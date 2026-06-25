Кадровый голод диктует волю: власти Перми предложили компаниям платить за жизненно важный выбор

В Пермском крае состоялось заседание трехсторонней комиссии, на котором обсуждали механизмы поддержки работников предприятий региона. Ключевым вопросом стало внедрение национального корпоративного демографического стандарта. Министр труда и социального развития края Павел Фокин уточнил, что инициатива, стартовавшая в стране во второй половине 2025 года, направлена на улучшение качества жизни сотрудников и стимулирование рождаемости.
Положения этого документа теперь закреплены в трехстороннем соглашении о социальном партнерстве, рассчитанном на 2026-2028 годы. Работодателям предложено внедрять различные формы поддержки, включая материальные выплаты, социальные пакеты и нематериальные поощрения. Для компаний, которые продемонстрируют наиболее активные результаты в реализации политики, власти планируют сформировать специальный рейтинг, открывающий доступ к дополнительным мерам государственного стимулирования.
Представители крупных производств поделились своими наработками на заседании, пишет properm.ru. Так, начальник управления социальных программ и пенсионного обеспечения ООО "ЛУКОЙЛ ПЕРМЬ" Павел Заббаров подчеркнул, что компания уже практикует выплаты при создании семьи и рождении детей, организует детский отдых и активно поддерживает жилищные программы. В свою очередь, филиал ПАО "РусГидро" — "Камская ГЭС" делает упор на дополнительные оплачиваемые дни для родителей и корпоративные стипендии для детей сотрудников.
"Интеграция подобных стандартов в деятельность корпораций помогает снизить риски кадрового дефицита и укрепляет лояльность персонала. Важно, чтобы работодатели не просто фиксировали разовые выплаты, но создавали долгосрочную среду для баланса работы и личного времени", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.
Ранее также стало известно о масштабных решениях властей по поддержке материнства через выдачу памятных медалей новорожденным. Подобные инициативы в совокупности с корпоративными программами должны стать фундаментом для стабилизации демографической ситуации в регионах.
Стандарт носит рекомендательный характер, однако его внедрение закрепляется в региональных трехсторонних соглашениях, что делает следование ему приоритетной задачей для участников социального партнерства.
К ним относятся материальные выплаты при рождении детей, компенсации по ипотеке или аренде жилья, оплата санаторного отдыха и предоставление дополнительных выходных для родителей.
Рейтинг будет составляться на основе отчетности компаний об объеме и эффективности мер, способствующих поддержке семей своих сотрудников.
Программа открыта для всех работодателей региона, желающих внедрить лучшие социальные практики и претендовать на государственную поддержку.
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