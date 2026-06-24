Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мурманская область: дефицит бензина и лимиты на АЗС спровоцировали рост цен на продукты
Гламурные свадьбы при тяжёлом диагнозе: Отар Кушанашвили указал на странности в поведении Лерчек
Лед больше не помеха: в Татарстане спустили на воду судно, изменившее правила речной навигации
Секретный маринад для лука: всего 4 ингредиента, которые изменят ваш вкус к шашлыку
Хватит денег и оружия: Киев поставили перед жестким выбором из-за позиции западных кураторов
Власти Краснокамска пресекли работу выставки рептилий из-за опасных условий содержания
Донские браконьеры в ярости: их сети массово крнфискуют на противодронную защиту в Ростове
В Туле потратят миллионы на борьбу с борщевиком: как будут уничтожать зелёного монстра
Я уважаю в себе это качество: что Ксения Бородина считает своим главным жизненным принципом

Специалисты ЖКХ предупредили о росте сумм в квитанциях после пересмотра нормативов ТКО

Россия

Мусорный счетчик обнулится: регионы готовят кошельки к новым правилам вывоза ТКО

Российскую систему обращения с отходами ждет масштабная калибровка. В 2026–2027 годах в стране вступят в силу обновленные нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). Реформа перекраивает саму логику расчетов: вместо примерных средних цифр власти внедряют детализированную сетку, учитывающую специфику каждого субъекта. Для жильцов многоквартирных домов и владельцев частного сектора это означает неизбежную смену цифр в квитанциях, причем в большинстве случаев — в сторону роста.

Оплата ЖКХ
Фото: mos.ru is licensed under public domain
Оплата ЖКХ

Математика мусора: что изменится в формулах

Раньше расчет строился на усредненных показателях, которые часто не соответствовали реальности. Теперь государство намерено устранить этот зазор. Новая методика учитывает реальные объемы производимого мусора в зависимости от типа жилья и инфраструктуры региона. Это попытка сделать систему прозрачной, исключив ситуации, когда одни переплачивают за пустые контейнеры, а другие — недоплачивают за переполненные площадки.

"Это не автоматическое повышение тарифов, а уточнение методики. Мы приводим бумажные расчеты к фактическому объему накопления. Только так можно ликвидировать экономическую базу для появления новых свалок", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Основной удар по кошельку ощутят жители тех территорий, где старые нормативы десятилетиями не пересматривались. Уточнение данных выявит скрытые объемы, которые раньше не попадали в официальную статистику, но фактически вывозились операторами. Это создаст дополнительную нагрузку на семейные бюджеты, особенно в старом жилом фонде.

География платежа: города против деревень

Реформа создаст резкий контраст между мегаполисами и сельскими территориями. В крупных городах с высокой плотностью населения и отработанной логистикой рост может оказаться минимальным. Инфраструктура здесь уже позволяет оптимизировать маршруты техники. Удаленные районы и частный сектор рискуют получить квитанции с заметно подросшими суммами из-за высоких транспортных издержек на единицу мусора.

Параметр сравнения Старая система Новая система (2026+)
База расчета Среднероссийские нормативы Региональные замеры объемов
Учет специфики Игнорируется Зависит от плотности населения
Прозрачность Низкая (расчет «по площади» или «по душам») Высокая (мониторинг реального веса/объема)

"Износ сетей и дорог в сельской местности напрямую влияет на себестоимость вывоза. Новые нормативы наконец-то легализуют эти затраты, что приведет к переоценке услуг для жителей частных домов", — подчеркнул эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Цифровой надзор за баками

Для минимизации ошибок и приписок внедряется система мониторинга в реальном времени. Каждое движение мусоровоза и наполняемость контейнерных площадок будут фиксироваться цифровыми датчиками. Это должно исключить «рисование» объемов региональными операторами. Однако установка и обслуживание таких систем также закладываются в конечную стоимость услуги.

"Цифровизация — это не только порядок, но и инвестиции. Чтобы система работала, площадки нужно переоборудовать. Эти траты лягут либо в бюджет, либо в тариф", — отметила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Владивосток и Приморье уже выступают в роли испытательных полигонов. Подготовка к переходу показывает, что в пиковые периоды, например, во время праздников или сезонных уборок, объем мусора растет лавинообразно. Новые правила позволят оперативно реагировать на такие всплески, но жителям придется привыкать к мысли, что мусор — это ценный груз, за перемещение которого нужно платить по рынку.

Ответы на популярные вопросы о реформе ТКО

Подорожает ли вывоз мусора сразу во всех регионах?

Нет, внедрение нормативов будет идти поэтапно в течение 2026 и 2027 годов. Рост цен зависит от того, насколько текущие нормативы в вашем регионе отличаются от реальных замеров.

Как можно снизить платежи за ТКО?

Единственный рабочий способ при новой системе — переход на раздельный сбор отходов там, где это технически возможно. Это позволяет уменьшить объем «смешанного» мусора, за который взимается основной платеж.

Кто будет контролировать точность новых расчетов?

Контроль возложен на региональные министерства экологии и профильные департаменты ЖКХ. Цифровой мониторинг позволит автоматизировать этот процесс и снизить влияние человеческого фактора.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Ливни вымывают из земли всё вкусное: чем подкормить лук и чеснок после дождей для крепкой луковицы
Овощи
Ливни вымывают из земли всё вкусное: чем подкормить лук и чеснок после дождей для крепкой луковицы
Нежнее чизкейка, ярче обычной выпечки: пирог с творогом и клубникой станет любимцем сезона
Еда и рецепты
Нежнее чизкейка, ярче обычной выпечки: пирог с творогом и клубникой станет любимцем сезона
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти
Военные новости
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти
Популярное
Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел

Ситуация в Крыму остается напряженной из-за массированных атак беспилотников, что привело к сбоям в энергетике и изменению правил перемещения по Крымскому мосту.

Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Курорты Краснодарского края в зоне риска, но пляжи полны: как туристы адаптировались к угрозам
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти
Западные дети смотрят наше: глобальный успех анимации меняет восприятие России Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Армения полезла в западный карман с просроченными долгами: бывшие союзники готовят ответный удар
Стену молчания в Брюсселе пробило: заявление из Москвы лишило европейских лидеров главного аргумента
Люди сравнивают цифры: последний обмен телами вбил клин между Киевом и реальностью
Люди сравнивают цифры: последний обмен телами вбил клин между Киевом и реальностью
Последние материалы
Донские браконьеры в ярости: их сети массово крнфискуют на противодронную защиту в Ростове
В Туле потратят миллионы на борьбу с борщевиком: как будут уничтожать зелёного монстра
Я уважаю в себе это качество: что Ксения Бородина считает своим главным жизненным принципом
Миллионы растворились в судах: челябинские власти не смогли вернуть деньги за провальные глэмпинги
Цветочное облако в вашем саду: почему абелия — главный символ романтики этим летом
Двери откроются сами: в Югре тестируют систему спасения прохожих при ракетной атаке
Хабаровский край на грани: отсутствие транспортных артерий обрушило рынок частного жилья
Финансовая западня захлопнулась: в Хабаровском крае начались массовые аресты имущества граждан
Дом не крепость, а минное поле: какие бытовые привычки владельцев смертельно опасны для кошки
Ценники на прилавках сорвались вниз: Удмуртия ощутила резкое изменение рыночного ландшафта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.