аудит.
"Капитальный ремонт мостовых сооружений требует точного расчета нагрузок и соблюдения температурных режимов при укладке материалов. В противном случае через две зимы мы увидим разрушение полотна", — объяснила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Николаевна Морозова.
Список работ включает фрезерование изношенного слоя, организацию гидроизоляции на 4138 квадратных метрах и укладку свежего асфальтобетона. Вторая часть — реставрация каркаса под рельсами. Контракт предусматривает разборку полотна и восстановление несущей геометрии железобетонных балок. Также подрядчик нанесет 540 метров термопластиковой разметки.
|Параметр
|Детализация
|Бюджет проекта
|91,2 млн рублей
|Срок завершения
|Ноябрь 2026 года
|Гарантия (верх)
|6 лет
|Гарантия (низ)
|5 лет
Специалисты часто сталкиваются с проблемами при адаптации городской среды к современным нагрузкам. Ремонт — это не только укладка асфальта, но и сохранение безопасности движения.
"Масштаб работ требует непрерывного контроля качества материалов. Если подрядчик сэкономит на гидроизоляции, бетон начнет разрушаться от влаги уже после первого сезона", — предупредила эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Викторовна Петрова.
Гарантийные обязательства лежат на подрядчике. Любые повреждения асфальтовых слоев в течение 5-6 лет возводятся за счет компании-исполнителя.
Сумма включает материалы, механизированную разборку, восстановление армирующих конструкций и нанесение новой разметки термопластиком.
Комплекс работ затрагивает несущие железобетонные балки под трамвайными путями, что требует длительного цикла затвердевания строительных смесей.
Контрактом предусмотрена установка временных знаков и ограждений для минимизации неудобств водителей.
Долговечность объекта зависит от качества материалов и строгого соблюдения технологий.
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