Цифры в календаре свели с ума: в Красноярском крае наступил коллапс в свадебных отделах

Жители Красноярского края массово бронируют 26 июня 2026 года для проведения свадебных церемоний. Согласно данным регионального управления ЗАГС, в эту дату намерены узаконить отношения 666 пар. Подобный уровень интереса к календарному сочетанию стал абсолютным локальным рекордом текущего года, значительно обойдя показатели предыдущего "магического" дня — 6 июня 2026-го, когда было подано 161 заявление.
Наибольшая концентрация торжеств ожидается в крупных центрах: в Красноярске планируют пожениться 184 пары, а в Ачинске — 122. Столь высокий спрос заставил ведомство изменить график работы: сотрудники отделов ЗАГС продлят прием документов и проведение регистраций до полуночи, чтобы успеть расписать всех желающих. Завершающий свадебный марш запланирован на 23:00.
Эксперты связывают стремление молодоженов выбрать необычную дату с желанием сделать день бракосочетания памятным, однако напоминают о необходимости рационального подхода к планированию семейного бюджета, включая финансовые услуги и кредитные продукты. Как отмечает prmira.ru, в подобные периоды пиковых нагрузок на муниципальные службы нагрузка на инфраструктуру городов возрастает многократно.
"Выбор "красивой" даты — это дань моде, которая позволяет парам запечатлеть важное событие в необычном числовом формате. Важно понимать, что за этой символичностью стоит колоссальная организационная работа специалистов, которым приходится перестраивать привычный режим ради комфорта граждан", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.
График работы продлевается преимущественно в даты с "красивыми" числовыми сочетаниями, когда количество поданных заявлений превышает стандартную пропускную способность отделов.
Да, регистрация заявлений доступна через единый портал государственных услуг, что значительно экономит время и позволяет избежать очередей в ведомствах.
Качество проведения торжественной регистрации остается неизменным, однако из-за высокой плотности церемоний временные промежутки между парами могут быть сокращены.
В случае отсутствия свободных слотов в конкретном ЗАГСе парам рекомендуют рассмотреть другие отделы в пределах городского округа или выбрать ближайшую доступную дату.
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