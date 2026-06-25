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Заповедный урожай под строгим надзором: сбор лесных богатств в столице официально признали вне закона

Россия » Центр » Москва

В национальном парке "Лосиный остров" сообщили о появлении первых ягод лесной земляники. По словам специалистов, этот вид растений традиционно предпочитает солнечные поляны и прогретые опушки, которые в изобилии представлены на охраняемой территории. Однако администрация заповедника напомнила жителям столицы, что сбор любых даров леса в границах парка строго запрещен законом.

Земляника
Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Земляника

Плоды земляники выполняют важную экологическую роль, обеспечивая кормовую базу для местной фауны и птиц. Кроме того, по мнению представителей природоохранных структур, развитая корневая система ягодника способствует укреплению лесных почв. Администрация призвала посетителей воздержаться от сбора урожая, чтобы не нарушать естественный природный баланс экосистемы, а также напомнила о необходимости соблюдения чистоты и недопустимости оставления мусора на тропах.

Мнение экспертов о сохранении природных экосистем

Специалисты парка также отметили, что земляника лесная цветет в конце мая — начале июня, а спустя месяц на кустиках вызревают ягоды. В качестве лакомства для обитающих в лесу животных эти плоды имеют решающее значение для подготовки к зимнему периоду. Как подчеркивают "Вести Подмосковья" со ссылкой на специалистов национального парка, любые попытки сбора ягод нарушают покой обитателей заповедника.

"Посетители часто забывают, что любой заповедник — это прежде всего дом для диких зверей, а не бесплатный магазин. Вмешательство в пищевую цепочку, даже в виде сбора ягод, может привести к дефициту ресурсов для птиц и мелких грызунов, что негативно сказывается на устойчивости экосистемы", - объяснил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы о "Лосином острове"

Почему нельзя собирать ягоды в парке?

"Лосиный остров" имеет статус особо охраняемой природной территории, где любая хозяйственная деятельность, включая сбор дикоросов, запрещена для сохранения биоразнообразия.

Кто питается земляникой в лесу?

Ягоды являются важнейшим источником витаминов и влаги для многих видов лесных птиц и мелких млекопитающих.

Какие правила поведения действуют в парке?

Посетителям запрещено срывать растения, разводить костры, сходить с размеченных троп и оставлять после себя любые твердые бытовые отходы.

Где можно узнать актуальные новости парка?

Официальная информация публикуется на сайте национального парка, где регулярно появляются данные о состоянии флоры и фауны.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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