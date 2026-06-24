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Мурманская область: дефицит бензина и лимиты на АЗС спровоцировали рост цен на продукты

Россия » Северо-Запад » Мурманск

Топливный рынок Заполярья вошел в зону турбулентности. Ажиотажный спрос и жесткие лимиты на заправках запускают цепную реакцию, которая неизбежно перекинется на магазинные прилавки. Бензиновый дефицит в Мурманской области — это не просто пустые баки частных авто, а тяжелая гиря на логистическом плече всего региона.

Пожилой водитель грузовика на заправке с чеком в руках
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пожилой водитель грузовика на заправке с чеком в руках

Логистическая петля: почему дорожает доставка

Стоимость любого товара на 15–30% состоит из транспортных издержек. Когда литр АИ-95 превращается в дефицитный ресурс, перевозчики моментально пересчитывают тарифы. В первую очередь под удар попадает «скоропорт» и товары повседневного спроса. Расходы на логистику вшиваются в ценник каждого батона и пакета молока. Система работает без сбоев: дороже топливо — выше чек на кассе.

"Если цены на бензин растут, то, соответственно, растут транспортные расходы, а значит, растут цены на продукты и другие товары, которые доставляются с помощью транспорта", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ученый секретарь Института экономических проблем им. Г. П. Лузина Валерий Козлов.

Сервисный сектор тоже не останется в стороне. Агрегаторы такси и курьерские службы — наиболее чувствительные узлы этой системы. Им придется либо работать в убыток, либо перекладывать нагрузку на плечи клиентов. Учитывая текущую динамику, второй вариант выглядит практически неизбежным.

Особенности северного завоза: риски Заполярья

Мурманск находится в уязвимом положении из-за географического тупика. Это не транзитный хаб, а конечная точка сложного маршрута. Удаленность от основных нефтеперерабатывающих заводов и хранилищ превращает любую задержку в поставках в локальный коллапс. В сельских районах области топливный голод уже ощущается физически, а ценники на АЗС начали ползти вверх быстрее, чем в крупных городах.

Сектор влияния Прогноз последствий
Продуктовый ритейл Рост цен на 5-12% из-за транспортного плеча
Пассажирские перевозки Коррекция тарифов такси и частных маршрутов
Сельская местность Риск физического отсутствия топлива на мелких АЗС

"В Заполярье ситуация с топливом может быть особенно острой, так как регион находится вдали от основных топливных баз", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

План спасения: что предпримут власти

Региональное правительство сейчас пытается в ручном режиме расшить узкие места в поставках. Главный приоритет — наполнение резервуаров и снятие лимитов на отпуск горючего. Параллельно обсуждаются механизмы сдерживания цен на социально значимые товары, чтобы инфляционный всплеск не выжег кошельки жителей области. Однако без стабилизации на федеральном уровне оптовых цен, местное регулирование останется временной мерой.

"В условиях дефицита бензина и ограниченного объема поставок рост цен на топливо может привести к росту цен на все товары", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.

Рынок Мурманской области сейчас напоминает натянутую струну. Любой перекос в логистике мгновенно отражается на стоимости жизни. Пока власти региона ищут дополнительные объемы бензина, покупателям остается только следить за ценниками и надеяться на скорую стабилизацию поставок.

Ответы на популярные вопросы о ценах на топливо

Почему бензин влияет на цену хлеба?

Более 90% продуктов питания завозятся в магазины автотранспортом. Рост стоимости горючего заставляет логистические компании поднимать тарифы на перевозку, что включается в конечную стоимость товара.

Какие районы пострадают сильнее всего?

Наибольший риск наблюдается в отдаленных районах области и сельской местности, где количество заправок ограничено, а плечо доставки грузов значительно длиннее, чем до Мурманска.

Поможет ли вмешательство властей?

Локальные меры могут увеличить запасы топлива на нефтебазах, но стоимость литра на заправках диктуется рыночной конъюнктурой и оптовыми ценами на биржах.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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