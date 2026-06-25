Павшинский мост в Туле ждет масштабная реконструкция: на ремонт выделили 91 миллион — к ноябрю обещают обновить

Павшинский мост через реку Воронку в Туле обновится до неузнаваемости. МКУ «Центр организации дорожно-транспортной деятельности» выставило контракт на торги. Стоимость работ составляет 91,2 миллиона рублей. Победитель тендера обязан завершить процесс до ноября 2026 года.

Фото: wikipedia by Служба автодоріг у Миколаївській області, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ремонт дороги

Миллионы на асфальт и балки

Работы разделены на два технологических этапа. Подрядчик перестелет покрытие на подъездах и проведет ревизию конструкций под трамвайными путями. Финансовые вложения сопоставимы с инвестициями в инфраструктуру региональных курортов, где каждый вложенный рубль проходит строгий аудит.

"Капитальный ремонт мостовых сооружений требует точного расчета нагрузок и соблюдения температурных режимов при укладке материалов. В противном случае через две зимы мы увидим разрушение полотна", — объяснила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Николаевна Морозова.

Специфика дорожных процедур

Список работ включает фрезерование изношенного слоя, организацию гидроизоляции на 4138 квадратных метрах и укладку свежего асфальтобетона. Вторая часть — реставрация каркаса под рельсами. Контракт предусматривает разборку полотна и восстановление несущей геометрии железобетонных балок. Также подрядчик нанесет 540 метров термопластиковой разметки.

Параметр Детализация Бюджет проекта 91,2 млн рублей Срок завершения Ноябрь 2026 года Гарантия (верх) 6 лет Гарантия (низ) 5 лет

Специалисты часто сталкиваются с проблемами при адаптации городской среды к современным нагрузкам. Ремонт — это не только укладка асфальта, но и сохранение безопасности движения.

"Масштаб работ требует непрерывного контроля качества материалов. Если подрядчик сэкономит на гидроизоляции, бетон начнет разрушаться от влаги уже после первого сезона", — предупредила эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Викторовна Петрова.

Ответы на популярные вопросы о капремонте

Кто будет исправлять дефекты, если они появятся?

Гарантийные обязательства лежат на подрядчике. Любые повреждения асфальтовых слоев в течение 5-6 лет возводятся за счет компании-исполнителя.

Что входит в стоимость 91,2 миллиона рублей?

Сумма включает материалы, механизированную разборку, восстановление армирующих конструкций и нанесение новой разметки термопластиком.

Почему мост закрывают на длительный срок?

Комплекс работ затрагивает несущие железобетонные балки под трамвайными путями, что требует длительного цикла затвердевания строительных смесей.

Как решается вопрос с организацией движения?

Контрактом предусмотрена установка временных знаков и ограждений для минимизации неудобств водителей.

Долговечность объекта зависит от качества материалов и строгого соблюдения технологий.

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