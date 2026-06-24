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Железногорск направит бюджетные средства на реабилитацию наркозависимых по запросам из МВД

Россия » Центр » Курск

В Железногорске Курской области нашли способ вернуть горожан к нормальной жизни — через целевые выплаты на лечение. Депутаты местной думы обновили правила оказания адресной помощи. Теперь в перечень получателей официально включили людей с наркозависимостью. Решение приняли 24 июня после доклада Ларисы Кравченко, исполняющей обязанности замглавы города по социальным вопросам.

Шприц, наркотики
Фото: commons.wikimedia.org by Accuruss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шприц, наркотики

Логика реабилитации: от МВД до больничной койки

Механизм запустили после конкретного случая из практики полиции. В МВД выявили человека, готового завязать с зависимостью, если город поможет оплатить медицинские счета. Власть оперативно подставила плечо. Чиновники решили, что точечное финансирование дешевле, чем последствия криминальной активности и деградации жителей на улицах.

"Административный ресурс здесь работает в паре с финансовым рычагом. Если есть запрос на трезвость со стороны подопечного МВД, задача муниципалитета — оплатить этот шанс. Суммы подъемные для бюджета", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Городской парламент зафиксировал: помощь не будет ограничиваться только местными клиниками. Если нужного специалиста или курса нет в Курской области, пациента отправят в другой регион. Причем новая редакция правил позволяет оплачивать не только лечение, но и расходы на тех, кто сопровождает больного. Это снимает барьер для семей, у которых нет лишних десяти тысяч на дорогу и проживание.

Арифметика спасения: бюджеты и регионы

Средний чек за курс реабилитации в учреждениях Курской области составляет около 40 тысяч рублей. Сумма серьезная, но городские власти заявили, что дополнительных денег из резервного фонда не выдергивали. Финансы перераспределили внутри уже утвержденных программ. Ресурс нашли за счет оптимизации других направлений адресной поддержки, которые оказались менее востребованными или перегруженными.

Параметр программы Значение / Условие
Базовая стоимость курса (регион) ≈ 40 000 рублей
Дополнительные опции Оплата проезда сопровождающего
Источник финансирования Внутреннее перераспределение бюджета
Ключевое условие Добровольное согласие пациента

"Перераспределение средств без дефицита — это признак грамотной настройки локальных программ. Главное, чтобы муниципальный фильтр не превратил получение этой помощи в бесконечный квест со справками", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Железногорск фактически тестирует модель персонального социального сопровождения. Вместо того чтобы размазывать деньги ровным слоем по всем категориям, чиновники точечно купируют очаги социальной напряженности. Пока в сводках фигурирует «один наркозависимый», но юридическая база теперь готова к массовым обращениям. Ограничений по количеству квот в докладе не прозвучало, хотя объем выделенного лимита остается предметом депутатских дискуссий.

"Такая мера — это не благотворительность, а жесткая профилактика. Одно место в клинике обходится дешевле, чем годовое содержание заключенного или ликвидация последствий аварий, вызванных состоянием опьянения", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о социальной поддержке

Кто может рассчитывать на оплату лечения?

Жители Железногорска, подтвердившие статус нуждающихся и изъявившие добровольное желание пройти реабилитацию от наркотической зависимости.

Оплатят ли дорогу до клиники в другом городе?

Да, обновленное положение предусматривает компенсацию расходов на проезд к месту лечения, включая затраты на сопровождающее лицо.

Будут ли увеличивать налоги из-за новых льгот?

Нет, администрация города подчеркнула, что выплаты обеспечены за счет перераспределения существующих бюджетных остатков без привлечения новых кредитов или сборов.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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