Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чудовище в маске идеального друга: истинное лицо тех, кто лишен способности чувствовать вину
В соцсетях обсуждают акулу у берегов Владивостока: ихтиологи объяснили причины визита хищника
Деньги или отдых? Кто из работающих россиян окажется в июне перед сложным выбором
Почему дома — можно, а в столовой — ни в коем случае: загадка макарон по-флотски в СССР
Гуляний в парках не будет: выпускные в Курской области перевели в закрытый режим
Желатин из Китая не прошел проверку в Приморье: на границе тормознули 25 тонн опасного груза
Госдума вводит жесткое вето на серые хостелы: собственников квартир защитят от нежелательных соседей
Ваше чутье вас обмануло: развитие нейросетей стерло грань между творчеством и кодом
Репутация важнее сомнительного перфоманса: российский артист отклонил сделку на десятки миллионов

Павшинский мост в Туле ждет масштабная реконструкция: на ремонт выделили 91 миллион — к ноябрю обещают обновить

Россия » Центр » Тула

Павшинский мост через реку Воронку в Туле обновится до неузнаваемости. МКУ «Центр организации дорожно-транспортной деятельности» выставило контракт на торги. Стоимость работ составляет 91,2 миллиона рублей. Победитель тендера обязан завершить процесс до ноября 2026 года.

ремонт дороги
Фото: wikipedia by Служба автодоріг у Миколаївській області, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ремонт дороги

Миллионы на асфальт и балки

Работы разделены на два технологических этапа. Подрядчик перестелет покрытие на подъездах и проведет ревизию конструкций под трамвайными путями. Финансовые вложения сопоставимы с инвестициями в инфраструктуру региональных курортов, где каждый вложенный рубль проходит строгий аудит.

"Капитальный ремонт мостовых сооружений требует точного расчета нагрузок и соблюдения температурных режимов при укладке материалов. В противном случае через две зимы мы увидим разрушение полотна", — объяснила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Николаевна Морозова.

Специфика дорожных процедур

Список работ включает фрезерование изношенного слоя, организацию гидроизоляции на 4138 квадратных метрах и укладку свежего асфальтобетона. Вторая часть — реставрация каркаса под рельсами. Контракт предусматривает разборку полотна и восстановление несущей геометрии железобетонных балок. Также подрядчик нанесет 540 метров термопластиковой разметки.

Параметр Детализация
Бюджет проекта 91,2 млн рублей
Срок завершения Ноябрь 2026 года
Гарантия (верх) 6 лет
Гарантия (низ) 5 лет

Специалисты часто сталкиваются с проблемами при адаптации городской среды к современным нагрузкам. Ремонт — это не только укладка асфальта, но и сохранение безопасности движения.

"Масштаб работ требует непрерывного контроля качества материалов. Если подрядчик сэкономит на гидроизоляции, бетон начнет разрушаться от влаги уже после первого сезона", — предупредила эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Викторовна Петрова.

Ответы на популярные вопросы о капремонте

Кто будет исправлять дефекты, если они появятся?

Гарантийные обязательства лежат на подрядчике. Любые повреждения асфальтовых слоев в течение 5-6 лет возводятся за счет компании-исполнителя.

Что входит в стоимость 91,2 миллиона рублей?

Сумма включает материалы, механизированную разборку, восстановление армирующих конструкций и нанесение новой разметки термопластиком.

Почему мост закрывают на длительный срок?

Комплекс работ затрагивает несущие железобетонные балки под трамвайными путями, что требует длительного цикла затвердевания строительных смесей.

Как решается вопрос с организацией движения?

Контрактом предусмотрена установка временных знаков и ограждений для минимизации неудобств водителей.

Долговечность объекта зависит от качества материалов и строгого соблюдения технологий. 

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова, эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Главная подкормка для перцев: разгоняем рост плодов до максимума всего одним поливом
Садоводство, цветоводство
Главная подкормка для перцев: разгоняем рост плодов до максимума всего одним поливом
Настало время платить: Белый дом увязал санкции против Москвы с ценниками на американских АЗС
Мир. Новости мира
Настало время платить: Белый дом увязал санкции против Москвы с ценниками на американских АЗС
В горах Дагестана вскрыли наглую схему: хищническая выработка недр обернулась тяжелыми потерями
Новости Махачкалы
В горах Дагестана вскрыли наглую схему: хищническая выработка недр обернулась тяжелыми потерями
Популярное
Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке

Владельцы загородной недвижимости столкнулись с волной взысканий за привычную стоянку, которая внезапно попала в зону контроля дорожных инспекторов.

Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке
Найдено решение, как остановить хаос на АЗС: биржу зачистят от спекулянтов — бензин пойдет напрямую на заправки
Найдено решение, как остановить хаос на АЗС: биржу зачистят от спекулянтов — бензин пойдет напрямую на заправки
Стену молчания в Брюсселе пробило: заявление из Москвы лишило европейских лидеров главного аргумента
Люди сравнивают цифры: последний обмен телами вбил клин между Киевом и реальностью
Западные дети смотрят наше: глобальный успех анимации меняет восприятие России Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
ВС РФ вышли к окраинам города Сумы после установления контроля над Иволжанским
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Бензиновый дефицит спровоцировал волну ночных преступлений: владельцы машин экстренно укрепляют баки
Бензиновый дефицит спровоцировал волну ночных преступлений: владельцы машин экстренно укрепляют баки
Последние материалы
Госдума вводит жесткое вето на серые хостелы: собственников квартир защитят от нежелательных соседей
Павшинский мост в Туле ждет масштабная реконструкция: на ремонт выделили 91 миллион — к ноябрю обещают обновить
Ваше чутье вас обмануло: развитие нейросетей стерло грань между творчеством и кодом
Репутация важнее сомнительного перфоманса: российский артист отклонил сделку на десятки миллионов
Цифры в календаре свели с ума: в Красноярском крае наступил коллапс в свадебных отделах
Больше никаких съёмок? Регина Тодоренко призналась, почему кино — это сплошное мучение
Стройность без изнурительных тренировок: два упражнения, которые заставят ваши ноги выглядеть безупречно
Рубиновое сердце сада: как создать дорогую композицию на участке с помощью одного кустарника
Стыд на вековых камнях: в Латвии узаконили ночное безумие под видом национальных корней
Глянец снаружи и труха внутри: волгоградец раскрыл горькую изнанку владения легендарной ГАЗ-М-21
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.