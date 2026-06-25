Цифры в календаре свели с ума: в Красноярском крае наступил коллапс в свадебных отделах

Жители Красноярского края массово бронируют 26 июня 2026 года для проведения свадебных церемоний. Согласно данным регионального управления ЗАГС, в эту дату намерены узаконить отношения 666 пар. Подобный уровень интереса к календарному сочетанию стал абсолютным локальным рекордом текущего года, значительно обойдя показатели предыдущего "магического" дня — 6 июня 2026-го, когда было подано 161 заявление.

Фото: unsplash.com by Browne And Dixon Photography is licensed under Free to use under the Unsplash License Обручальное кольцо

Наибольшая концентрация торжеств ожидается в крупных центрах: в Красноярске планируют пожениться 184 пары, а в Ачинске — 122. Столь высокий спрос заставил ведомство изменить график работы: сотрудники отделов ЗАГС продлят прием документов и проведение регистраций до полуночи, чтобы успеть расписать всех желающих. Завершающий свадебный марш запланирован на 23:00.

Эксперты связывают стремление молодоженов выбрать необычную дату с желанием сделать день бракосочетания памятным, однако напоминают о необходимости рационального подхода к планированию семейного бюджета, включая финансовые услуги и кредитные продукты. Как отмечает prmira.ru, в подобные периоды пиковых нагрузок на муниципальные службы нагрузка на инфраструктуру городов возрастает многократно.

"Выбор "красивой" даты — это дань моде, которая позволяет парам запечатлеть важное событие в необычном числовом формате. Важно понимать, что за этой символичностью стоит колоссальная организационная работа специалистов, которым приходится перестраивать привычный режим ради комфорта граждан", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о регистрации брака

В какие дни ЗАГСы Красноярска работают дольше обычного?

График работы продлевается преимущественно в даты с "красивыми" числовыми сочетаниями, когда количество поданных заявлений превышает стандартную пропускную способность отделов.

Можно ли подать заявление на такую дату дистанционно?

Да, регистрация заявлений доступна через единый портал государственных услуг, что значительно экономит время и позволяет избежать очередей в ведомствах.

Влияет ли число в зеркальную дату на качество церемонии?

Качество проведения торжественной регистрации остается неизменным, однако из-за высокой плотности церемоний временные промежутки между парами могут быть сокращены.

Что делать, если все время для записи на выбранную дату уже занято?

В случае отсутствия свободных слотов в конкретном ЗАГСе парам рекомендуют рассмотреть другие отделы в пределах городского округа или выбрать ближайшую доступную дату.

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