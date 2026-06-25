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Смертельная угроза с воздуха: Пермь закрывает небо над оборонным гигантом новыми силами

Россия » Поволжье » Пермь

Минобороны и "Мотовилихинские заводы" формируют мобилизационный резерв для защиты предприятия от БПЛА. Задача — прикрыть промышленный комплекс в Перми. Служба носит сугубо локальный характер.

Стела в Перми
Фото: commons.wikimedia.org by Илья Трофимов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Стела в Перми

Условия службы и ограничения

Контракт с военным ведомством заключается на срок от трех до пяти лет. География службы ограничена территорией Пермского края. Отправка в зону СВО, прикомандирование к действующим частям или вступление в добровольческие формирования исключены. Резервисты выполняют задачи по охране объекта от атак с воздуха.

"Создание узкоспециализированных групп безопасности для промышленных объектов позволяет разгрузить штатные подразделения и обеспечить надежность инфраструктуры. Это рациональное решение для регионов с высокой концентрацией оборонных производств", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.

Подготовка огневых групп

Формирование мобилизационной огневой группы подразумевает обязательные сборы. Курс первичной подготовки занимает 14 суток на базе воинской части в Кунгуре. После выпуска резервисты передислоцируются непосредственно к заводу. Общий срок сборов в календарном году не превышает шести месяцев. Стоит отметить, что инженерия становится доходнее офисной работы, и новые программы привлечения специалистов стремятся укрепить дефицитные звенья на предприятиях.

Звание Диапазон выплат (руб.)
Рядовые 20 000 — 30 000
Сержанты 27 000 — 35 000
Офицеры 43 000 — 56 000

Денежное довольствие и льготы

На время прохождения сборов за сотрудником сохраняется основное рабочее место. Предприятие выплачивает средний заработок. Дополнительно начисляется армейское денежное довольствие, размер которого прямо зависит от имеющегося звания. Консультации проводятся в военно-учётном столе завода на проходной. Подобная поддержка кадров выглядит логичным шагом, схожим с тем, как миллиарды вливаются в производство стратегически важных отраслей Прикамья.

"Сохранение рабочих мест на период сборов минимизирует риски для бизнеса и самих сотрудников. Это создает необходимую базу для устойчивости кадрового состава на стратегически важных предприятиях", — подчеркнула эксперт по социальной политике Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о мобилизационном резерве

Какова основная цель создания группы?

Оперативное прикрытие промышленного объекта от атак беспилотных летательных аппаратов на территории Перми.

Нужно ли увольняться с текущего места работы?

Нет, на время сборов за работником сохраняется место, а также выплачивается средняя зарплата.

Есть ли риск отправки на СВО?

Исключено. Служба строго ограничена рамками Пермского края.

Где и как подать документы?

Обращайтесь в военно-учётный стол завода на проходной по улице Лебедева или звоните по номеру 260-76-38.

"Интеграция подобных механизмов в систему территориальной безопасности требует правовой грамотности. С юридической точки зрения, фиксация условий в контракте дает резервистам надежные гарантии сохранения всех социальных прав", — разъяснила юрист Светлана Фёдорова.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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