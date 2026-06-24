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Лед больше не помеха: в Татарстане спустили на воду судно, изменившее правила речной навигации

Россия » Поволжье » Казань

В Татарстане спустили на воду новый буксир проекта 04950. Судно получило имя «Кулой» и сертификат ледового класса. Для речного флота республики это не просто очередная единица в реестре, а серьезная инвестиция в круглогодичную навигацию. Машина заточена под конвой тяжелых барж и работу в ледовой каше, что превращает ее в важный узел транспортной логистики региона.

Республика Татарстан, Камское устье, река Волга
Фото: Национальный туристический портал
Республика Татарстан, Камское устье, река Волга

Технический арсенал: как устроен «Кулой»

Судно спроектировано как универсальный инструмент. Оно способно толкать составы груженых судов и проводить маневры в акваториях портов при минусовых температурах. Здесь нет перегрузки лишним декором — только функциональность. Корабелы оснастили буксир цифровыми контурами управления и навигации, которые сводят риск человеческой ошибки к минимуму. Это технологическая броня против непредсказуемой речной погоды.

"Речь идет о наращивании мощностей, которые не зависят от сезонных капризов. Инвестиции в суда ледового класса — это способ застраховать цепочки поставок", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Корпус «Кулоя» усилен сталью специальной марки. Она выдерживает давление льда и абразивный износ. Модернизация флота в Татарстане идет по пути замещения старых моделей более маневренными и экономичными судами. Это позволяет резать расходы на топливо и сокращать время в пути между логистическими хабами.

Параметр Детализация
Назначение Буксировка, маневрирование, ледовая проводка
Оборудование Цифровая навигация, усиленный корпус
География работ Внутренние водные пути и прибрежные зоны

Зачем региону ледовый класс сегодня

Спуск нового буксира закрывает бреши в инфраструктуре. Когда реки начинают замерзать, стандартный флот встает на прикол, а бизнес теряет деньги. «Кулой» должен стать тем самым ледокольным «плечом», которое позволит продлить навигационный период. Это прямая поддержка экономики: больше грузов — выше ликвидность транспортных путей.

"Новые суда — это каркас для развития территорий. Без современных артерий и техники на них любой инвестпроект задохнется", — подчеркнула специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Власти Татарстана делают ставку на комплексное обновление. Одного спуска на воду недостаточно — нужна вся цепочка: от причальных стенок до цифрового мониторинга глубин. Буксир становится частью этой экосистемы, обеспечивая безопасность перевозок и стабильное сообщение между портами Волжско-Камского бассейна.

"Создание судна такого класса подтверждает компетенции местных верфей. Это сигнал рынку: мы можем строить сложное и востребованное", — отметил аналитик Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о речном флоте

Чем буксир ледового класса отличается от обычного?

У него усилен корпус в районе ватерлинии (ледовый пояс), установлены винты из высокопрочных сплавов и более мощные двигатели. Это позволяет ему ломать ледяное полотно без риска повредить винто-рулевую группу.

Как новое судно повлияет на стоимость перевозок?

За счет продления навигации снижается зависимость от дорогой сухопутной логистики в осенне-зимний период. В долгосрочной перспективе это стабилизирует тарифы для грузоотправителей.

Будут ли строить похожие суда в будущем?

Да, программа модернизации предусматривает серию судов. Обновление парка необходимо для замены устаревших советских проектов, чей ресурс подходит к концу.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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